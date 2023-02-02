إطلاق ChatGPT Plus النسخة المدفوعة من روبوت الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI المطورة لـ ChatGPT عن إطلاق النسخة المدفوعة من روبوت الدردشة الذكي الخاص بها، وذلك من خلال خدمة ChatGPT Plus التي تبلغ تكلفتها الشهرية 20 دولارًا أمريكيًا. وستتوفر الخدمة مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة على أن تتوفر لاحقًا في دولٍ أخرى.

ووفقًا للشركة، يقدم ChatGPT Plus ميزات لا تتوفر لمستخدمي النسخة المجانية وهي:

إمكانية الوصول إلى الخدمة في أي وقت وتحديدًا في أوقات الذورة حيث يتعذّر عادةً استخدام البرنامج

زمن استجابة أسرع

أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة

وسيبدأ إطلاق ChatGPT Plus بشكل تدريجي، إذ لن تكون متوفرة للتسجيل مُباشرةً بل يتوجب على المهمتين التسجيل في قائمة الانتظار، وستقوم الشركة بإرسال الدعوات لهم للاشتراك، على أن تقوم الشركة لاحقًا بفتح الاشتراك لجميع الراغبين.

وأكدت OpenAI بأن خدمتها المجانية ستظل متوفرة لعموم المستخدمين، وذكرت أن الدردشة المجانية التي تقدمها تساعدها في تعلُّم المزيد عن نقاط قوة وضعف ChatGPT بهدف تحسينه حيث قالت أنها تلقت الملايين من الاقتراحات حول تحسين الخدمة.

إضافةً إلى ذلك أعلنت الشركة أنها تخطط قريبًا لإطلاق ChatGPT API وهي عبارة عن مجموعة من الواجهات البرمجية التي تتيح للمطوّرين استغلال إمكانيات ChatGPT في تطوير تطبيقاتهم الخاصة. وأكدت أنها تدرس توفير الخدمة بأسعار أقل في المستقبل ومن خلال خطط موجهة للشركات.

يُذكر أن الشركة تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من برنامجها ChatGPT-4 خلال العام الجاري، والمتوقع أن تكون أكثر سرعة وأن تقدم إجابات أكثر دقة وفهمًا أفضل لأسئلة المستخدم.

وفي سياق متصل، كانت تقارير أخيرة قد ذكرت بأن شركة مايكروسوفت تعتزم دمج ChatGPT-4 ضمن محرك البحث الخاص بها Bing، بحيث تظهر النتائج من ChatGPT إلى جوار قائمة نتائج البحث المعتادة. وكانت مايكروسوفت قد استثمرت 10 مليارات دولار في OpenAI بهدف الاستفادة من إمكانيات ChatGPT لدعم محرك بحثها سعيًا إلى المزيد من المنافسة مع محرك جوجل المُسيطر على سوق البحث.

من جهتها تعمل جوجل وفقًا لأخبار ما زالت غير رسمية على نسختها الخاصة المُنافسة لـ ChatGPT والتي ستعمل بشكل مشابه، ومن المتوقع أيضًا يتم دمجها ضمن نتائج محرك البحث.