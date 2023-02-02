مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 و Galaxy S22

أعلنت شركة سامسونج أمس خلال حدثها السنوي (Galaxy Unpacked) عن ثلاثة هواتف جديدة في سلسلة جالاكسي، وهي: Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 ultra.

تأتي هواتف سامسونج الجديدة مع تحسينات في الكاميرا وإمكانيات التصوير خاصة في الإضاءة المنخفضة، وبطاريات بسعة أكبر، ومعالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم المصمم خصوصًا لسلسلة هواتف جالاكسي إس23.

ومع كل تلك الميزات ما زال هاتف سامسونج جالاكسي إس22 يتمتع بقدرات ممتازة، ويعتمد الاختيار من بينهم على تفضيلاتك الشخصية من حيث التصميم والألوان، والسعر المناسب لك، والمواصفات التقنية التي تلبي احتياجاتك الشخصية.

ولمساعدتك في اختيار الأنسب، نقدم لك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج جالاكسي إس22 وجالاكسي إس23:

التصميم:

يأتي هاتف سامسونج (Galaxy S23) مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، كما يتمتع الهاتف بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع المتين ذاته، بالإضافة إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

أما هاتف سامسونج جالاكسي إس22 فيأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (+ Gorilla Glass Victus)، وكذلك الظهر يتمتع بحماية من نوع الزجاج نفسه الذي يغطي الشاشة الأمامية، بالإضافة إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

يأتي كلا الهاتفين بسماكة 7.6 ملم، ووزن 168 جرامًا. ويشتركان في أنهما يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحملان الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

هناك اختلاف في تصميم الكاميرات الخلفية بين الهاتفين، فقد أصبحت كل كاميرا محاطة بإطار خاص، بينما كانت تشترك الكاميرات الثلاثة بالإطار نفسه في طراز إس22.

الشاشة:

يضم كل من هاتف سامسونج (Galaxy S23)، و (Galaxy S22) شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9، وتدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يكمن الاختلاف في كثافة البكسل في الشاشة إذ تبلغ في هاتف جالاكسي إس23؛ 422 بكسلًا في البوصة الواحدة، مقابل 425 بكسلًا في البوصة في هاتف جالاكسي إس22.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف (Galaxy S23) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740). وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف Galaxy S23.

يحتوي على بطارية سعتها 3,900 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون نصف ساعة.

كما يدعم الشحن اللاسلكي باستطاعة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 4.5 واط. ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هاتف (Galaxy S23) بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

أما هاتف جالاكسي إس 22 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730). أو معالج Exynos 2200 الثماني النوى بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920)..

يحتوي على بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي باستطاعة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 4.5 واط.

ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية هما: سعة 128 جيجابايت، وسعة 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

بينما يعمل جالاكسي إس22 بنظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل مع إمكانية الترقية إلى إصدار أندرويد 13. أما واجهة المستخدم فهي إصدار One UI 5.

الكاميرا:

بالنسبة للكاميرا الخلفية يضم كل من هاتف جالاكسي إس23 وجالاكسي إس22 كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن الاختلاف الوحيد هو أن كاميرا هاتف جالاكسي إس23 الجديد يمكنها تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بدلًا من 24 إطارًا في الثانية كما هو الحال في جالاكسي إس22.

بينما يشترك الهاتفان في القدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف (Galaxy S23) فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و(+HDR10)، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما في هاتف جالاكسي إس22 فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنية (Auto-HDR)، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الميزات الإضافية:

يدعم هاتف سامسونج (Galaxy S23) أحدث تقنيات الاتصال، مثل: بلوتوث 5.3، و(Wi-Fi 6e)، بينما يدعم Galaxy S22 بلوتوث 5.2، وWi-Fi 6. ويشترك كلاهما بوجود حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.

يدعم الهاتفان منصة Samsung DeX و Samsung Pay و Bixby وبعض الخدمات الأخرى من سامسونج.

السعر:

يتوفر هاتف جالاكسي إس23 بسعر يبدأ من 799 دولارًا ومتاح للطلب الأولي من الآن ويتوفر بعدة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، البنفسجي (اللافندر).

ويتوفر هاتف جالاكسي إس22 بسعر يبدأ من 514.99 دولارًا، ويتوفر بعدة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والزهري، والبنفسجي.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 و Galaxy S22:

