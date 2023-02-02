ما هي أسعار هواتف سامسونج Galaxy S23 ومتى ستتوافر في الأسواق؟

أعلنت شركة سامسونج أمس عن عن ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، و Galaxy S23 Ultra، إلى جانب إعلانها عن ثلاثة حواسيب محمولة جديدة تعمل بنظام ويندوز، هي: Book3 Pro، و Book3 Pro 360، و Galaxy Book3 Ultra أقوى حواسيب السلسلة.

تشترك الثلاث هواتف في العديد من الميزات أبرزها: المعالج القوي الجديد المُصمم خصيصًا لهواتف هذه السلسلة، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، كما تدعم تقنية (Wi-Fi 6e)، وإصدار مطور من نظام التصوير Vision Booster لتحسين إضاءة التصوير، وخاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع.

ويتميز هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، بحيث يمكنك التقاط صور مذهلة بجودة عالية للغاية في مختلف الإعدادات وظروف الإضاءة.

كما رفعت سامسونج في هذا الهاتف دقة الكاميرا الرئيسية حيث تضم مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل بدلًا من 108 ميجابكسل في الإصدار السابق، وتتيح الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع دعم تقنية Super HDR، وذلك لكل من الكاميرتين الأمامية والخلفية. إضافةً إلى ذلك تستطيع كاميرا الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية بزاوية عريضة.

تتميز سلسلة Galaxy S23 بأنها تضم أول كاميرا للصور الذاتية معززة بتقنية Super HDR، حيث يرتفع معدل الإطارات من 30 إطارًا إلى 60 إطارًا في الثانية الواحدة. ويعني ذلك الحصول على صور ومقاطع فيديو مُلتقطة بالكاميرا الأمامية بجودة أفضل.

وتعمل الهواتف جميعها بمعالج فريد مصمم خصيصًا لها من كوالكوم، وهو معالج (napdragon 8 Gen 2) الذي يقدم أداءً أعلى بنسبة 30% مقارنةً بهواتف العام الماضي، وأداء أسرع لمعالج الرسومات بنسبة 41%، كما أنه مزود بتقنية Raytracing من إنفيديا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الألعاب.

تضم سلسلة (Galaxy S23) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف S23 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف S23 Ultra بشاشة مقاسها 6.8 بوصات.





أسعار هاتف Galaxy S23:

يتوفر هاتف (Galaxy S23) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256 أو 512 جيجابايت.

وتعتزم سامسونج طرحه بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي، بالإضافة إلى لونين آخرين حصريًا عبر متجر الشركة الإلكتروني، وهما: الجرافيتي، والأخضر المائل للذهبي (lime).

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى 17 فبراير لحين طرح الهاتف في الأسواق.

أسعار هاتف Galaxy S23 Plus:

يتوفر هاتف (Galaxy S23 Plus) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

وتعتزم سامسونج طرحه بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والبنفسجي، والأخضر، بالإضافة إلى لونين آخرين حصريًا عبر متجر الشركة الإلكتروني، وهما: الجرافيتي، والأخضر المائل للذهبي (lime).

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى 17 فبراير لحين طرح الهاتف في الأسواق.

أسعار هاتف Galaxy S23 Ultra:

يتوفر هاتف (Galaxy S23 Ultra) بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

وتعتزم سامسونج طرحه بأربعة ألوان، وهي: الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى أربعة ألوان أخرى حصريًا عبر متجر الشركة الإلكتروني، وهي: الجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والأخضر المائل للذهبي (lime)، وهو متاح للطلب اعتبارًا من اليوم.

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 1199 دولارًا، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى 25 فبراير لحين طرح الهاتف في الأسواق.

الجدير بالذكر أن سامسونج تقدم عروضًا ترويجية للعملاء في الولايات المتحدة الذين يرغبون في حجز هواتف (Galaxy S23) وحاسوب (Galaxy Book) باكرًا، حيث ستحصل على 50 دولارًا في رصيد سامسونج إذا حجزت جهازًا واحدًا، أو 100 دولار إذا حجزت جهازين.