مايكروسوفت تجلب ميزات الذكاء الاصطناعي من OpenAI إلى تيمز بريميوم

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء أن النسخة المأجورة من خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها أصبحت متاحةً مع ميزات مدعومة بنموذج اللغة القائم على الذكاء الاصطناعي (GPT-3.5) والتابع لشركة (OpenAI).

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن خدمة تيمز بريميوم (Teams Premium) تقدم ميزة ذكية للمُلخصّات قادرة على أن تُدوِّن تلقائيًا الملاحظات، والمهام، والأفكار، والأشياء المهمة في الاجتماعات، وذلك بفضل نموذج (GPT-3.5).

وأصبحت الخدمة المأجورة تُقدّم أيضًا اجتماعات مميزة بعلامة، وقوالب مخصصة للاجتماعات، وميزات أخرى، مثل: وضع العلامات المائية لحماية محتوى الاجتماعات.

وتُعدّ المُلخصّات الذكية أبرز الإضافات إلى خدمة تيمز بريميوم، التي ستتوفر مقابل رسوم شهري قدره 7 دولارات أمريكي حتى 30 حزيران/ يونيو القادم، ثم سيرتفع مقدار الرسوم إلى 10 دولارات أمريكية شهريًا بعد ذلك التاريخ.

ويُعتقد أن الميزة الجديدة قد تجذب كثيرًا من المستخدمين خاصةً أنها تسجل الملاحظات والمهام وأبرز ما قيل أثناء الاجتماعات، حتى في غيابهم. وستتوفر الملاحظات، والإشارات إلى المستخدمين، والنص الكامل، مع إبراز مساهمات كل متحدث في جدول زمني أنيق مقسم إلى موضوعات وفصول.

وإن أشار أحد الموظفين إلى زميله في الاجتماع، فسيحصل الأخير على علامات مخصصة في المخطط الزمني ليرى بسرعة ما شُورك ونُوقش. وفي حين أن معظم ميزات الملخصات الذكية متوفرة اليوم، تقول مايكروسوفت إن بعضها لن يصل حتى الربع الثاني من عام 2023.

وتشمل التغييرات الجديدة أيضًا جعل بعض الميزات التي كانت متاحةً للنسخة المجانية من خدمة تيمز حصريةُ للمشتركين في النسخة المأجورة، ومن تلك الميزات: التسميات التوضيحية المباشرة المترجمة، ومشاهد وضع معًا (Together Mode) المخصصة للمؤسسات، وعدد من ميزات المواعيد الافتراضية.

وقالت مايكروسوفت إن ميزة التسميات التوضيحية المباشرة المترجمة ستُتاح لمستخدمي خدمة تيمز الحاليين لمدة سماح قدرها 60 يومًا، أما ميزة المواعيد الافتراضية فستُتاح لمدة 30 يومًا فقط.

ومن الميزات الأخرى لخدمة تيمز بريميوم، التي قد تجذب مزيدًا من الشركات، الحماية المتقدمة للاجتماعات. ويتضمن ذلك عددًا من الإجراءات الوقائية، مثل: وضع العلامات المائية، ووضع علامات على المحتوى الحساس أثناء الاجتماعات، أو القدرة على منع المستخدمين من تسجيل الاجتماعات ونسخ النص من محادثة الاجتماع. وتقول مايكروسوفت إن هذه الميزات يمكن أن “تردع التسريبات” أو تحافظ على خصوصية المناقشات.

وتتضمن تيمز بريميوم أيضًا إمكانية إجراء ندوات عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من استضافة الأحداث مع قوائم انتظار التسجيل، وأوقات البدء والانتهاء القابلة للتخصيص، والغرف الخضراء الافتراضية.

يُذكر أن إضافة نموذج (GPT-3.5) من (OpenAI) إلى تيمز بريميوم يأتي بعد أيام فقط من توسيع مايكروسوفت لشراكتها مع شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال “استثمار متعدد السنوات وبمليارات الدولارات”.

ويُشاع أيضًا أن مايكروسوفت تستعد لجلب تقنيات (OpenAI) إلى تطبيقات أوفيس المكتبية، بالإضافة إلى عزمها دمج روبوت الدردشة الشهير (ChatGPT) في محرك البحث بينج.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من تيمز بريميوم في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي كمعاينة للميزات المتوفرة اليوم. والآن أصبح الاشتراك متاحًا بصورة عامة للشركات جميعها.