كيف تمنع تطبيقات فيسبوك ومسنجر من استنزاف بطارية هاتفك؟

نشر أحد مستخدمي هواتف (Oneplus) في موقع (OnePlus Community) منذ أيام قليلة شكوى حول أن تطبيق مسنجر يستهلك لوحده 50% من بطارية هاتفه ومعظم استهلاك البطارية كان بسبب عمل التطبيق في الخلفية، ولم تكن هذه هي الشكوى الوحيدة بشأن استنزاف تطبيقات فيسبوك ومسنجر للبطارية.

حيث يشتكي مستخدمو تطبيقات فيسبوك ومسنجر منذ سنوات من أن هذه التطبيقات تستنزف بطارية هواتفهم بشكل كبير، وبسبب ذلك اضطر بعض المستخدمين تفعيل ميزة تحسين البطارية للتطبيق، ولكن ذلك أثر في أداء التطبيق ولم يتمكن المستخدمون من تلقي الرسائل النصية أو المكالمات في وقتها.

ولكن إذا لاحظت من قبل أن بطاريتك تنفد بسرعة غير طبيعية بسبب تطبيقات فيسبوك ومسنجر فذلك ليس صدفة، لأنه وفقًا لعالم بيانات سابق في شركة فيسبوك فإن الشركة لديها القدرة على استنزاف بطارية هاتفك دون علمك.

حيث تعتمد الشركة الممارسة المعروفة باسم (الاختبار السلبي) Negative Testing على نطاق واسع؛ لاختبار أداء التطبيق في الظروف غير العادية، وذلك عن طريق التغذية المعتمدة للتطبيق ببيانات سيئة للتأكد من أنه سيعمل عندما يستخدمه الناس بشكل غير صحيح.

صرح (جورج هايورد) George Hayward عالم البيانات السابق في شركة فيسبوك في مقابلة مع صحيفة (نيويورك بوست) أنه رفض المشاركة في عملية (الاختبار السلبي) وقد أدى ذلك إلى فصله من الشركة، ولذلك رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

كل هذا يضعنا أمام سؤال مهم، ما الذي يمكن أن نفعله في ضوء هذه الادعاءات المتعلقة باستنزاف البطارية، وكيف نمنع ذلك؟

بالطبع لا يمكننا التحكم في ممارسة الاختبار السلبي التي تتبعها الشركة، ولكن سنقدم لك 4 طرق أخرى للحفاظ على عمر بطارية الهاتف:

1- إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في فيسبوك:

انتقل إلى تطبيق فيسبوك في هاتفك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

مرِّر لأسفل حتى تصل إلى خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار ( الإعدادات) Settings.

مرِّر لأسفل حتى تصل إلى قسم (الوسائط وجهات الاتصال) Media and Contacts ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار (التشغيل التلقائي) Autoplay، سيظهر لك 3 خيارات، فعّل خيار (عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا) Never Autoplay Videos.

2- إيقاف عمل التطبيق في الخلفية:

يمكنك من خلال إعدادات الهاتف إيقاف عمل أي تطبيق في الخلفية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف.

اضغط على خيار (إدارة التطبيق) App Management.

اضغط على (قائمة التطبيق) App List، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات كلها المثبتة في هاتفك، ابحث فيها عن تطبيق مسنجر، ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار (استخدام البطارية) Battery usage.

عطل خيار (السماح بنشاط الخلفية) Allow background activity عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات كررها مرة أخرى لتطبيق فيسبوك.

3- تغيير أذونات الموقع لتطبيقات فيسبوك ومسنجر:

يؤدي قيام تطبيق فيسبوك بالبحث المستمر عن بيانات موقعك الجغرافي إلى استنزاف البطارية، ويمكنك إيقاف تشغيل أذونات الموقع تمامًا أو السماح بالإذن فقط أثناء استخدام التطبيق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف.

اضغط على خيار (إدارة التطبيق) App Management.

اضغط على خيار (مدير الأذونات) Permission manager.

اضغط على خيار (الموقع) Location، ستظهر لك قائمة التطبيقات التي تصل إلى موقعك الجغرافي، حدد تطبيق مسنجر، ثم اضغط عليه.

فعّل خيار (عدم السماح) Don’t allow أو (السماح أثناء استخدام التطبيق فقط) Allow only while using app.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات كررها مرة أخرى لتطبيق فيسبوك.

4- إدارة التطبيقات التي تسجل الدخول إليها باستخدام فيسبوك:

انتقل إلى تطبيق فيسبوك في هاتفك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

ضمن قسم (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy، انتقل إلى (الأذونات) Permissions.

اضغط على خيار (التطبيقات ومواقع الويب) Apps and Websites، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات ومواقع الويب التي تسجل الدخول إليها باستخدام فيسبوك.

اضغط على أحد التطبيق، ثم اضغط على خيار (حذف) Remove، ويفضل القيام بهذه الخطوة في كل التطبيقات الموجودة في هذه القائمة.

5- إيقاف تشغيل الإشعارات: