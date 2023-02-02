سامسونج تعلن عن هواتف Galaxy S23 وحاسب Book3 Ultra

أنهت شركة سامسونج قبل قليل نسخة 2023 من مؤتمرها السنوي الشهير Samsung Unpacked والذي تكشف من خلاله كل عام عن آخر أجهزتها المحمولة. وكما كان متوقعًا، أعلنت الشركة عن ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة (جالاكسي) هي: Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra.

وقد خصصت الشركة المساحة الكبرى من مؤتمرها للحديث عن الهاتف الذي يعد من الفئة العليا في السلسلة (جالاكسي إس 23 ألترا) الذي جاء بتصميم وميزات قريبة من نسخة العام الماضي باستثناء كاميرته التي حصلت على تحديث كبير مقارنةً بالعام الماضي فقد رُفعت دقة الكاميرا الرئيسية من 108 إلى 200 ميجابيكسل إضافةً إلى عدد من التحسينات التي ركزت سامسونج على شرحها بالتفصيل.

الكاميرا

وبدأت سامسونج بعرض مقاطع من فيلم قصير للمُخرج الهوليودي (ريدلي سكوت) تم تصويره بالكامل بواسطة كاميرا (جالاكسي إس 23 ألترا) مُستعرضةً من خلال ذلك الإمكانيات الكبيرة للكاميرا القادرة على تصوير الفيديو بجودة 4K وتقنية Super HDR بمعدل 60 إطارًا في الثانية وذلك لكل من الكاميرتين الأمامية والخلفية. إضافةً إلى ذلك تستطيع كاميرا الهاتف تصوير الفيديو بجودة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية بزاوية عريضة.

وقالت سامسونج إن تصوير فيلم احترافي بكاميرا الهاتف لم يكن ممكنًا لولا ميزة التركيز التلقائي المُحسّنة التي تؤدي إلى تركيز أكثر سرعة وأعلى دقّة وهذا يؤدي إلى صورة ذات نوعية عليا وخاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولاستعراض إمكانيات الكاميرا الجديدة فيما يتعلق بالتصوير ضمن الإضاءة المنخفضة، عرضت سامسونج مقاطع من فيلمٍ آخر من إخراج الكوري “نا هونج-جين” المعروف بإخراجه للأفلام ذات الإضاءة القاتمة، حيث استخدم هاتف (جالاكسي إس 23 ألترا) لتصوير الفيلم في ظروف داكنة بالكامل، وأشاد بإمكانية كاميرا الهاتف المحافظة على تركيز الصورة في الظلام أثناء الحركة.

وتحدثت الشركة عن التحسينات التي طرأت على الكاميرا الأمامية للهاتف التي تقدم أول كاميرا سيلفي في هاتف (جالاكسي) قادرة على التصوير بتقنية Super HDR بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

واستعرضت سامسونج الميزات التي تقدمها الكاميرا للمصورين المحترفين والتي تمكنهم من تحرير الصور بصيغة RAW بمساعدة من عشرات الخيارات المتوفرة.

ولتقديم تجربة صوتية مُحسنة يمكن للكاميرا تسجيل الصوت بتقنية 360 Audio التي تُعطي انطباعًا واقعيًا للاتجاهات التي تأتي منها الأصوات عند استخدام سماعات Galaxy Buds 2.

الألعاب

إضافةً إلى حديثها عن الكاميرا، ركزت سامسونج بشكل كبير على أداء اللعب في (جالاكسي إس 23 ألترا) وقالت إن معالجه الجديد من الجيل الثاني من سلسلة معالجات Snapdragon 8 يقدم أداءً أعلى بنسبة 34% مقارنةً بهاتف العام الماضي، وإن معالجه الرسومي أسرع بنسبة 41% وهو مزود بتقنية Raytracing من إنفيديا المدعومة بالذكاء الصناعي لتحسين تفاصيل صورة الألعاب وهذا يعني أن الألعاب على الهاتف تقدم صورةً وتفاصيل ترقى إلى مستوى ألعاب الكمبيوتر، وفقًا للشركة.

ستكون هواتف سامسونج الجديدة متوفرة للطلب بدءًا من اليوم وسيباع هاتف (جالاكسي إس 23 ألترا) بسعر يبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا، وهاتف (جالاكسي إس 23 بلس) بسعر يبدأ من 999 دولارًا و (جالاكسي إس 23) بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

حواسب محمولة جديدة من سلسلة Galaxy Book3

الجزء الثاني من مؤتمر سامسونج كان مخصصًا للحديث عن ثلاثة حواسيب محمولة جديدة تعمل بنظام ويندوز هي Galaxy Book3 Ultra، أقوى حواسيب السلسلة، و Book3 Pro 360 و Book3 Pro.

وقالت سامسونج إن حواسيبها الجديدة مناسبة لمن يحتاجون العمل على أجهزة متعددة في وقتٍ واحد حيث تتكامل مع أجهزة سامسونج أخرى من هواتف وحواسيب لوحية مما يتيح للمُستخدم مشاركة الشاشات ونقل البيانات ومتابعة العمل بسلاسة بين الأجهزة المختلفة.

كما يمكن للمستخدم ومن خلال لوحة مفاتيح أجهزة Book3 التحكم بسهولة في هاتفه أو حاسبه اللوحي، مع إمكانية النسخ واللصق أو سحب العناصر وإسقاطها بين الأجهزة.

ويُعتبر Galaxy Book3 Ultra الأقوى عتادًا بين الأجهزة الجديدة لاحتوائه على الجيل الأخير من معالجات إنتل وبطاقات إنفيديا الرسومية المخصصة للألعاب والعمل الإبداعي على حدٍ سواء. كما يقدم جهازا Book3 Ultra و Book3 Pro شاشة بتقنية AMOLED 2X Display التي تستخدمها سامسونج في هواتفها الرائدة بمعدل تحديث 120 هرتز وبدقة 3K. ويتوفر كل من الجهازين بخيارين لقياس الشاشة هما 14 و 16 إنش.

أما جهاز Book3 Pro 360 فهو جهاز متحوّل يمكن استخدامه كحاسب محمول أو لوحي ويأتي مزودًا بقلم S Pen الإلكتروني المشابه لقلم هاتف سلسلة هواتف Galaxy S Ultra.

ستتوفر الحواسيب الجديدة للطلب الأولي بدءًا من الرابع عشر من الشهر الجاري بسعر يبدأ من 1,249 دولارًا لـ Book3 Pro و 1,399 دولارًا لـ Book3 Pro 360 و 2,199 دولارًا لـ Book3 Ultra.