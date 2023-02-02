سامسونج تعلن عن حواسبها المحمولة من سلسلة Galaxy Book3

أعلنت سامسونج اليوم خلال مؤتمرها Samsung Unpacked 2023 عن ثلاثة حواسب محمولة جديدة تعمل بنظام ويندوز من سلسلة Galaxy Book3.

تقدم الحواسب الجديدة مواصفات عتادية مختلفة مناسبة لجميع الاستخدامات مع التركيز على الميزات التي تساعد المستخدمين على العمل بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة حيث تتكامل الحواسب الجديدة مع أجهزة سامسونج الأخرى من هواتف وحواسب لوحية ما يتيح للمُستخدم مشاركة الشاشات ونقل البيانات ومتابعة العمل بسلاسة بين عدة أجهزة.

كما يمكن من خلال لوحة مفاتيح أجهزة Book3 التحكم بسهولة بالهاتف أو الحاسب اللوحي، مع إمكانية النسخ واللصق أو سحب العناصر وإسقاطها بين الأجهزة.

Galaxy Book3 Ultra

يُعتبر Book3 Ultra أقوى الأجهزة من السلسلة الجديدة حيث يحمل الجيل الأخير من معالجات إنتل ويتوفر بخياري إنتل Core i7 أو i9 وبطاقة إنفيديا الرسومية GeForce RTX 4070. أما الشاشة فهي بقياس 16 بوصة بتقنية Dynamic AMOLED 2X ودقة 3K البالغة 2880×1800 بيسكل بمعدل تحديث 120 هرتز.

بالنسبة للتخزين يتوفر الجهاز بخياري 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من المساحة التخزينية مع 16 أو 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ويوفر مجموعة متنوعة من المنافذ تشمل منفذي “ثندربولت 4” ومنفذ USB 3 ومنفذ HDMI وفتحة للسماعات وأخرى لبطاقات microSD.

وبما أن الجهاز يقدم القوة العتادية اللازمة للألعاب فهو يقدم كذلك تجربة صوتية رفيعة إذ يأتي بأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos مع مايكروفونات عالية الجودة.

إضافةً إلى ذلك يدعم الجهاز الاتصال عبر تقنية WiFi 6E الأخيرة ويزن حوالي 1.8 كيلوغرام وسيباع بسعر يبدأ من 2,399 دولار أمريكي.

Galaxy Book3 Pro

ويحمل تصميمًا مُشابهًا لـ Book3 Ultra ويتشارك معه بالجيل الأخير من معالجات إنتل المتوفرة كذلك بخياري Core i5 و Core i7، إلا أنه يحمل البطاقة الرسومية Intel Iris Xe الأضعف لكنه يوفر خيارين لقياس الشاشة هما 14 و 16 بوصة بدقة 3K لكلتا الشاشتين ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

إضافةً لتعدد خيارات الشاشة يوفر Book3 Pro خيارات أكثر من حيث التخزين إذ يتوفر بثلاث سعات تخزينية هي 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ويحتوي على نفس المنافذ الموجودة في Book2 Ultra ويقدم نفس الإمكانات الصوتية.

سيتوفر Book3 Pro للبيع بسعر يبدأ من 1,449 دولار أمريكي.

Book3 Pro 360

يتميز Book3 Pro 360 بقابليته للطي للعمل كحاسب محمول أو لوحي، ودعمه لقلم S Pen المشابه للقلم المُصاحب لسلسلة هواتف Galaxy S Ultra. ومن حيث المواصفات فهي مُطابقة لـ Book3 Pro مع فارق أنه متوفر بقياس شاشة واحد وهو 16 بوصة، ويتميز بدعمه لمنفذ اتصال بتقنية 5G ما يعني إمكانية استخدامه عبر الشبكة الخليوية حيث لا يتوفر اتصال بشبكات الواي فاي. يبدأ سعر الجهاز من 1699 دولار أمريكي.

وفقًا لسامسونج، ستتوفر حواسب Book3 الجديدة للطلب المُسبق عبر موقعها بدءًا من السابع عشر من الشهر الحالي.