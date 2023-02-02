تيك توك تعلن عن نظام جديد للإنذارات والحظر لمن ينتهك سياستها

أعلنت تيك توك اليوم الخميس عن العديد من التغييرات على خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التابعة لها، ومن ذلك: إجراءات جديدة لردع الحسابات التي تسيء استخدام المنصة بصورة متكررة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “إن تيك توك منصة ترفيهية تقوم على الإبداع، والتعبير عن الذات، والإخلاص التي يصنع بها منشئو المحتوى محتوًى أصليًا”.

وأضافت تيك توك: “تحدد إرشادات المنتدى الخاصة بها السلوكيات والمحتوى غير المسموح به على منصتنا وتشرحها، وإذا ما انتهك المستخدمون سياساتنا، فإننا نتخذ إجراءات بشأن المحتوى الخاص بهم وحساباتهم، حتى نتمكن من الحفاظ على منصتنا آمنة”.

واليوم، أعلنت تيك توك عن نظام مُحدَّث لإنفاذ القانون على الحسابات بهدف ردع المستخدمين الذي يكررون مخالفة الإرشادات. وقالت الشركة: “نعتقد أن هذه التغييرات ستساعدنا في إزالة الحسابات الضارة على نحو أسرع وأكثر كفاءة”.

ومن القيود التي يفرضها نظام المنصة الحالي الخاص بإنفاذ القانون على الحسابات: الحظر المؤقت من النشر أو التعليق، ولكن منشئو المحتوى اشتكوا إلى المنصة من أن هذا النظام مُربك، ثم إنه قد يؤثر على نحو غير متناسب في الحسابات التي نادرًا ما تنتهك سياسة المنصة، وقد يكون أقل كفاءةً في ردع أولئك الذي ينتهكونها مرارًا وتكرارًا، وفق قول تيك توك.

ولحل هذه المشكلة، وبموجب النظام الجديد، فإن أي شخص ينشر محتوًى ينتهك واحدةً من إرشادات المنتدى الخاصة بتيك توك، فسيُصدر بحقه إنذار مع إزالة المحتوى. وإن استوفى الحساب الحد الأقصى من الإنذارات داخل إحدى الميزات، مثل: التعليقات والبث المباشر، أو السياسة، مثل: التنمر والمضايقات، فسيُحظر الحساب نهائيًا.

ونبهت الشركة إلى أن الحد الأقصى للإنذارات يختلف حسب مدى تسبب الانتهاك في إلحاق الضرر بمستخدمي المنصة، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك حد أشد صرامة لانتهاك السياسات الخاصة بالترويج لخطاب الكراهية، مقارنةً بالمشاركة المزعجة الأقل ضررًا.

وقالت تيك توك: “سنواصل إصدار حظر دائم بعد الإنذار الأول للانتهاكات الجسيمة، ومن ذلك: الترويج للعنف أو التهديد به، أو إظهار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو تسهيله، أو إظهار العنف أو التعذيب في العالم الحقيقي”.

وكإجراء وقائي إضافي، ستحظر الشركة بصورة دائمة الحسابات التي يُصدر بحقها عدد كبير من الإنذارات التراكمية عبر السياسات والميزات. وتنتهي صلاحية الإنذارات من سجل الحساب بعد 90 يومًا.

ولمساعدة منشئي المحتوى على فهم التغييرات الجديدة واتباع إرشادات المنتدى، فإن تيك توك تعتزم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق ميزات جديدة تشرحها في قسم الأمان ضمن التطبيق.

وتشمل الميزات الجديدة: صفحة حالة الحساب حيث يسهل على منشئي المحتوى رؤية تصنيف الحساب، وصفحة سجلات الإبلاغ حيث يمكنهم رؤية الإبلاغات التي قدموها ضد الحسابات الأخرى ومحتواها.

وفي مسعى منها “لتحسين الشفافية” بشأن ممارسات الاعتدال على مستوى المحتوى، قالت الشركة إنها تعتزم اختبار ميزة جديدة في بعض الدول تقدم لمنشئي المحتوى معلومات بشأن مقاطع الفيديو غير المؤهلة للتوصية في صفحة “لك” (For You)، وتتيح لهم معرفة السبب، وتقديم التماس.

وقالت تيك توك إن النظام المحدث لإنفاذ القانون على الحسابات يُطلق الآن عالميًا، وستُرسل إشعارات إلى المستخدمين حين توفر النظام لديهم.