أبرز التطبيقات لتحرير مقاطع الفيديو في هواتف أندرويد

يعد تحرير الفيديو من المهام الصعبة التي تتطلب برامج متخصصة تُستخدم في الحواسيب لإنتاج مقطع فيديو احترافي، ولكن بالنسبة لهواتف أندرويد فيمكن الاستعانة بالتطبيقات المتخصصة في تحرير مقاطع الفيديو، التي توفر أدوات بسيطة مقارنةً بالبرامج المتخصصة: مثل: Final Cut Pro أو Adobe Premiere Pro.

ومع ذلك، تتحسّن تطبيقات الهواتف بشكل ملحوظ في هذا المجال، وأصبح بإمكانك استخدامها لإنتاج فيديو بدقة 4K، ومقاطع فيديو مناسبة للمشاركة في المنصات المختلفة مثل تيك توك، ويوتيوب، وإنستاجرام.

إليك 5 من أبرز التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتحرير مقاطع الفيديو في هواتف أندرويد:

1- تطبيق InShot:

هو تطبيق بسيط وسهل الاستخدام، ومن الشائع استخدامه لتحرير مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام. يحتوي هذا التطبيق على العديد من التأثيرات، وأدوات تقطيع الفيديو وغيرها.

من الناحية الأخرى، يُعدّ هذا التطبيق مثالي لتغيير طريقة عرض مقاطع الفيديو من أفقية إلى عمودية، وهو الشكل الذي تتطلبه المنصات المُختلفة مثل تيك توك، والريلز في إنستاجرام. ومن خلال هذا التطبيق يمكنك تخزين مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة بعد تحريرها.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق ActionDirector:

يُعد تطبيق ActionDirector أحد أكثر تطبيقات تحرير الفيديو شيوعًا للاستخدام في الحواسيب، وهو متاح أيضًا لمُستخدمي هواتف أندرويد. وباستخدامه يمكنك إضافة مقاطع الفيديو وتحريرها بالاستعانة بمجموعة من الأدوات الأساسية.

يمكنك أيضًا إضافة المقاطع الصوتية الخاصة بك، وتقطيع مقاطع الفيديو، وإضافة نصوص، واستخدام ميزة الحركة البطيئة، وغيرها. ويعد ActionDirector أحد تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو القليلة التي تدعم دقة 4K.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Adobe Premiere Rush:

تطبيق Adobe Premiere Rush أحد تطبيقات تحرير الفيديو التي أنتجتها شركة Adobe إلى جانب تطبيق Adobe Premiere Clip. وهو من تطبيقات الفيديو الجديدة، ويأتي مزودًا بالعديد من الميزات لتحرير مقاطع الفيديو، مثل المخططات الزمنية، والمزامنة السحابية وبعض أدوات التحرير المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تضمينه في اشتراك Adobe Creative Cloud، لذا فهو يستحق التجربة إذا كنت تستخدم هذه الخدمة بالفعل.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق FilmoraGo:

FilmoraGo هو تطبيق بسيط لتحرير مقاطع الفيديو، يمكنك استخدامه للقيام بأساسيات تحرير الفيديو مثل التقطيع، وإضافة المقاطع الصوتية. يتضمن أيضًا ميزة التشغيل العكسي للفيديو، ويتيح لك تصميم مقاطع فيديو مربعة بنسبة (1: 1) مناسبة لتطبيق إنستاجرام، ومقاطع فيديو بنسبة 16: 9 مناسبة لموقع يوتيوب.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التطبيق ميزات أخرى مثل (الحركة البطيئة) slow motion، و(الانتقالات) transitions، و(التراكبات) overlays وغيرها.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق GoPro Quik:

GoPro Quik هو شكل جديد من تطبيقات تحرير الفيديو. وهو مناسب لك إذا كنت بحاجة إلى تطبيق بسيط ويمكنه تحرير مقاطع الفيديو بسرعة. الطريقة التي يعمل بها هذا التطبيق هي إضافة ما يصل إلى 50 صورة ومقطع فيديو في التطبيق، ثم يعمل التطبيق على تحليلها وإنتاج مقطع فيديو قصير منها.

يحتوي تطبيق GoPro Quik على حوالي 20 نمطًا مختلفًا لمقاطع الفيديو يمكنك الاختيار من بينها، وبعد إنتاج الفيديو يمكنك إعادة ترتيبه وتخصيصه قبل تخزينه ومشاركته. لا يضم هذا التطبيق الكثير من الأدوات والميزات كما هو الحال مع التطبيقات الأخرى المذكورة سابقًا، ولكن لا يحتاج الجميع إلى الكثير من الأدوات والميزات لإنتاج مقاطع فيديو بسيطة وقد يكون هذا التطبيق هو الأنسب لهم.

تطبيق GoPro Quik متاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.