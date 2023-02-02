آلاف حسابات تويتر الآلية قد تتوقف عن العمل الأسبوع القادم

أعلنت شركة تويتر اليوم عبر تغريدة نشرها حساب المطوّرين التابع لها عن إيقاف الوصول المجاني إلى واجهاتها البرمجية Twitter API بدءًا من التاسع من شهر فبراير الجاري، إذ سيكون على المستفيدين من الخدمة دفع اشتراك شهري لم تُعلن عن قيمته بعد.

Twitter API هي خدمة موجّهة لمطوّري البرمجيات والباحثين، حيث يمكن للمطوّرين استخدامها لأشياء مثل عمل إضافات للمُتصفح تُعدّل وتُحسّن من تجربة استخدام الموقع، أو إنشاء حسابات آلية “بوتات” Twitter bots تعمل على النشر المؤتمت للتغريدات أو الرد التلقائي عليها. ويعتمد الباحثون الأكاديميون على الخدمة للوصول إلى التغريدات العامّة لتحليلها وإجراء الدراسات عليها.

وفور إعلان الخبر، عبّر العديد من الباحثين والمطورين الذين يعتمدون على الخدمة عن استيائهم من تحويلها إلى خدمة مدفوعة، خاصةً أن الإعلان يأتي قبل أسبوع واحد فقط من إيقاف الوصول المجاني. كما اعتبروا أن الخطوة غير مقبولة لأن تويتر لا توفّر لهم وسيلةً للتربُّح من برامجهم مما دفع بعض مطوّري بوتات تويتر الشهيرة للإعلان عن إيقاف برامجهم عن العمل لدى إغلاق الوصول المجاني إلى واجهات تويتر البرمجية.

ويُذكر أن بوتات تويتر هي عبارة عن حسابات تويتر ذات ميّزات خاصة، حيث يمكنها التفاعل مع ردود المُستخدم بشكل مفيد. وعادةً ما يتيح البوت لأي مُستخدم كتابة تغريدة يُشير فيها إلى حساب البوت الذي يقوم بتأدية مهمة معينة فور وصول الإشارة، إذ يُمكن للمُستخدم مثلًا طلب تذكيره بالعودة إلى تغريدة معينة لقراءتها بعد مدة معينة، أو طلب تنزيل فيديو، أو التقاط صورة شاشة لأي تغريدة، وغير ذلك من آلاف الخدمات التي تقدّمها البوتات المختلفة.

ووفقًا لمراقبين، من المتوقع توقّف الآلاف من تلك البوتات المجانية عن العمل الأسبوع القادم فورَ إيقاف الوصول المجاني إلى الواجهات البرمجية، وهو ما قد يُثير ضجة جديدة ضد تويتر بعد سلسلة التغييرات المثيرة للجدل التي قام بها (إيلون ماسك) منذ استحواذه على الشركة العام الماضي.

ويُذكر أن إيلون ماسك قام ومنذ توليه منصب الإدارة التنفيذية لتويتر باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة، حيث قام بإطلاق خدمة (تويتر بلو) المدفوعة للحصول على علامة التوثيق وبعض الميزات الحصرية للمشتركين، وفصل عددًا كبيرًا من الموظفين دون سابق إنذار، كما ذكرت تقارير بأن تويتر تعمل على إطلاق خدمة جديدة للدفع الإلكتروني كمصدر دخل جديد للموقع خاصة بعد توقف العديد من المُعلنين عن عرض إعلاناتهم على تويتر.