OpenAI تطلق أداة لاكتشاف نصوص الذكاء الاصطناعي
أخبار الإنترنت

OpenAI تطلق أداة لاكتشاف نصوص الذكاء الاصطناعي

108

أعلنت شركة (OpenAI) يوم الثلاثاء عن إطلاق أداة جديدة لتصنيف النصوص واكتشاف إن كانت أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل: روبوت الدردشة (ChatGPT)، قد كتبتها.

وأوضحت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في منشور على مدونتها: “إن مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي (AI Text Classifier) هو نموذج (GPT) مضبوط بدقة ويتنبأ بمدى احتمالية إنشاء جزء من النص بواسطة الذكاء الاصطناعي من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل: (ChatGPT)”.

ويأتي إطلاق الأداة الجديدة من (OpenAI) بعد أن حظرت العديد من الجامعات والمدارس روبوت الدردشة الشهير (ChatGPT) التابع للشركة، وذلك لقدرته على إكمال واجبات الطلاب المنزلية، مثل: كتابة تقارير الكتب والمقالات، وحتى إنهاء مهام البرمجة.

ووفقًا لموقع (BusinessInsider)، فقد حُظر روبوت الدردشة (ChatGPT) في مدارس مدن أمريكية، مثل: نيويورك، وسياتل، ولوس أنجلس، وبالتيمور، كما حظرت جامعات في فرنسا والهند أيضًا الوصول إلى الأداة من أجهزة الحاسوب المدرسية.

ومع ترجيح أن يستخدم المعلمون مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي (AI Text Classifier) الجديد من (OpenAI) للتحقق من غشّ الطلاب في واجباتهم المدرسية، فقد حذّرت الشركة من أنه لا ينبغي استخدام الأداة بوصفها “الدليل الوحيد” لتحديد عدم الأمانة الأكاديمية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كيف سيؤثر ChatGPT في مستقبل محرك البحث Bing؟

أسهل الطرق لإصلاح الصور الضبابية

وأكدت الشركة في منشورها قائلة: “إن المُصنِّف الخاص بنا ليس مما يوثق به تمامًا”. وأضافت: “في تقييمنا على مجموعة التحدي للنصوص الإنجليزية، فإن المُصنِّف الخاص بنا أصاب في تحديد 26 في المئة من النصوص التي كتبها الذكاء الاصطناعي بـ ’يُحتمل أن تكون مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي’، في حين أخطأ في تصنيف النصوص التي كتبها البشر بوصفها مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 9 في المئة”.

وقالت (OpenAI): “إن موثوقية المُصنِّف الخاص بنا تتحسن مع زيادة طول نص الإدخال”. ومن المرجح أن تتحسن قدرات المُصنِّف بمرور الوقت، خاصةً إن دُرِّب مع مزيد من البيانات.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
اقرأ أيضًا

مايكروسوفت تعلن رسميًا عن الخطوة التي ستغير مستقبلها في الذكاء الاصطناعي

جوجل تنضم إلى الركب وتعلن تسريح عشرات الآلاف من موظفيها

مايكروسوفت تعتزم إضافة ChatGPT إلى خدمتها السحابية قريبًا

DeepMind التابعة لجوجل تعتزم إطلاق منافس لـ ChatGPT

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد