5 تطبيقات بديلة لتطبيق آبل Freeform

قدمت آبل في أواخر عام 2022 تطبيقًا جديدًا يُسمى (Freeform)، يضم هذا التطبيق لوحة بيضاء لتدوين الملاحظات، والرسم، والتصميم باستخدام إصبعك أو قلم Apple Pencil، كما يمكنك إضافة نص، وصور وملفات PDF، وروابط وملاحظات مكتوبة بخط اليد وغيرها.

بالإضافة إلى أنه يُتيح لك مشاركة اللوحة التي تعمل عليها مع ما يصل إلى 100 مستخدم للتعاون معًا على العمل في تلك اللوحة.

ومع كل تلك الميزات، ظهرت بعض المشكلات، مثل: صعوبة المزامنة، وعدم القدرة على إنشاء مجلدات لتنظيم اللوحات الخاصة بك وغيرها. فإذا كنت تبحث عن بدائل لتطبيق Freeform سنذكر فيما يلي 5 تطبيقات تُعدّ بديلًا جيدًا لهذا التطبيق:

1- تطبيق MindNode:

يُعد تطبيق MindNode أداة رائعة للعصف الذهني، حيث يمكنك استخدامه للتوصل إلى أفكار جديدة، وتحليل المشكلات المعقدة، وتنظيم الأفكار.

عند البدء باستخدام MindNode وكتابة موضوع معين أو فكرة، يمكنك إضافة أجزاء تُسمى (nodes) لوصف التفاصيل المختلفة. ومهما كانت كمية التفاصيل التي ستكتبها لن تنفذ المساحة البيضاء من التطبيق.

يمكنك بسهولة إعادة ترتيب الأجزاء المختلفة عن طريق سحبها وإسقاطها في أماكن متعددة، كما يمكنك إضافة ملصق في كل node أو صورة، أو ملاحظة.

يمكنك أيضًا مشاركة لوحاتك مع الآخرين، لكن لا يمكنك إضافة أشخاص للتعاون معك في العمل على لوحة معينة كما في تطبيق Freeform.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون وآيباد وحواسيب ماك في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Craft:

يُتيح تطبيق Craft إنشاء مستندات متعددة تحتوي على الصور، ومقاطع الفيديو، والنصوص، والمقاطع الصوتية، وأنواع الملفات الأخرى. وأهم ما يتميز به هذا التطبيق هو وجود مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنه ترجمة النصوص، واقتراح العناوين، ومساعدتك في الكتابة، والعديد من الأمور الأخرى.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون وآيباد وحواسيب ماك في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق MarginNote:

إذا كنت ترغب في استخدام Freeform للدراسة أو للعمل، فربما يعمل MarginNote بشكل أفضل بالنسبة لك. يمكن للطلاب والمهنيين استخدام القارئ الإلكتروني e-reader في هذا التطبيق لتدوين الملاحظات وفهمها ومراجعتها بطريقة جديدة تمامًا باستخدام التعليقات التوضيحية، ورسم الخرائط الذهنية.

أفضل الميزات في هذا التطبيق، هي القدرة على إضافة ملفات PDF، وصور، ونصوص إلى الخرائط الذهنية، والمستندات المتعددة التي أنشأتها داخل التطبيق. ويمكنك مزامنة المحتوى عبر أجهزة آبل المتعددة باستخدام خدمة iCloud.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Miro:

يُتيح تطبيق Miro التواصل والتعاون مع أفراد آخرين لإنشاء خطط وتصاميم. والاختلاف الرئيسي بين Freeform و Miro هو أن Miro يستهدف في الغالب الشركات، وليس الأفراد ومجموعات العمل الصغيرة.

يمكنك استخدام Miro لإنشاء تصاميم وخطط عمل وكتابة أفكار مختلفة، إما بمفردك أو مع شخص آخر يساعدك في العمل على اللوحة نفسها في الوقت نفسه. وعند استخدام تطبيق Miro يمكنك أيضًا الدردشة مع الآخرين حول كيفية العمل، أو إلقاء محاضرة أثناء عرض فكرتك في التطبيق، عن طريق مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية ومشاركة الشاشة مع الآخرين.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق Milanote:

يُتيح لك تطبيق Milanote تدوين الملاحظات بطريقة تشبه (سجل القصاصات) Scrapbook. ويمكنك إضافة الصور والألوان ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمخططات والرموز التعبيرية والروابط.

يمكنك أيضًا العمل مع فريقك لإنجاز تصاميم معًا وتحريرها في الوقت نفسه. وعندما تبدأ بإنشاء لوحة جديدة في تطبيق Milanote، يقترح عليك التطبيق نماذج جاهزة للبدء بالعمل عليها، حيث تتوفر نماذج مناسبة لمصممي الجرافيك والمسوقين وغيرهم.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.