هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تمدد مبادرة “دور جهازك”

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية عن تمديد مبادرة “دور جهازك” ومواصلة استقبال الأجهزة الإلكترونية من العموم حتى 30 آذار/ مارس القادم.

وقالت الهيئة في بيان إن هذا القراء يأتي عقب إسهام العموم بأكثر من 60 ألف جهاز حتى الآن، حيث تهدف المبادرة لتحقيق الاستدامة البيئية والحد من المخلفات الإلكترونية، إضافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها.

وأشارت الهيئة إلى أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده، حيث شهدت المبادرة تفاعلًا من العديد من الجهات في قطاع الأعمال بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة عبر القنوات المتاحة في المبادرة.

وأوضحت الهيئة أن الأجهزة التي تشملها المبادرة هي الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف الثابت والمودم والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.

يُذكر أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وفي مسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للحد من النفايات الإلكترونية، كشفت اليوم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن دراسة توحيد معيار الشحن للأجهزة الإلكترونية في المملكة إلى نوع (USB-C)، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم وعدم تحميله تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة.