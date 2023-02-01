سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy S23

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميًا خلال حدث (Galaxy Unpacked) عن الجيل الجديد من هواتفها الرائدة لعام 2023، التي تضم ثلاثة هواتف: جالاكسي إس23 (Galaxy S23)، وجالاكسي إس23 بلس (Galaxy S23 Plus)، وجالاكسي إس 23 ألترا (Galaxy S23 Ultra) مع القلم الإلكتروني (S Pen).

يقدم هاتف (Galaxy S23)، الذي يعد الأخ الأصغر في السلسلة الجديدة، شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9 وكثافة قدرها 422 بكسل في البوصة.

وتدعم شاشة الهاتف المحمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) معدل تردد قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR10+)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

وبالإضافة إلى الزجاج الذي يحمي الشاشة، يتمتع الهاتف بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع المتين ذاته، بالإضافة إطار من الألمنيوم، وهو يأتي بسماكة 7.6 ملم ويزن 168 جرامًا. ويتمتع الهاتف أيضًا بدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

ويحوي (Galaxy S23) الجيل الأحدث من شرائح شركة كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) المصنوعة بدقة 4 نانومتر مع ثماني نوى يبلغ ترددها الأقصى 3.2 جيجاهرتز، وهي تضم معالج الرسومات أدرينو 740 (Adreno 740).

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، ولا يمكن توسعتها.

وبرمجيًا، يعمل (Galaxy S23) بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل مع الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتأتي الثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة (8K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية الموجودة في ثقب أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و (HDR10+)، وبمعدل 60 إطارًا في الثانية لدقة (4K).

ويأتي (Galaxy S23) مع دعم أحدث تقنيات الاتصال، مثل: بلوتوث 5.3، و(Wi-Fi 6e)، و(NFC). وهو يأتي أيضًا مع حساس بصري لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 3,900 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي باستطاعة 25 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 4.5 واط.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، والأخضر، والوردي.

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