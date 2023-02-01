سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy S23 Plus

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميًا خلال حدث (Galaxy Unpacked) عن هاتف جالاكسي إس23 بلس (Galaxy S23 Plus) إلى جانب هاتفي جالاكسي إس23 (Galaxy S23)، وجالاكسي إس23 ألترا (Galaxy S23 Ultra).

يشترك هاتف (Galaxy S23 Plus) الجديد في العديد من المواصفات مع أخيه الأصغر (Galaxy S23)، مثل نوع الشاشة ودقتها، والحماية الزجاجية، ونوع المعالج، ونظام التشغيل، وحجم الذاكرة، ومواصفات الكاميرات الخلفية والأمامية.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9 وكثافة قدرها 390 بكسل في البوصة.

وتدعم شاشة الهاتف المحمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) معدل تردد قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR10+)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

وبالإضافة إلى الزجاج الذي يحمي الشاشة، يتمتع الهاتف بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع المتين ذاته، بالإضافة إطار من الألمنيوم، وهو يأتي بسماكة 7.6 ملم ويزن 196 جرامًا. ويتمتع الهاتف أيضًا بدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

ويحوي (Galaxy S23 Plus) الجيل الأحدث من شرائح شركة كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) المصنوعة بدقة 4 نانومتر مع ثماني نوى يبلغ ترددها الأقصى 3.2 جيجاهرتز، وهي تضم معالج الرسومات أدرينو 740 (Adreno 740).

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، ولا يمكن توسعتها.

وبرمجيًا، يعمل (Galaxy S23 Plus) بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل مع الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتأتي الثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة (8K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية الموجودة في ثقب أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و (HDR10+)، وبمعدل 60 إطارًا في الثانية لدقة (4K).

ويأتي (Galaxy S23 Plus) مع دعم أحدث تقنيات الاتصال، مثل: بلوتوث 5.3، و(Wi-Fi 6e)، و(NFC). وهو يأتي أيضًا مع حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 4,900 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي باستطاعة 45 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 4.5 واط.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى لونين آخرين حصريًا عبر متجر الشركة الإلكتروني، وهو متاح للطلب اعتبارًا من اليوم، وسيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا.