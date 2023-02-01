سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها الأقوى Galaxy S23 Ultra

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميًا خلال حدث (Galaxy Unpacked) عن هاتفها الذكي الأقوى في سلسلة جالاكسي إس23 (Galaxy S23) الجديدة، وهو: (Galaxy S23 Ultra) الذي يمتاز بالعديد من المواصفات المتقدمة.

وعلى غرار سلفه (Galaxy S22 Ultra)، يأتي (Galaxy S23 Ultra) ليقدم أفضل ما لدى سامسونج من مواصفات، مثل: الكاميرا الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 200 ميجابكسل، والقلم الإلكتروني (S Pen).

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.8 بوصات وبدقة أعلى من أخويه (Galaxy S23) و(Galaxy S23 Plus)، وهي: 3088×1440 بكسل مع معدل سطوع أقصى قدره 1750 شمعة، ومعدل تردد قدره 120 هرتز.

وعلى غرار هاتفي السلسلة الآخرين، تأتي شاشة الهاتف وظهره محميين بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، وهو أيضًا يأتي مع إطار من الألمنيوم. ويدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

ويحوي (Galaxy S23 Ultra) الجيل الأحدث من شرائح شركة كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) المصنوعة بدقة 4 نانومتر مع ثماني نوى يبلغ ترددها الأقصى 3.2 جيجاهرتز، وهي تضم معالج الرسومات أدرينو 740 (Adreno 740).

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

وبرمجيًا، يعمل (Galaxy S23 Ultra) بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل مع الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الكاميرتان الثانية والثالثة بدقة 10 ميجابكسل لكل منهما، وهما مخصصتان لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x أو 10x، بالإضافة إلى التقريب الإلكتروني بمعدل هائل قدره 100x. أما الكاميرا الرابعة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة (8K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية الموجودة في ثقب أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و (HDR10+)، وبمعدل 60 إطارًا في الثانية لدقة (4K).

ويأتي (Galaxy S23 Ultra) مع دعم أحدث تقنيات الاتصال، مثل: بلوتوث 5.3، و(Wi-Fi 6e)، و(NFC). وهو يأتي أيضًا مع حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي باستطاعة 45 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 4.5 واط.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى أربعة ألوان أخرى حصريًا عبر متجر الشركة الإلكتروني، وهو متاح للطلب اعتبارًا من اليوم، وسيُباع بسعر يبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا.