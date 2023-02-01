افتتاح التسجيل في النسخة الثانية لبرنامج التدريبي في الأمن السيبراني بدبي

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني في هيئة دبي الرقمية عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من “البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني”، الذي ينظمه المركز في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، بهدف تنمية الكوادر البشرية المتخصّصة والمؤهلة في مجال الأمن السيبراني.

ويستهدف البرنامج كلًا من الخريجين الجُدد والموظّفين الساعين إلى بناء مسيرة مهنية في مجال الأمن الالكتروني. وقد استعان المجمّع بأبرز الخبراء والمختصين، لتقديم دورات تدريبية مكثّفة في مجال الأمن الإلكتروني. ويُدرَّب المشاركون على سُبل وآليات التعامل الفعّال والسريع مع المخاطر السيبرانية، إلى جانب التركيز على وضع سيناريوهات تحاكي الواقع، وذلك باستخدام أسلوب التدريب الشامل والمكثّف.

ويستعد المجمع حاليًا للنسخة الثانية من “البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني”، ويدعو جميع الخريجين الجدد أو الموظفين المبتدئين في مجال الأمن السيبراني، والراغبين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال، إلى التسجيل في البرنامج الذي يُقدمه نخبة من الخبراء ويُقام وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وأحدث التقنيات المتطورة.

وتنطلق النسخة الثانية للبرنامج بتاريخ 20 شباط/ فبراير المقبل وتمتد لستة أشهر بواقع 3 أيام في الشهر. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن البرنامج والتسجيل عن طريق مراسلة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل.

ويُسلط “البرنامج التدريبي في الأمن السيبراني”، الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسية والتي تتضمن منهجيات الأمن السيبراني وأمن الشبكات، وسُبل تقييم نقاط الضعف الشائعة في تطبيقات الويب التي قد تؤدي إلى المخاطر السيبرانية.

كما يناقش البرنامج آليات اكتساب رؤية واضحة بشأن تحدّيات الأمان في البيئات السحابية، وفهم متطلبات تأمينها، ومنهجيات كتابة اللغات البرمجية باتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى تحديد طُرق تنفيذ الهجمات والتصدّي لها.

ويُعدّ مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني الذراع البحثية والمعرفية لهيئة دبي الرقمية متمثلة بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وقد أُطلق تماشيًا مع رؤية إمارة دبي لتحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يدعم التحول الرقمي للإمارة، على نحو يرسّخ أمن فضائها الإلكتروني. ويُقدم المجمّع منظومة متكاملة من الابتكارات الإلكترونية التي تهدف إلى تمكين الجيل المقبل من خبراء الأمن الالكتروني.