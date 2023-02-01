أبرز المواقع الإلكترونية لتوظيف المبرمجين المستقلين

أصبح من الشائع توظيف مبرمجين مستقلين حسب المشروع بدلاً من العمل بدوام كامل. وهذا يتناسب بشكل كبير مع المشاريع الفردية، لأنه يوفر تكلفة التوظيف الدائم للمبرمج، ويُسهّل العثور على مبرمجين ذوي خبرات عالية من مُختلف الدول. فإن كنت بحاجةٍ إلى توظيف مبرمج مستقل؛ جرّب أحد المواقع الإلكترونية التالية للعثور على مبرمجين مستقلين من جميع التخصصات:

1- موقع Toptal:

يهدف موقع Toptal إلى ضم المبرمجين الأكفّاء فقط، ولا يسمح لأي مبرمج بإنشاء حساب إلا بعد إجراء عملية فحص مكثفة. بعدها يختار الموقع أفضل 3% من جميع المتقدمين.

تتضمن عملية الفحص مقابلة شخصية، ومراجعة متعمقة للمهارات، يليها فحص مباشر، ومشاريع اختبار يُظهر المتقدمون من خلالها مهنيتهم ​​وأخلاقياتهم في العمل.

يضم موقع Toptal المطورين والمصممين ومديري المشاريع، والخبراء الماليين المستقلين الأكفّاء، ومن خلاله يمكنك العثور على مبرمجين مستقلين في مختلف المجالات، كالمبرمجين بلغة Java، و#C، وPython وغيرها.

2- موقع Guru:

يضم موقع Guru أكثر من 3 ملايين عامل مستقل، معظمهم مدرجون في مجالات البرمجة وتطوير البرمجيات. فإذا كنت ترغب في العثور على مبرمج مستقل لتوظيفه، يمكنك البحث في مجموعة واسعة من المبرمجين المتاحين في هذا الموقع.

يمكنك إضافة إعلان عمل واستقبال طلبات من المستقلين، أو البحث عن مستقلين محددين. وعند توظيف مستقل يحتفظ Guru بالدفعات في حساب الضمان حتى لا تخسر أموالك مقابل عمل غير مُكتمل أو غير مُرضي. ولا يتقاضى موقع Guru رسومًا لنشر الوظائف، لكنه يأخذ نسبة صغيرة من الفاتورة المدفوعة للمُستقل.

3- موقع Upwork:

يُعدّ موقع Upwork أحد أكبر مواقع العمل المستقل عبر الإنترنت. فهو يضم عددًا كبيرًا جدًا من المستقلين المتاحين للعمل، وذلك يعني أنه يمكنك الحصول على عمل جيد من المستقلين بسعر تنافسي، وهذا ما يجعل Upwork أحد أفضل المواقع لتوظيف المستقليين عبر الإنترنت. ومثل الكثير من مواقع توظيف المستقلين الأخرى، يمكنك نشر وظيفة أو البحث من خلال قاعدة بيانات المستقلين.

يتعامل نظام الضمان في Upwork مع المدفوعات، لذلك لن تدفع أبدًا مقابل وظيفة غير مكتملة. وإذا واجهت مشكلة معينة أثناء توظيف المستقلين أو الدفع، فهناك برنامج لحل النزاعات في Upwork.

نظرًا للعدد الهائل من المستقلين المتوفرين في موقع Upwork، قد تحصل على الكثير من المتقدمين للوظيفة التي ستُعلن عنها، لذا تأكد من فحص المستقلين بشكل صحيح للحصول على أفضل نتائج العمل.

4- موقع Freelancer:

يضم موقع Freelancer أكثر من 50 مليون عامل مستقل في مجالات العمل المُختلفة. وعلى الرغم من وجود العديد من فئات العمل المتاحة، فإن Freelancer يضم عددًا كبيرًا من المتخصصين في مجال البرمجة أكثر من غيره. ومن خلاله يمكنك العثور على مطوري الويب، ومطوري البرامج، ومطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومصممي مواقع الويب وغيرهم.

ولاستخدام موقع Freelancer ما عليك سوى نشر وظيفة وانتظار المستقلين لتقديم الطلبات. وبعد اختيار المبرمج الذي تحتاجه، يمكنك استخدام الأدوات المُتاحة في الموقع لتتبع مسار العمل، مثل نظام الدردشة المدمج في الموقع، ومتعقب الوقت وغيرها. أما بالنسبة للدفعات المالية، فإن موقع Freelancer يحتفظ بها في حساب الضمان حتى اكتمال العمل.

يمنحك Freelancer فئات وظيفية أكثر تحديدًا لتضييق نطاق البحث عن المبرمجين المتاحين. على سبيل المثال: بدلاً من البحث عن مطوري الويب، يمكنك تحديد مجال HTML5، أو يمكنك البحث عن لغة معينة مثل Python أو Java بدلاً من البحث عن مبرمجين من جميع الفئات.

5- موقع PeoplePerHour:

يُتيح لك موقع PeoplePerHour نشر إعلان عمل مجانًا لتوظيف المبرمجين المستقلين. ومن خلاله يمكنك العثور على متخصصين في مجال برمجة قواعد البيانات، وبرمجة تطبيقات الهواتف، وتطوير مواقع الويب، وعلوم البيانات وغيرها. كما يمكنك منح المبرمجين المستقلين فترة تشغيل تجريبية قبل توظيفهم لمشاريع كاملة.

يضمن لك هذا الموقع توظيف مبرمجين مستقلين أكفّاء، لأن الفريق الإداري فيه يختبر العاملين المستقلين الذين يشتركون في الموقع، لضمان تقديم عمل مستقل عالي الجودة.

يحتوي موقع PeoplePerHour على ميزة تسمى offers، يمكن للعاملين المستقلين من خلالها نشر خدمات بسعر أقل من السعر الرائج لتلك الخدمات.