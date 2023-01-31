9 ميزات مخفية في نظام iOS 16 وكيفية استخدامها

عادةً ما يكون التركيز في أي نظام تشغيل جديد على الميزات البارزة، خاصة تلك التي تعرضها الشركة بموقعها، وفي نظام iOS 16 يتحدث الجميع عن ميزة إلغاء إرسال الرسائل النصية وشاشة القفل المُجددة، وميزات اللياقة والصحة، ولكن هناك ميزات أقل شهرة ومثيرة للإعجاب ويمكن أن تساعد في جعل حياتك اليومية أكثر كفاءة.

فيما يلي 9 ميزات خفية في نظام التشغيل iOS 16، وكيفية استخدام كل ميزة منها:



1- عرض كلمات مرور شبكة الواي فاي ومشاركتها بسهولة:

ابتداءً من نظام iOS 13؛ سمحت آبل بمشاركة كلمات مرور شبكة الواي فاي عن طريق وضع هاتفي آيفون بالقرب من بعضهما وضمن نطاق البلوتوث والواي فاي. وإذا لم تعمل هذه الميزة تلقائيًا، فلا يمكنك الوصول إلى كلمة المرور من إعداداتك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في مشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي المحفوظة في هاتفك مع شخص آخر يستخدم هاتف أندرويد أو يستخدم حاسوب يجب أن تتذكر كلمة المرور.

ولكن كل هذا تغير في نظام iOS 16؛ حيث يمكنك استخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع لرؤية كلمة مرور شبكة الواي فاي ونسخها ومشاركتها مع من تريد بسهولة:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في آيفون.

اضغط على خيار (الواي فاي) Wi-Fi.

ابحث عن شبكة الواي فاي التي تريد رؤية كلمة السر الخاصة بها، ثم اضغط على زر المعلومات الذي هو عبارة عن دائرة داخلها علامة تعجب والذي يظهر بجوار اسم الشبكة.

اضغط على كلمة السر المخفية.

استخدم تقنية التعرف الوجه أو بصمة الإصبع لإلغاء قفل كلمة السر ورؤيتها.

بعد ذلك سيظهر لك خيار (نسخ) Copy اضغط عليه لنسخ كلمة المرور ومشاركتها مع من تريد.

2- إيجاد الصور ومقاطع الفيديو المكررة وحذفها بسهولة:

قدمت آبل ميزة جديدة في نظام iOS 16 للكشف عن النسخ المكررة من الصور ومقاطع الفيديو عن طريق تجميع كل اللقطات المتكررة في ألبوم يُسمى (ألبوم التكرارات) Duplicates album ما يتيح لك حذفها بسهولة وتوفير مساحة في هاتفك.

انتقل إلى تطبيق الصور في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (الألبومات) Albums الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى القسم بعنوان (الأدوات المساعدة) Utilities، ثم اضغط على خيار (تكرارات) Duplicates، ستظهر لك الصور ومقاطع الفيديو المكررة بجوار بعضها.

اضغط على خيار (دمج) Merge لحذف الصور المكررة. حث يؤدي الدمج إلى الاحتفاظ بالإصدار العالي الجودة في مكتبتك، وتُنقل النسخ المكررة المتبقية إلى ألبوم المحذوفة أخيرًا.

3- إنهاء مكالمة هاتفية أو مكالمة FaceTime مع سيري:

يمكنك استخدام المساعد الصوتي سيري في هواتف آيفون للقيام بالعديد من المهام، مثل: بدء المكالمات الهاتفية ومكالمات FaceTime، أو الحصول على الاتجاهات أثناء التنقل، أو إرسال رسالة نصية وغير ذلك الكثير، ولكن الشيء الوحيد الذي لم تتمكن من فعله هو إنهاء المكالمة الهاتفية.

ولكن الآن في نظام iOS 16 ستتمكن سيري أخيرًا من إنهاء هذه المكالمات أيضًا، ويمكنك تفعيل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في آيفون.

اضغط على خيار (سيري والبحث) Siri & Search.

اضغط على خيار (Call Hang Up) وفعله عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

بعد تفعيل هذا الخيار؛ عندما تكون في مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو عبر FaceTime، قل: “سيري، أنهي المكالمة”.

4- إزالة خلفية الصور بنقرة واحدة:

قدمت آبل في نظام iOS 16 أسهل الطرق لتحرير الصور وإزالة خلفياتها التي رأيتها على الإطلاق، فكل ما عليك فعله هو نقرة واحدة على هاتف آيفون.

ابدأ بالبحث عن الصورة التي تريد تحريرها. يمكن أن تكون صورة ملتقطة بكاميرا آيفون، أو صورة مرسلة إليك عبر أي تطبيق.

اضغط مع الاستمرار على الصورة وبالتحديد على الجزء الذي تريد فصله سواء كان شخص أو أي شيء آخر.

سترى وميضًا أبيض حول الجزء الذي تضغط عليه في الصورة، ثم سترى نافذة منبثقة تطلب منك النسخ أو المشاركة.

إذا استمرت في الضغط، فيمكنك عندئذٍ سحب الجزء الذي تريد فصله من الصورة إلى تطبيق آخر للنشر أو المشاركة أو إنشاء صورة مجمعة.

5- حماية الألبومات المخفية والمحذوفة أخيرًا بكلمة مرور:

يتيح لك تطبيق الصور في آيفون تحديد أي من الصور ومقاطع الفيديو يكون مرئيًا وأيها يكون مخفيًا، وعندما تخفي الصور ومقاطع الفيديو، فإنها تنتقل إلى ألبوم مخفي، حيث لا تظهر في مكتبتك أو في ألبومات أخرى أو في أداة تطبيق الصور في الشاشة الرئيسية.

ولكن يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك جعل هذه الصور مرئية مرة أخرى والإطلاع عليها، لذلك قدمت آبل في نظام تشغيل iOS 16 ميزة لحماية الألبومات المخفية والمحذوفة أخيرًا بكلمة مرور افتراضيًا.

إذا كنت تريد التحقق من ذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الصور في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (الألبومات) Albums الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة. إذا مررت للأسفل فسترى قفلًا صغيرًا بجوار الألبومات المخفية والمحذوفة أخيرًا .

لعرض محتويات تلك الألبومات ستحتاج إلى استخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز المرور الخاص بهاتفك.

6- نسخ خطوات تحرير الصور والفيديو ولصقها:

إذا كنت تستخدم أداة التحرير في تطبيق الصور في نظام iOS 16 فيمكنك الآن نسخ التعديلات ولصقها في أي صور أخرى تريد إجراء التعديلات نفسها فيها، ويشمل ذلك: التشبع والتباين والسطوع.

إذا قمت بتحرير صورة أو مقطع فيديو فيمكنك لصق التعديلات نفسها في أي صورة أو مقطع فيديو آخر في ألبوم الكاميرا. للقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الصور في آيفون، وافتح أي صورة أجريت عليها تعديلات أخيرًا.

اضغط على الدائرة التي تحتوي على ثلاث نقاط والموجودة في الزاوية العلوية اليُمنى من الشاشة، ثم اضغط على خيار (نسخ التعديلات) Copy Edits؛ سيظهر هذا الخيار فقط إذا حررت الصورة داخل تطبيق الصور، وليس في أي محرر صور تابع لجهة خارجية.

Edits؛ سيظهر هذا الخيار فقط إذا حررت الصورة داخل تطبيق الصور، وليس في أي محرر صور تابع لجهة خارجية. انتقل إلى الصورة التي تريد نسخ هذه التعديلات إليها، وانقر على قائمة النقاط الثلاث، ثم اضغط على خيار (لصق التعديلات) Paste Edits.

7- تفعيل ردود الفعل اللمسية في لوحة المفاتيح:

تدعم هواتف آيفون تقنية (رد الفعل اللمسي) Haptic Feedback منذ فترة طويلة، لذلك عادة ما تشعر باهتزاز تحت أناملك عندما تحاول حذف تطبيق من شاشتك الرئيسية أو إدخال كلمة مرور غير صحيحة في شاشة القفل.

ولكن ردود الفعل اللمسية لم تكن متاحة أبدًا في لوحة مفاتيح نظام iOS، ولكن الآن إذا كان هاتفك يعمل بنظام iOS 16 يمكنك تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الأصوات والحس اللمسي) Sounds & Haptics.

اضغط على خيار (استجابة لوحة المفاتيح) Keyboard Feedback.

فعل خيار (الحس اللمسي) Haptic عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

8- تثبّيت علامات التبويب المفضلة في سفاري.:

يحدد متصفح سفاري علامات التبويب المفتوحة عند 500، وإذا كنت تقترب من هذا الحد، فقد يكون من الصعب جداً العثور على علامة التبويب التي تبحث عنها. ولكن هناك الآن طريقة أسهل للعثور على علامة التبويب التي تبحث عنها.

في متصفح سفاري، إذا ضغطت مطولًا على علامة تبويب مفتوحة، فستجد ضمن الخيارات خيار (Pin Tab) اضغط عليه.

بمجرد الضغط على خيار (Pin Tab) ستنتقل علامة التبويب هذه إلى الجزء العلوي من متصفح سفاري، حيث ستكون موجودة كمعاينة علامة تبويب صغيرة، مثبتة بشكل دائم هناك، ويمكنك بعد ذلك النقر عليها لعرضها.

9- حذف المزيد من التطبيقات المثبتة سابقًا:

قدمت آبل خيار حذف التطبيقات المثبتة سابقًا لأول مرة في iOS 10، ولكن أتاحت ذلك لتطبيقات محددة، مثل: الخرائط والآلة الحاسبة و Stocks. وفي نظام iOS 16 أضافت ثلاثة تطبيقات أخرى إلى قائمة التطبيقات هذه التي يمكنك حذفها، وهي: Find My و Clock و Health.

لحذف أي تطبيق من التطبيقات المثبتة سابقًا في آيفون، يمكنك اتباع الخطوات التالية: