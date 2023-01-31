مهام تستطيع سيري القيام بها في آيفون ربما لا تعرفها

يمكنك استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri في آيفون للحصول على معلومات وتنفيذ المهام، على سبيل المثال: يمكنك طلب إجراء مكالمة هاتفية أثناء القيادة باستخدام صوتك فقط، أو ضبط مؤقت في الهاتف أثناء القيام بالأعمال المنزلية دون استخدام الهاتف بيدك.

لكن لا تقتصر وظيفة سيري على تلك الأمور البسيطة فقط، هناك العديد من الأوامر الصوتية والميزات التي تضيفها آبل باستمرار إلى المساعد الصوتي Siri، وسنذكر فيما يلي 6 من تلك الأوامر والميزات التي من المُحتمل أنك لم تستخدمها بعد:

1- البحث عن كلمات المرور المحفوظة:

يمكنك حفظ أسماء المُستخدم وكلمات المرور الخاصة بك للمواقع والتطبيقات المختلفة في جميع أجهزة آبل، من خلال خدمة iCloud Keychain. ويمكنك الوصول إلى تلك المعلومات المحفوظة في هاتف آيفون بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم (كلمات المرور) Passwords، ولكن باستخدام المساعد الصوتي Siri يمكنك الوصول إليها بشكل أسرع.

كل ما عليك قوله هو: (يا سيري، أرني كلمة المرور لـ .. ثم اذكر اسم التطبيق أو موقع الويب) وستنتقل تلقائيًا إلى الصفحة التي تحتوي على كلمة المرور التي طلبتها في إعدادات الهاتف. وقبل أن تتمكن من عرض كلمة المرور، سيطلب الهاتف مصادقة Face ID أو Touch ID.

2- إعادة تشغيل هاتف آيفون:

إذا كنت واجهت مشكلة في تطبيق معين، أو أن هاتفك لا يستجيب، فإنك تلجأ في الغالب إلى إصلاح المشكلة بإعادة تشغيل هاتف آيفون الخاص بك بالضغط فوق زر التشغيل وأحد أزرار التحكم في مستوى الصوت لمدة ثانية تقريبًا. ولكن يمكنك طلب إعادة تشغيل الهاتف من سيري بسرعة ودون الحاجة إلى استخدام يدك إذا كان هاتف آيفون الخاص بك يعمل بنظام التشغيل iOS 16، وذلك بقول: (يا سيري، أعد تشغيل هاتفي)، ثم قل (نعم) للتأكيد.

3-إيقاف رنين المنبه:

عندما يبدأ المنبه بالرنين في هاتف آيفون ولم توقفه يدويًا فلن يتوقف من تلقاء نفسه إلا بعد مرور 15 دقيقة، وهذا الأمر مزعج بالنسبة لك إن لم تكن قريبًا من الهاتف، أو لم تتمكن من العثور عليه. في هذه الحالة يمكنك طلب إيقاف المنبه من سيري بقول: (يا سيري، أوقف المنبه)، ويمكن أيضًا قول: (مرحبًا سيري) فقط وسيتوقف المنبه عن الرنين.

4- البحث عن صديق أو أحد أفراد العائلة باستخدام Find My:

يتيح لك تطبيق (Find My) تتبع أجهزة آبل الخاصة بك بالإضافة إلى تتبع مواقع أصدقائك وعائلتك. فإذا كنت تتعقب موقع شخص ما عبر Find My، فيمكنك استخدام Siri للتحقق من مكانه بسرعة.

كل ما عليك فعله هو قول: (يا Siri أين .. “ثم اذكر اسم جهة الاتصال”؟)، وستظهر نافذة Find My صغيرة في الجهة العلوية من شاشة الهاتف، توضح لك مكان الشخص بالضبط. ستوضح سيري أيضًا مدى بعده عنك، والعنوان التقريبي لموقعه. وإذا نقرت فوق نافذة Find My، فستتوجه مباشرة إلى تطبيق Find My، حيث يمكنك الاتصال بالشخص الذي تبحث عنه، والحصول على اتجاهات تدل على موقعه والمزيد من الخيارات الأخرى.

5- ترجمة كلمة أو جملة:

يمكنك أن تطلب من Siri ترجمة كلمة واحدة أو جمل كاملة بصوتك فقط. على سبيل المثال: يمكنك أن تقول: (يا Siri ترجم عبارة: “رأسي يؤلمني، أعتقد أنني سأنام” باللغة الإسبانية) ستترجم الجُملة وستقرأ سيري بعد ذلك جملتك باللغة الأصلية ثم باللغة الإسبانية. وإذا رغبت في سماع الترجمة مرة أخرى، يمكنك الضغط فوق زر التشغيل في نافذة الترجمة التي ستظهر لك.

6- تعيين تذكير بناءً على موقعك:

يُساعد تطبيق (التذكيرات) Reminders في آيفون في تذكر ما يجب عليك القيام به طوال اليوم، مثل إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال بريد إلكتروني. لكنك قد تحتاج في بعض الأوقات إلى تذكيرك بمهمة معينة عند وصولك إلى موقع معين، وهذا ما يمكن للمساعد الصوتي القيام به. على سبيل المثال: إذا كنت تريد أن يذكّرك الهاتف بدفع فاتورة الإنترنت الخاصة بك عند عودتك إلى المنزل، فقل: (يا سيري، ذكرني بدفع فاتورة الإنترنت الخاصة بي عند عودتي إلى المنزل)، وعندما تصل إلى المنزل سيظهر التذكير في هاتفك.