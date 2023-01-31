سيسكو تكشف عن توجهات التقنية لعام 2023 في مؤتمر LEAP بالسعودية

تعتزم شركة سيسكو، خلال مشاركتها في مؤتمر (LEAP 2023) الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، استعراض توقعاتها بشأن الاتجاهات التقنية التي ستساعد الشركات في المنطقة على تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي.

وترى سيسكو أن الأمن السيبراني والعمل الهجين والبنيات الأساسية ذات السحابة المتعددة وتعزيز الاستدامة ستكون من الموضوعات الرئيسية في عام 2023، وسيدعمها تقنيات الاتصال وشبكات الجيل التالي.

في جناح سيسكو، سوف يختبر زوّار مؤتمر (LEAP) الرؤي المستقبلية لسيسكو وأحدث التقنيات المصممة لتسريع وتيرة نشاطات العملاء في القطاعين العام والخاص من أجل بناء مستقبل رقمي ومستدام، وذلك في جناح سيسكو تحت شعار “تمكين عالمٍ متّصل ومستدام”:

مستقبل العمل:

سيكون مستقبل العمل هجينًا ليُمكّن توفير تجارب أكثر إنصافًا وشمولية، مما سيُنتج قوى عاملة أكثر سعادةً وإنتاجيةً. كما سنرى في عام 2023 أيضًا تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المستخدمة بطرق جديدة ومبتكرة في حلول التعاون ودعم العمل الهجين.

المرونة الأمنية:

الرقمنة تتيح فرصًا لا حصر لها، لكنها تأتي في الوقت نفسه مع زيادة في التهديدات الإلكترونية على جميع المستويات في الشركات على اختلافها. وقد أصبح مجرمو الإنترنت أكثر تعقيدًا وتطورت مجموعات الأدوات المتاحة لهم، لذلك سيتعيّن في عام 2023 أن يشمل التطور التالي في مجال الأمن سُبُل الكشف عن التغييرات وأنماط السلوك المختلفة، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ويُعدّ الأمان في سيسكو أمرًا أساسيًا في كافة منتجات مجموعة سيسكو الواسعة من الشبكات وحتى السحابة.

تعزيز البنية التحتية وأتمتتها:

ستصبح الشبكات في عام 2023 أكثر تركيزًا على زيادة قدرات التنبؤ بالمشكلات المحتملة وتوفير خيارات أكثر لحل المشكلات. وستتمكن الشركات من الوصول بسهولة وعلى نحو متزايد إلى التقنيات التنبؤية ضمن عروض الأنظمة كخدمة (SaaS) المتكاملة وسهلة الاستخدام. ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو مستقبل ستُدعم فيه الاتصال بواسطة شبكات ذاتية الصيانة يمكنها التعلم والتنبؤ والتخطيط. وستُدعم الشبكات التنبؤية بنفس التحليلات التنبؤية التي جُمعت من عدد لا يحصى من مصادر القياس عن بُعد.

تسريع تجربة الحوسبة السحابية:

سنشهد في العام المقبل تحولًا ملحوظًا في كيفية استفادة الشركات من البنى السحابية المتعددة. وبينما تتبنى 89 في المئة من الشركات إستراتيجية متعددة السُحُب لأسباب متنوعة، تأتي فوائد تلك الاستراتيجية مع تعقيدات إضافية في الاتصال والأمن ومراقبة البيئة متعددة السحب. ونشهد اليوم انتقالًا نحو استراتيجيات عمل جديدة متعددة السحب مع مزيد من التطبيقات والخدمات السحابية الخاصة التي تمهد الطريق لنموذج تشغيل جديد للسحب المتعددة.

بناء إنترنت للمستقبل:

يُعدّ تغيير اقتصادات الإنترنت أمرًا ضروريًا لربط المليار مستخدم القادم في العالم. ووصلت سيسكو العالم بالإنترنت بأمان لمدة أربعة عقود. واليوم، لكي توفر شبكات (5G) وتقنية إنترنت الأشياء والإنترنت للجميع، تعمل سيسكو على تطوير سُبُل لبناء شبكات تستطيع من خلالها تحقيق أقصى قدر من المرونة التشغيلية وتوفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات المستقبل.

الاستدامة ورحلة الشركة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية:

سيقود صافي الانبعاثات الصفرية معايير مشتركة لتحقيق أهداف الاستدامة مع تطويرات في تصميم أجهزة الطاقة عبر الإيثرنت، لتحقيق التحوّل المنشود في مراكز البيانات بما يضمن بناء مستقبل مستدام للجميع. وستصبح الشبكات وواجهات برمجة التطبيقات أكثر تقدمًا من خلال إدارة منصّات مراكز البيانات، لمراقبة استهلاك الطاقة وتتبعها وتغييرها. وستكون شركات بيع خدمات تقنية المعلومات والشركاء المزوّدون للمعدات أكثر شفافية من حيث إعادة استخدام الأجهزة، أي الاقتصاد الدائري، لتحقيق تقدّم ملحوظ على صعيد العمليات المستدامة.

وتعليقًا على مشاركة سيسكو في مؤتمر (LEAP) التقني، قالت ريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تتطلع المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد المتطور والمتنوع إلى الرقمنة كعنصر رئيسي. منذ أكثر من 25 عامًا تعمل شركة سيسكو على دعم المملكة في رحلتها الابتكارية من خلال مبادرات مثل برنامج تسريع التحول الرقمي (CDA) وأكاديمية سيسكو للشبكات. ومع استمرارنا في مساعدة المملكة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، سيكون مؤتمر LEAP منصة مهمة لشركة سيسكو لعرض إمكانيات المستقبل الرقمي والمستدام”.

وسيتمكن زوار مؤتمر (LEAP) من الاطلاع على مساهمات سيسكو في دعم انتقال المملكة إلى الاقتصاد الرقمي عبر برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي في المملكة الذي أطلق منذ عام 2016.

ويعد البرنامج تعاونًا عالميًا طويل الأجل لشركة سيسكو مع القطاع التقني والأوساط الأكاديمية للاستثمار بنشاط في البرامج الاستراتيجية التي تتوافق مع أجندات الرقمنة الوطنية.

ومن جانبه قال سلمان فقيه، المدير العام لدى شركة سيسكو في السعودية: “شاركت سيسكو منذ دخولها في السوق السعودية في عام 1997 خبراتها وتقنياتها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات. وستكشف الشركة هذا العام في مؤتمر (LEAP) عن تقنياتنا الرقمية الرائدة وستسلط الضوء أيضًا على التزامها بتحفيز الابتكار وتنمية المنظومة التقنية الشاملة في المملكة. كما سنحتفل أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على إطلاق أكاديمية سيسكو للشبكات وسنبرز تأثيرها المحلي في المملكة، حيث قامت الأكاديمية حتى الآن بتدريب أكثر من 274,500 متعلّم في المملكة على مهارات تقنية المعلومات المطلوبة وإعدادهم لوظائف المستقبل”.

وستعرض سيسكو خلال مؤتمر (LEAP) أحدث ابتكاراتها إلى جانب شركائها وأهمهم الراعي الرئيسي (BTC Networks) بالإضافة إلى الرعين الذهبيين (Crystal Networks) و(GEER ICT). إضافةً إلى ذلك، سيقدم موزعو سيسكو وشركاء منظومتها الشاملة للحلول أوضاع الاستخدام الشاملة التي تتكامل بسلاسة مع تقنيات سيسكو.