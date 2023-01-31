أسباب تدفعك إلى شراء حاسوب MacBook Pro الجديد

طرحت شركة آبل إصدارًا جديدًا من حاسوب MacBook Pro يعمل بشرائح (M2 Pro) و (M2 Max) خلال الأسبوع الماضي، وبفضل هذه الشرائح الجديدة يقدم هذا الطراز أداءً استثنائيًا في إنجاز المهام الاحترافية التي تتطلب أداءً عاليًا، ويتميز بعمر البطارية الطويل الذي يعد أطول عمر للبطارية في جهاز ماك على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك؛ يضم حاسوب MacBook Pro الجديد العديد من الميزات الأخرى التي قد تدفعك إلى شرائه، ومنها ما يلي:

1- يدعم توصيل شاشات بدقة 8K:

تضم طرز MacBook Pro الجديدة (M2 Pro) و(M2 Max) منفذ HDMI مطورًا يدعم الاتصال بشاشات بدقة 8K وبمعدل تحديث 60 هرتزًا في الثانية، وشاشات بدقة 4K بمعدل تحديث 240 هرتزًا في الثانية.

2- سعة ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 96 جيجابايت:

وفرت آبل خيارات متعددة لسعة ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 96 جيجابايت في MacBook Pro في طراز M2 Max. وهذه السعة العالية تساعد المصممين المحترفين في دمج صور بانورامية ضخمة، وتصميم الأشكال الهندسية الثلاثية الأبعاد بمستوى غير مسبوق.

3- عمر بطارية أطول من جميع حواسيب ماك الأخرى:

يتميز طراز MacBook Pro بمقاس 16 بوصة بأطول عمر بطارية من بين حواسيب ماك جميعها، تستمر لمدة تصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو وهذا أطول عمر للبطارية في جهاز ماك على الإطلاق، أما طراز 14 بوصة فيمكن أن تستمر بطاريته بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

4- يعمل بشريحتي (M2 Max) و(M2 Pro) القويتين:

وصفت آبل شريحتي (M2 Max) و (M2 Pro) بأنهما أقوى الشرائح وأكثرها كفاءة في العالم للحواسيب المحمولة الاحترافية. وقد صُممت شريحة M2 Pro باستخدام الجيل الثاني من تقنية المعالجة بدقة 5 نانومتر، وتضم ما يزيد على 40 مليار وحدة ترانزستور أي أكثر بنحو 20% مقارنة بشريحة (M1 Pro)، وضعف العدد في شريحة (M2)، وتتميز بنطاق ترددي للذاكرة يبلغ 200 جيجابايت في الثانية.

كما تتميز شريحة M2 Pro بأسرع محرك عصبي مع 16 نواة، مقسمة إلى ثمانية نُوِيّ عالية الأداء، وأربعة نُوِيّ عالية الكفاءة توفر أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بطراز M1 pro.

وتتكون وحدة معالجة الرسومات GPU من 19 نواة، وهي أكثر بثلاثة نُوِيّ من M1 Pro، بالإضافة إلى أن سرعة الرسومات في شريحة M2 Pro تزيد عن M1 Pro بنسبة 30%.

تتكون شريحة M2 Max من 67 مليار ترانزستور، أي أكثر بـ 10 مليارات من M1 Max وأكثر بثلاثة أضعاف من M2. يبلغ عرض النطاق الترددي للذاكرة 400 جيجابايت في الثانية، أي ضعف النطاق الترددي في M2 Pro، وأربعة أضعاف النطاق الترددي في شريحة M2.

تتميز M2 Max بوحدة المعالجة المركزية ذات 12 نواة مثل M2 Pro، ووحدة معالجة الرسومات GPU أكثر قوة، مع ما يصل إلى 38 نواة، وسرعة الرسومات أعلى بنسبة 30% من M1 Max.