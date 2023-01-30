ميزة اكتشاف الاصطدام من آبل تُحدث مشكلة في اليابان

دعت السلطات اليابانية مستخدمي هواتف آيفون 14 وبعض ساعات آبل الذكية إلى توخي الحذر بشأن ميزة اكتشاف الاصطدام (Crash Detection) التي أصبحت تتصل بخدمات الطوارئ بدون حاجة.

ويمكن لهواتف آيفون 14 والإصدارات الحديثة من ساعة آبل المساعدة في توصيل المستخدم بخدمات الطوارئ إن اكتشفت حادثة تصادم شديدة للسيارة.

ولأن الميزة تتصل بخدمات الطوارئ تلقائيًا لمجرد تحرّك المستخدم على نحو عنيف يشبه حوادث التصادم، فإن الإنذارات الكاذبة للميزة أدت خلال الأسابيع الماضية إلى حدوث مشكلات جعلت أقسام مكافحة الحرائق بالقرب من مناطق التزلج تتعامل مع زيادة في اتصالات الطوارئ التي تُجريها الأجهزة.

وقالت صحيفة (Yomiuri Shimbun) يوم الأحد إنه خلال المدة الواقعة بين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، و23 كانون الثاني/ يناير 2023، أُجريت 919 مكالمة طوارئ مع إدارة الإطفاء في منطقة التزلج كيتا ألبس ناجانو، ولكن 134 منها كانت إنذارات كاذبة نتج معظمها عن ميزة اكتشاف الاصطدام.

وتلقت إدارة إطفاء مدينة جوجو في محافظة جيفو 351 مكالمة طوارئ خلال المدة بين 1 إلى 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لكن 135 من المكالمات كانت إنذارات كاذبة أيضًا.

وعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل الميزة، فقد قال أحد رجال الإطفاء إن فعالية الميزة في الحالات التي يقع فيها بالفعل حادث خطير، تمنعهم من مطالبة المستخدمين بإيقاف تشغيلها. ولكن مسؤولين في الوكالة يطالبون الجمهور بتنبيه إدارة الإطفاء المحلية إن أجرى جهاز آيفون الخاص بهم مكالمة طوارئ كاذبة.

يُشار إلى أن الإنذارات الكاذبة لميزة اكتشاف الاصطدام لم تقتصر على التزلج فقط، ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قِيل إن الميزة اتصلت بخدمة الطوارئ في الولايات المتحدة لمجرد أن مستخدمًا كان يتحرك بسرعة هائلة حين ركوبه قطار الملاهي.