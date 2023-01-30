كيفية تحقيق أقصى استفادة من متجر التطبيقات في ماك

يُعدّ متجر التطبيقات (آب ستور) App Store في ماك أفضل مصدر للعثور على التطبيقات المختلفة وتنزيلها في حاسوب ماك، فهو يحتوي على جميع التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تحتاجها لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو للمساعدة في إنجاز الأعمال المختلفة.

ولتحقيق أقصى استفادة من متجر التطبيقات في ماك، لابد من التعرّف على الميزات التي يوفرها وطريقة استخدامها. وفيما يلي سنوضح 5 طرق يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من متجر التطبيقات في ماك:

1- التحقق من معلومات التطبيق:

قبل تنزيل أي تطبيق من متجر التطبيقات في ماك، اقرأ معلومات التطبيق الظاهرة في قسم المعلومات (Information) التي توضح ما يلي:

سجل الإصدار (Version history): يوضح الإصدار الحالي من التطبيق والتغييرات التي أجريت عليه.

يوضح الإصدار الحالي من التطبيق والتغييرات التي أجريت عليه. التوافق (Compatibility): يوضح هذا القسم ما إذا كان التطبيق متوافقًا مع حاسوب ماك الخاص بك أم لا. ويمكنك النقر فوق زر (التوافق) Compatibility لمعرفة متطلبات نظام macOS الخاصة بالتطبيق.

يوضح هذا القسم ما إذا كان التطبيق متوافقًا مع حاسوب ماك الخاص بك أم لا. ويمكنك النقر فوق زر (التوافق) Compatibility لمعرفة متطلبات نظام macOS الخاصة بالتطبيق. المشتريات داخل التطبيق (In-app purchases): يوضح هذا القسم أي رسوم اشتراك قد يتطلبها التطبيق.

يوضح هذا القسم أي رسوم اشتراك قد يتطلبها التطبيق. موقع الويب (Website): غالبًا ما يقدم مطورو التطبيقات معلومات إضافية عن التطبيق في موقع الويب الخاص بهم، ويُضاف رابط للوصول إليه في صفحة تنزيل التطبيق.

غالبًا ما يقدم مطورو التطبيقات معلومات إضافية عن التطبيق في موقع الويب الخاص بهم، ويُضاف رابط للوصول إليه في صفحة تنزيل التطبيق. الدعم (Support): من هذا القسم يمكنك العثور على رابط لصفحات دعم التطبيق الخاصة بالمطور. ويمكنك الاتصال بالمطور في حالة وجود أي مشكلات فنية تتعلق بالتطبيق.

2- قراءة مراجعات التطبيقات:

أفضل طريقة لتقييم فعالية التطبيق هي قراءة المراجعات والتعليقات المضافة من قِبل المستخدمين الآخرين، وهذا يُتيح لك التعرف أكثر على التطبيق قبل تنزيله.

لقراءة مراجعات التطبيقات، مرر إلى أسفل في صفحة تنزيل التطبيق للوصول إلى قسم (التقييمات والمراجعات) Ratings and Reviews الذي يوضح لك متوسط تصنيف التطبيق في مقياس مكوّن من 1 إلى 5 نجوم.

يوضح هذا القسم أيضًا عدد التقييمات الإجمالية التي حصل عليها التطبيق. ويمكنك أيضًا قراءة العديد من التعليقات من الأشخاص الذين استخدموا التطبيق.

3- ضبط التذكيرات لتنزيل التطبيقات:

قد تشعر أحيانًا أنك لست بحاجة إلى تنزيل تطبيق اليوم ولكنك قد تحتاجه في المستقبل. وبدلاً من تنزيل التطبيق فورًا وجعله يشغل مساحة في حاسوبك الخاص، يمكنك تعيين تذكير لتنزيله في المستقبل.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- انقر فوق زر (المشاركة) Share الظاهر في الزاوية اليمنى العلوية من صفحة تنزيل التطبيق.

2- حدد خيار (التذكيرات) Reminders من القائمة المنسدلة.

3- عيّن اسم للتذكير، وانقر فوق زر (اختيار قائمة) Choose List، لتحديد قائمة التذكيرات التي تريد حفظ هذا التذكير فيها، ثم انقر فوق زر (إضافة) Add.

4- عرض أو إخفاء التطبيقات المثبتة:

يُتيح لك متجر التطبيقات إدارة تنزيلات ومشتريات متجر التطبيقات الخاص بك في حواسيب ماك. على سبيل المثال: يمكنك عرض جميع التطبيقات المجانية والمدفوعة التي ثبتّها في حاسوب ماك الخاص بك بالنقر فوق زر (الملف الشخصي) Profile الظاهر في الزاوية اليسرى السفلية من متجر التطبيقات. ومن المكان نفسه يمكنك إخفاء بعض التطبيقات من سجل الشراء الخاص بك بالنقر فوق الأيقونة الثلاثية النقاط التي تظهر عند اسم التطبيق الذي ترغب في إخفائه، ثم انقر فوق (إخفاء المشتريات) Hide Purchases.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إظهار التطبيقات المخفية في حاسوب ماك الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الملف الشخصي في متجر التطبيقات. انقر فوق خيار (إعدادات الحساب) Account Settings أو (عرض المعلومات) View Information. مرر الشاشة لتصل إلى (العناصر المخفية) Hidden Items، ثم انقر فوق زر (إدارة) Manage الظاهر بجانبها. انقر فوق زر (إزالة الإخفاء) Unhide الذي سيظهر بجوار أي تطبيق كان مخفيًا سابقًا.

5- تحديث التطبيقات:

يُعد تحديث التطبيقات مهمًّا للحفاظ على أمان التطبيق، وكفاءة الأداء، لذا يجب التحقق من التحديثات المتوفرة من حين لآخر حتى لا تفوتك أي تغييرات أو ميزات جديدة. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح متجر التطبيقات وانقر فوق زر (التحديثات) Updates الظاهر في الشريط الأيسر الجانبي.

2- ستظهر لك جميع التطبيقات التي تحتاج إلى تحديث. انقر فوق خيار (تحديث الجميع) Update All الظاهر في أعلى الشاشة لتحديث جميع التطبيقات مرة واحدة.

3- إذا كنت ترغب في تحديث تطبيق واحد فقط، انقر فوق زر (تحديث) Update الظاهر بجوار اسم التطبيق مباشرة.

في حالة عدم تعطيل ميزة التحديثات التلقائية للتطبيقات في حاسوب ماك، فلن تحتاج إلى تحديث التطبيقات يدويًا باتباع الخطوات السابقة.