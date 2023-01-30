البوابة العربية للأخبار التقنية تعزز شراكتها مع العربية نت

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية، المصدر الرائد للأخبار التقنية باللغة العربية، اليوم تجديد اتفاقية تزويد المحتوى مع موقع العربية نت التابع لقناة العربية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية تزويد موقع العربية نت بمحتوى تقني غني باللغة العربية؛ لإثراء المحتوى الذي يقدمه لجمهوره، وإبقائه مطلعًا على أحدث المستجدات التقنية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال ممدوح المهيني، المدير العام لقناة العربية: “أثبت فريق البوابة العربية للأخبار التقنية جدارة كبيرة ومعرفة واسعة في توفير محتوى تقني نوعي باللغة العربية يغطي أحدث المستجدات في هذا المجال، ويثري المحتوى التقني الذي يقدمه موقع العربية نت لإبقاء قُرّائه دائمًا مطّلعين على أحدث المستجدات العربية والعالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات”.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية: “تأتي هذه الاتفاقية اليوم لتعزز شراكتنا الطويلة مع موقع العربية نت، وتجدد التزامنا بتزويده بمحتوى تقني نوعي، وتساهم في ترسيخ مكانة البوابة العربية للأخبار التقنية بصفتها المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية بالنسبة لكل من المستخدم الأخير ووسائل الإعلام العربية الرائدة، ومصدرًا موثوقًا وغنيًا يمكن الاعتماد عليه في صناعة محتوى سمعي ومرئي ومكتوب وجذاب لكافة شرائح الجمهور التقني في المنطقة”.

وأضاف: “تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق رؤية البوابة العربية للأخبار التقنية في تعزيز المحتوى العربي المتخصص على الإنترنت، وتوسيع قاعدة الجمهور المستفيد، والمساهمة في سد الفجوة المعرفية في المجال التقني لدى الجمهور العربي. ويؤكد تجديدُ عقد تزويد المحتوى مع العربية نت التزامَ البوابة العربية للأخبار التقنية بتقديم محتوى تقني نوعي وتغطيات مميزة تشمل كافة الفئات”.

وتتمتع البوابة العربية للأخبار التقنية بسجلٍ حافلٍ في تقديم محتوى عالي الجودة للجمهور الناطق بالعربية؛ إذ أبرمت شراكات مميزة مع العديد من المنظمات الإعلامية الرائدة، وعلى رأسها العربية نت.

يذكر أن موقع البوابة العربية للأخبار التقنية انطلق في عام 2005 من مقره في دبي، وساهم في تعزيز المحتوى العربي المتخصص على الإنترنت بأكثر من 60 ألف مادة متخصصة في العالم التقني، وبات يشكل مصدراً رئيساً للأخبار التقنية لمعظم وسائل الإعلام الرائدة في العالم العربي.