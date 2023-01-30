أسهل الطرق لإصلاح الصور الضبابية

إذا التقطت صورة رائعة ولكنها ضبابية ومشوشة وأردت تعديلها، يمكنك اللجوء إلى العديد من الأدوات عبر الإنترنت التي تتيح لك إصلاح الضبابية والتشويش والحصول على صور واضحة. وفيما يلي سنذكر 5 أدوات يمكنك استخدامها بسهولة لإصلاح الصور الضبابية:

1- أداة VanceAI:

تستخدم أداة (VanceAI) تقنيات الذكاء الاصطناعي لإصلاح الصور الضبابية، بالإضافة إلى وجود مجموعة أخرى من الخيارات المختلفة لمعالجة الصور الضبابية وغير الواضحة، مثل خيار إزالة (ضبابية الحركة) motion blur، وإصلاح (الصور المشوشة) out-of-focus images، والتوضيح العام للصور.

وبعد الانتهاء من التعديل، تعرض أداة VanceAI الصور قبل تعديلها وبعده لتسهيل المقارنة بينهما، وتظهر الصور المُعالجة أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ.

تمنح أداة VanceAI المستخدمين تجربة مجانية لتعديل صورتين، وبعد ذلك يجب الاشتراك لمواصلة تعديل الصور.

2- أداة PicWish:

تُعد PicWish أداة بسيطة وسهلة الاستخدام، فهي تتطلب تحميل الصورة الضبابية فقط، وستُعالج تلقائيًا لصورة أقل ضبابية بشكل ملحوظ. يسهل التعرّف على الفروقات بين وضع الصورة قبل التعديل وبعده عن طريق شريط التمرير الذي يظهر فوق الصورة. إذ يمكنك سحب هذا الشريط عبر الشاشة، لمشاهدة الصورة قبل تعديلها وبعده.

لتنزيل الصورة المُعالجة في أداة PicWish سيُطلب منك التسجيل للحصول على حساب. وبعد تسجيل الدخول، سيُسمح لك بتنزيل الصور.

3- أداة Media.io:

إذا كنت تبحث عن أداة تتيح لك زيادة وضوح الصورة الضبابية بسرعة وسهولة، وتنزيلها دون أي اشتراكات أو تسجيل، فإن Media.io هي الخيار المناسب لك. إذ تعمل هذه الأداة بطريقة بسيطة ولا تتطلب تسجيل حساب أو اشتراك لتوضيح الصور. لكن لا يمكنك تحميل صور حجمها يتجاوز 5 ميجابايت، ويمكنك تحميل الصور من الحاسوب الشخصي فقط.

مع ذلك، تعمل أداة Media.io بسرعة وفعالية لإنتاج صورة أكثر وضوحًا، ورغم أن النتائج ليست الأفضل مقارنةً بأدوات أخرى، تقلل هذه الأداة ضبابية الصورة إلى حد مقبول. ويتوفر زر يمكنك النقر فوقه لمعرفة الفرق بين الصورة الأصلية والصورة المُعالجة.

4- أداة Fotor:

تحتوي أداة Fotor على مجموعة كبيرة من الخيارات المختلفة لتحرير الصور، منها خيار إلغاء تشويش الصورة وتوضيحها. وإذا كنت ترغب في إجراء المزيد من التعديلات على صورك، فإن Fotor هي الخيار المناسب لك.

بالرغم من أن واجهة المستخدم معقدة قليلاً ويمكن أن تجد صعوبة في استخدامها في المرة الأولى، يمكنك اتباع الرابط المؤدي إلى أداة Fotor unblur وتحميل صورتك، ستزيل هذه الأداة الضبابية والتشويش من صورتك تلقائيًا. وتوفر هذه الأداة شريط تمرير لمقارنة الصورة قبل التعديل وبعده، وستظهر الصور واضحة جدًا دون تحرير مفرط.

تعرض هذه الأداة علامة مائية فوق الصورة المُعالجة، والطريقة الوحيدة لتنزيلها هي الاشتراك في الخدمة أو البدء بالتجربة المجانية.

5- أداة PineTools:

إذا كنت تبحث عن شيء يمنحك المزيد من التحكم، فقد تكون أداة PineTools هي ما تحتاجه، فهي تختلف قليلاً عن الأدوات الأخرى التي ذكرناها سابقًا من حيث إتاحة التحكم في الخيارات المتعلقة بإزالة التشويش من الصور، فعند البدء باستخدام هذه الأداة سيُطلب منك رفع الصورة التي تحتاج إلى تعديل، و تحديد الحجم الأنسب ضمن خيار (Size of the convolution mask)، بالإضافة إلى اختيار (شدة التأثير) Strength المُستخدم لتعديل الصورة.

لا يتطلب استخدام هذه الأداة حد معين لحجم الصورة المُحمّلة، ويمكنك تنزيل صورك المُعالجة دون الحاجة إلى التسجيل أو الدفع مقابل الاشتراك.