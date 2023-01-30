أبرز التطبيقات للاستماع إلى البودكاست

تنمو صناعة البودكاست بشكل متزايد كل يوم في جميع أنحاء العالم، مع وجود عدد أكبر من المستمعين ومجموعة متنوعة من برامج البودكاست التي يقدمها العديد من المنتجين انتشر البودكاست حول العالم حيث يناقش مواضيع مختلفة من خلفيات وثقافات مختلفة.

تشير التقديرات إلى أن نسبة 50% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 34 عامًا في الولايات المتحدة هم مستمعون منتظمون شهريًا للبودكاست، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Edison Research في عام 2022.

ولا يختلف نمو صناعة البودكاست في العالم العربي عن ذلك، حيث كشف تقرير (Markettiers) عن وجود أكثر من 5 ملايين مستمع منتظم في المملكة العربية السعودية للبودكاست، ووجود 1.3 مليون مستمع منتظم للبودكاست في الإمارات العربية المتحدة.

يوفر البودكاست طريقة ملائمة لمتابعة الأخبار والرياضة والاهتمامات الخاصة في المنزل أو أثناء التنقل، وهناك العديد من التطبيقات التي تحتوي على الكثير من برامج البودكاست التي يمكنك الاستماع إليها مجانًا أو باشتراك مدفوع.

لذلك سنستعرض اليوم مجموعة من التطبيقات التي ستسهل عليك الوصول إلى حلقات البودكاست المفضلة لديك:

1- تطبيق Google Podcasts:

يتميز تطبيق (Google Podcast) أنه يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستماع لديك، فعند استخدامك التطبيق لأول مرة يتيح لك اختيار المواضيع التي تهمك، واختيار حلقات البودكاست المفضلة لك ليقترح لك دائمًا حلقات جديدة تناسب اهتماماتك.

يقدم لك تطبيق (Google Podcast) توصيات مخصصة بانتظام استنادًا إلى عادات الاستماع لديك لذلك هناك دائمًا شيء جديد في انتظارك لتصفحه. كما أنه يتكامل مع مساعد جوجل لذلك يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في التطبيق في هواتف أندرويد أو المساعدات الصوتية الذكية.

يتيح لك هذا التطبيق إضافة اشتراكاتك وإدارتها بسهولة، ومزامنة البودكاست عبر أجهزتك لاستئناف الحلقة بسرعة، وكذلك تنزيل حلقات البودكاست المفضلة لديك للاستماع لديها في حالة عدم وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور. كما يوجد له إصدار للويب وسهل الاستخدام للغاية.

2- تطبيق Castbox:

يتميز تطبيق (Castbox) بمكتبته المتنوعة حيث يتيح لك الاستماع إلى البودكاست والكتب الصوتية والراديو أيضًا، ويضم أكثر من 200 مليون ملف صوتي.

يقدم التطبيق اقتراحات بشأن المحتوى الجديد للاستماع إليه، وتوصيات بودكاست شخصية وفقًا لقائمة الاستماع الخاصة بك، كما يتيح لك تنزيل المحتوى للاستماع إليه في وضع عدم الاتصال. ويدعم التطبيق أيضًا ميزة المزامنة السحابية لدعم الأجهزة المتعددة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يوفر تطبيق (Castbox) خدمة استضافة لمنتجي برامج البودكاست، حيث يقدم التطبيق أداة تُسمى (Creator Studio) تتيح لك إنشاء ملفات البودكاست والتفاعل مع المتابعين باستخدام التعليقات وتتبع النتائج والإحصائيات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور. كما يوجد له إصدار للويب، وإصدار لساعة آبل.

3- تطبيق Apple Podcast:

يعتبر تطبيق (Apple Podcasts) واحد من أفضل وأشمل خدمات البودكاست المجانية المتاحة، على الرغم من أنه تطبيق حصري لأجهزة آبل، ولكنه يتيح لك العثور على ملايين المدونات الصوتية الشهيرة في العالم ومتابعتها والاستماع إليها.

يمكنك اكتشاف العروض الجديدة بسهولة من خلال التوصيات المخصصة، كما يتيح لك تنزيل الحلقات المفضلة للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

يتيح لك التطبيق الوصول إلى أكثر من 30 مليون حلقة بودكاست مجانًا، جنبًا إلى جنب مع خيارات الاشتراك المتميزة لعروض معينة، حيث يقدم بعض الناشرين عروضًا وحلقات مميزة يمكن شراؤها من خلال اشتراك شهري أو سنوي.

إحدى ميزات تطبيق (Apple Podcasts) الفريدة هي قدرته على المزامنة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri، مما يعني أنه يمكنك التحدث إلى سيري للتحكم في تشغيل الحلقات ومتابعة العروض. يمكنك أيضًا الاستماع إلى التطبيق من خلال أجهزة Amazon Alexa إذا قمت بربط حساباتك في تطبيق Alexa.

يسهل التطبيق أيضًا تصفح البودكاست استنادًا إلى الأنواع المختلفة والمجموعات، ومن السهل العثور على برامج وفقًا لاهتمام معين أو الاطلاع على توصيات لعناوين جديدة. كما تتيح لك صفحة البحث أيضًا العثور على ملفات البودكاست حسب الموضوع أو حسب الأشخاص المذكورين في الحلقات.

التطبيق متاح في آب ستور لجميع أجهزة آبل.

4- تطبيق Pocket Casts:

يعتبر تطبيق (Pocket Casts) واحد من أكثر تطبيقات البودكاست شعبية، حيث يضم مجموعة كبيرة من حلقات البودكاست الجديدة والقديمة، ويقدم اقتراحات البودكاست المنسقة يدويًا لجعل اكتشاف حلقات البودكاست الجديدة أمرًا بسيطًا.

يتيح لك هذا التطبيق إدارة برامج البودكاست المفضلة وتنظيمها بسهولة حتى تتمكن من الوصول إليها بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك؛ هناك أدوات إضافية مثل: القدرة على التبديل من الخلفية الفاتحة إلى الخلفية الداكنة، بالإضافة إلى العديد من الأوضاع المختلفة، مثل: Slide Over و Split View و Picture in Picture لتحسين تجربة المشاهدة.

يدعم التطبيق ميزة المزامنة السحابية لدعم الأجهزة المتعددة، ويتيح لك إنشاء قوائم تشغيل بسهولة من برامجك المفضلة، ويدعم ميزة سرعات التشغيل المتغيرة حيث يمكنك التشغيل ابتداءً من سرعة 0.5 إلى سرعة 3X.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Podcast Addict:

يحتوي تطبيق (Podcast Addict) على مكتبة ضخمة من البودكاست، والكتب الصوتية، وراديو البث المباشر، بالإضافة إلى أنه يدعم قنوات يوتيوب و SoundCloud.

يدعم هذا التطبيق ميزة سرعات التشغيل المتغيرة، والواجهة قابلة للتخصيص، ويمكنك تصفية قوائم التشغيل حسب النوع، مثل: الحلقات قيد التشغيل.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد فقط في متجر جوجل بلاي.

6- تطبيق Stitcher:

يتميز تطبيق (Stitcher) بتركيزه في المحتوى الحصري والأصلي، وتصميمه سهل الاستخدام، بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك التحقق من أفضل اختيارات Stitcher لهذا الأسبوع جنبًا إلى جنب مع مجموعات منسقة من قوائم التشغيل.

تضمن الصفحة الرئيسية لتطبيق Stitcher أيضًا مجموعة متنوعة من البودكاست من أنواع مختلفة، ولكن تتمثل إحدى ميزات التطبيق الفريدة في مجموعة خيارات التشغيل، حيث يتيح لك التطبيق ضبط مؤقت السكون وتخطي الحلقات التي سمعتها بالفعل وضبط أوقات الإرجاع والتقديم السريع بين خمس ثوانٍ ودقيقتين.

يمكنك أيضًا تنظيم مكتبة البودكاست الخاصة بك في مجموعات حسب الموضوع، ويمكنك تنزيل الحلقات الجديدة تلقائيًا، والحصول على قائمة بالعروض التي نزلتها أو التي أعجبتك، وتقليص مساحة التخزين عن طريق حذف التنزيلات جميعها بنقرة واحدة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.