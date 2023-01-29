تقرير: نظارة آبل المرتقبة ستسمح بإنشاء تطبيقات الواقع المعزز عبر سيري

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل تعمل على أدوات برمجية جديدة تتيح لكلٍّ من المطورين والعملاء إنشاء تطبيقات للواقع المعزز لنظارات الواقع المختلط التي يُشاع منذ مدة طويلة أن الشركة تعتزم إطلاقها.

ووفقًا للتقرير، الذي نشره موقع (The Information)، فإن آبل ستتيح للمستخدمين العاديين إنشاء التطبيقات وإصدارها للنظارة عبر المساعد الذكي سيري (Siri).

وجاء في التقرير أن آبل تأمل أن تُمكِّن الأدوات البرمجية حتى أولئك الذين لا يعرفون البرمجة من أن يطلبوا من النظارة المرتقبة، عبر سيري، بناء تطبيق للواقع المعزز يمكن توفيره بعدئذ عبر متجر التطبيقات، آب ستور (App Store)، ليتمكن الآخرون من تنزيله.

وقد تسمح الأداة، على سبيل المثال، للمستخدمين بإنشاء تطبيق لحيوانات افتراضية تتحرك في جميع أنحاء الغرفة أو فوق كائنات حقيقية أو حولها دون الحاجة إلى تصميم الحيوان من الصفر، وبرمجة حركته وحسابها في مساحة ثلاثية الأبعاد تحتوي على عقبات.

ويُشبّه التقرير أداة آبل بلعبتي ماينكرافت (Minecraft) وروبلوكس (Roblox)، اللتين تتيحان لأي شخص إنشاء أدوات وعوالم ثلاثية الأبعاد بسهولة.

ويُقال إن شركة آبل ستستخدم لتحقيق ذلك التقنية الخاصة بشركة (Fabric Software) الكندية التي استحوذت عليها عام 2017، وسيتمكن العملاء من توزيع تطبيقات الواقع المعزز التي ينشئونها على متجر آب ستور إلى جانب تطبيقات المطورين المحترفين.

ويُشار إلى أن آبل تقدّم بالفعل بعض أدوات إنشاء الواقع المعزز، مثل: (Reality Composer) على هواتف آيفون وحواسيب آيباد، التي قد تخطط الشركة لتوسيعها لتشمل نظارات الواقع المختلط.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التقرير يستشهد بأشخاص كانوا قد شاهدوا العروض التوضيحية للأدوات عام 2021، لذا يبدو أن معلومات التقرير قديمة، ومن المحتمل أن تكون خطط آبل قد تغيرت منذئذ.

ولكن التقرير ذكر أيضًا أن آبل تعمل على محتوى الواقع المعزز الخاص بالنظارة، ويؤكد مسؤولو الشركة على مسألة الصحة فيما يتعلق بتطبيقات النظارة، ويشمل ذلك تطبيقات الواقع المعزز التي تساعد في التأمل والتمارين الرياضية.

هذا، وقد قال مينج-تشي كو، كبير محللي سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، في تغريدة له على موقع تويتر مطلع الشهر الحالي إن الشركة قد تُعلن عن نظارة الواقع المختلط مطلع ربيع 2023.