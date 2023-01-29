أكثر مشكلات هواتف أندرويد شيوعًا وطرق إصلاحها

تتعرض هواتف أندرويد إلى مشكلات مختلفة كما هو الحال مع أنواع الهواتف الأخرى. لكن هناك بعض المشكلات الشائعة التي يواجهها معظم مستخدمي أندرويد من وقت لآخر. وفيما يلي سنذكر أكثر 5 مشكلات شيوعًا في أندرويد وكيفية إصلاحها:

1- استنزاف طاقة البطارية بشكل غير مُعتاد:

عندما تنفد طاقة البطارية في هواتف أندرويد بشكل أسرع من المعتاد، فهناك عدد من العوامل المُسببة لذلك، ولكن يتعلق الأمر عادةً باستخدام التطبيقات.

أسهل حل لاستنزاف طاقة البطارية بسرعة هو إعادة تشغيل هاتفك. في بعض الأحيان، تحدث بعض المشكلات التقنية البسيطة، ويمكن لإعادة تشغيل الهاتف معالجة تلك المشكلات.

الأمر الآخر الذي تجب تجربته هو تحديث تطبيقاتك. فقد تكون هناك مشكلة في تطبيق معين، وقد أصلحها المطور في التحديث الأخير. لذا توجّه إلى متجر جوجل وتأكد من تحديث جميع تطبيقاتك. وأخيرًا، إذا كان هاتفك قديمًا، فقد تنفد طاقة البطارية بسرعة.

2- انقطاع الاتصال بشبكة الواي فاي:

إذا واجهت مشكلة انقطاع الاتصال بشبكة الواي فاي في هاتف أندرويد، فهناك ثلاثة أسباب محتملة لتلك المُشكلة، وهي: الهاتف، أو جهاز التوجيه، أو اتصال الإنترنت نفسه.

قد يمكنك تجربة إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي في الهاتف، وإعادة تشغيلها مرة أخرى، أو إعادة تشغيل جهاز التوجيه. وإذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، يمكنك إعادة ضبط إعدادات شبكة الإنترنت في هاتفك، باتباع الخطوات التالية:

في هواتف (جوجل بكسل) Google Pixel: انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم (النظام) System، ثم انقر فوق خيار (الخيارات المتقدمة) Advanced واختر (خيارات إعادة التعيين) Reset Options، ومن ثم (إعادة تعيين الواي فاي والجوال والبلوتوث) Reset Wi-Fi, Mobile & Bluetooth.

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم (النظام) System، ثم انقر فوق خيار (الخيارات المتقدمة) Advanced واختر (خيارات إعادة التعيين) Reset Options، ومن ثم (إعادة تعيين الواي فاي والجوال والبلوتوث) Reset Wi-Fi, Mobile & Bluetooth. في هواتف سامسونج جالاكسي: انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الإدارة العامة) General Management، ثم انقر فوق خيار (إعادة تعيين) Reset، ومن ثم (إعادة تعيين إعدادات الشبكة) Reset Network Settings.

3- الهاتف لا يستجيب:

إذا كنت قد استخدمت هاتفًا ذكيًا لفترة طويلة من الوقت سواء كان أندرويد أو آيفون فمن المُحتمل أنه توقف عن العمل فجأة، أو أصبح بطيئًا لسبب غير معروف. فهذه المشكلة شائعة في جميع الهواتف، وقد تؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى حل المشكلة.

ومع ذلك، لن تستطيع إعادة تشغيل الهاتف بالطريقة المُعتادة إذا كان الهاتف لا يستجيب أبدًا، في هذه الحالة يكون فرض إعادة التشغيل) Force Restart، هو الحل ويمكنك القيام بذلك بالضغط فوق مجموعة من الأزرار. وبالنسبة لمعظم هواتف أندرويد، يكون بالضغط فوق مفتاحي التشغيل وخفض مستوى الصوت معًا في الوقت نفسه.

4- توقُّف تطبيق معين عن العمل:

من الشائع تعطُّل التطبيقات أو توقفها عن الاستجابة في بعض الأحيان. يمكنك حل هذه المُشكلة عن طريق (فرض الإغلاق) Force Stop للتطبيق، ويمكنك القيام بذلك بطريقتان، وهما:

الطريقة الأولى: افتح قائمة (التطبيقات الحديثة) Recent Apps، واسحب التطبيق الذي توقف عن الاستجابة من الشاشة.

افتح قائمة (التطبيقات الحديثة) Recent Apps، واسحب التطبيق الذي توقف عن الاستجابة من الشاشة. الطريقة الثانية: انتقل إلى (الإعدادات) ثم اختر (التطبيقات) Apps، وحدد التطبيق الذي ترغب في إغلاقه، ثم انقر فوق خيار (فرض الإغلاق) Force Stop.

5- توقُّف الشاحن عن العمل:

من المشكلات الشائعة التي تواجه مستخدمي أندرويد هي عدم القدرة على شحن الهاتف. وفي حالة حدوث ذلك، فعادةً يكون الأمر مرتبطًا بمنفذ الشحن أو الكابل.

ولتحديد سبب المشكلة؛ جرّب شحن الهاتف باستخدام كابل أو شاحن آخر. إذا لم يبدأ الهاتف بالشحن، فافحص منفذ الشحن بحثًا عن أي كسر يمكن أن يتداخل مع اتصال الكابل. وفي حالة استمرار المشكلة بعد تجربة تلك الحلول، فمن الممكن أن منفذ الشاحن تعرّض للتلف بسبب الماء أو غيره، في هذه الحالة يمكنك التوجه إلى المراكز المتخصصة في صيانة الهواتف لاستبدال منفذ الشحن.