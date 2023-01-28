ماذا قال روبوت ChatGPT عن الإصدار المدفوع ChatGPT Pro؟

وفقًا لاستطلاع جديد قامت به منصة (Fishbowl) لمعرفة مدى اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المُختلفة، فإن ما يقرُب من 30% من العمال المتخصصين في مجالات العمل المتعددة استخدموا روبوت ChatGPT للمساعدة في أداء مهام العمل.

وكانت منصة (Fishbowl) قد وجّهت هذا الاستطلاع للمهنيين من جميع الصناعات لسؤالهم هل استخدموا روبوت ChatGPT أو أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للمساعدة في أداء مهام العمل؟ وقد أُجري الاستطلاع في الفترة الواقعة ما بين 4 إلى 8 من شهر يناير من هذا العام، وشمل ما يقرب من 4500 متخصص من شركات متعددة، مثل: أمازون، وجوجل، تويتر، وميتا، ونايك، وBank of America، وEdelman، وIBM، وJP Morgan، وMcKinsey، وغيرهم.

ومع انتشار استخدام هذا الروبوت بشكل واسع في جميع مجالات العمل ظهرت شائعة بأن OpenAI، الشركة المُصنّعة لروبوت ChatGPT، تفكر في طريقة لتحقيق الأرباح مقابل استخدام هذا الروبوت. قبل بضعة أسابيع، سمحت الشركة للمستخدمين بالتسجيل للوصول المبكر إلى (ChatGPT Professional)، وهو إصدار مدفوع من روبوت ChatGPT يحتوي على ميزات إضافية.

أرسلت OpenAI نموذجًا لقائمة الانتظار للحصول على إصدار ChatGPT Professional في وقت سابق من هذا الشهر، وقد احتوى النموذج على مجموعة أسئلة حول استخدام ChatGPT، ومقدار المال المناسب لدفعه مقابل استخدام هذا الروبوت.

وجاء في نموذج قائمة الانتظار: “إذا تم اختيارك، سنتواصل معك لإعداد عملية الدفع، الرجاء مراعاة أن هذا برنامج تجريبي يخضع للتغيير، ولن يكون الوصول إلى الإصدار المدفوع متاحًا بشكل عام في هذا الوقت”.

لكن بعض المستخدمين يقولون إنهم مُنحوا حق الوصول إلى إصدار (ChatGPT Professional) مقابل 42 دولارًا في الشهر. ولم تؤكد OpenAI أنها أتاحت الوصول إلى هذه الأداة حتى الآن، أو أصدرت أي إعلانات حول إطلاقها للإصدار المدفوع، أو أكدت هذا السعر.

ماذا قال روبوت ChatGPT عن إصدار ChatGPT Pro؟

عندما سأل موقع Mashable روبوت ChatGPT عن إصدار 42 دولارًا شهريًا، قال إنه “ليس على علم بإصدار مدفوع بقيمة 42 دولارًا شهريًا من ChatGPT”.

ولكن عندما سُئل عن الاختلاف بين نسخته المجانية والنسخة المدفوعة، قال إن كلًا من ChatGPT و ChatGPT-professional يعتمدان على بنية GPT التي تُسمى (المحولات التوليدية المدربة سابقًا) Generative Pre-Trained Transformer. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين النموذجين، وهي:

1- بيانات التدريب:

يُدرَّب روبوت ChatGPT-professional على مجموعة بيانات أكبر وأكثر تنوعًا، مما يسمح له بتوليد المزيد من النصوص الشبيهة بالنصوص التي يكتبها الإنسان وبمستوى أعلى من الطلاقة والدقة مقارنةً بالإصدار المجاني.

2- الضبط الدقيق للبيانات:

يمكن ضبط ChatGPT-professional بكمية صغيرة من البيانات الخاصة بالمهام لتحسين أدائه في حالات استخدام محددة.

3- توفُّر واجهة برمجة التطبيقات API:

يتوفر ChatGPT-professional كواجهة برمجة تطبيقات، مما يسمح للمطورين بدمجه بسهولة في تطبيقاتهم وأنظمتهم.

4- التعامل مع طلبات أكثر:

يمكن للإصدار المدفوع ChatGPT-professional التعامل مع كمية طلبات أعلى بكثير من ChatGPT، مما يجعله أكثر ملاءمة لمجالات الإنتاج الواسعة النطاق.

5- تطور الأداء:

يقدم ChatGPT-professional أداءً أفضل من ChatGPT من حيث القدرة على إنشاء المزيد من النصوص الشبيهة بالنصوص التي يكتبها البشر وتوفير فهم أفضل للسياق.

6- التكلفة:

ChatGPT-professional هو إصدار يقدم خدمة مدفوعة الأجر، بينما ChatGPT مجاني.

وبذلك نستنتج أن ChatGPT-professional هو إصدار أكثر تقدمًا وقوة من روبوت ChatGPT، مصمم للاستخدام في مجالات الإنتاج الواسعة، ويحتوي على ميزات أكثر، ويوفر المزيد من البيانات ويتمتع بأداء أفضل، وكل ذلك مقابل تكلفة مادية. وعندما سُئل روبوت ChatGPT عن تفاصيل هذه التكلفة، قال إن الأمر يعتمد على عدّة عوامل، وأن OpenAI “لم تكشف علنًا عن أسعار ChatGPT professional حتى الآن”.