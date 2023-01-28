أسباب بطء شبكة الواي فاي المنزلية وطرق لحل هذه المشكلة

إذا كنت تواجه مشكلة بطء شبكة الواي فاي المنزلية، يجب البحث أولًا عن الأسباب المُحتملة لهذه المُشكلة لتحديد طريقة الحل المناسبة. وفيما يلي سنذكر 5 أسباب قد تؤدي إلى بطء شبكة الواي فاي المنزلية، والطرق المناسبة لحل هذه المشكلة اعتمادًا على السبب:

1- اتصال الكثير من الأجهزة الذكية:

يتسبب اتصال الكثير من الأجهزة الذكية مثل: كاميرات المراقبة، والمساعدات الصوتية، والهواتف، والحواسيب وغيرها بشبكة الواي فاي نفسها إلى زيادة الضغط على الشبكة وبطئها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم أجهزة التوجيه المنزلية لم تُصمم للتعامل مع اتصال عدد كبير من الأجهزة الذكية.

ولحل هذه المُشكلة اختر طرازًا أحدث من جهاز التوجيه يتناسب مع عدد الأجهزة التي ستتصل بالشبكة. وإذا كنت تخطط لإضافة الكثير من الأجهزة الذكية في منزلك، فاستخدم بروتوكول (Z-Wave) للاتصال اللاسلكي حيثما أمكن ذلك، لأنه يعمل بتردد مختلف عن شبكة الواي فاي، لذلك لن يؤثر في أداء شبكة الواي فاي.

بينما الأجهزة التي تستخدم برتوكول (Zigbee)، مثل: مصابيح Philips Hue تستخدم تردد الواي فاي نفسه وهو 2.4 جيجاهرتز وقد يسبب تداخلًا مع شبكة الواي فاي.

2- وضع جهاز التوجيه في مكان غير مناسب:

تبث أجهزة توجيه الواي فاي إشارة عبر النطاق الترددي 2.4 جيجاهرتز، والنطاق 5 جيجاهرتز. ومن المعروف أن إشارة نطاق 5 جيجاهرتز أسرع، لكن لا يمكنها اختراق الجدران السميكة. من ناحية أخرى، تمر إشارة 2.4 جيجاهرتز عبر الجدران والأجسام الصلبة الأخرى بسهولة، وتغطي مساحات أكبر لكنها بطيئة في نقل البيانات.

وكل ذلك يعني أن سرعة شبكة الواي فاي تتأثر بالأجسام الصلبة، لذلك كلما زاد عدد الأجسام أو الجدران بين هاتفك أو جهاز ذكي آخر تستخدمه وجهاز التوجيه الخاص بك، انخفضت سرعة شبكة الواي فاي.

في بعض الأحيان، لا يمكن نقل جهاز التوجيه بسبب موقع اتصال الألياف البصرية أو خط الهاتف. في هذه الحالة، يمكنك وصل كابل الايثرنت (Ethernet) في مكان آخر في المنزل، واستخدام جهاز توجيه إضافي لشبكة الواي فاي فقط.

3- وجود الكثير من شبكات الواي فاي المحيطة:

إن كنت تعيش في منطقة مليئة بالمباني السكنية فستكون محاطاً بالكثير من شبكات الواي فاي التي تستهلك عرض النطاق الترددي المتاح frequency bandwidth، مما يؤدي إلى بطء شبكة الواي فاي المنزلية.

ولحل هذه المُشكلة جرّب توصيل بعض الأجهزة الذكية بالإنترنت باستخدام Ethernet بدلاً من استخدام الواي فاي، واستخدم شبكة الواي فاي للهواتف والأجهزة اللوحية التي لا يمكن توصيلها بكابل Ethernet، وبهذه الطريقة ستتمكن من تسريع شبكة الواي فاي في منزلك.

4- استخدام الكابلات الشبكية القديمة:

إذا وصلت الحاسوب الخاص بك مباشرة بجهاز التوجيه، أو كنت تستخدم عدّة كابلات Ethernet فمن المهم التحقق من نوع الكابلات، وأسهل طريقة للتحقق هي بالنظر إلى الكابل والبحث عن الرقم الظاهر بجانب كلمة Cat الذي يدل على مواصفات هذا الكابل. وفيما يلي المواصفات المرتبطة بكل رقم:

Cat-5 : هو أقدم وأبطأ كابل شبكي وسرعته 100 ميجابايت في الثانية.

: هو أقدم وأبطأ كابل شبكي وسرعته 100 ميجابايت في الثانية. Cat-5e: هو الكابل الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي، ويدعم اتصال Gigabit Ethernet وسرعته 1000 ميجابت في الثانية.

هو الكابل الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي، ويدعم اتصال Gigabit Ethernet وسرعته 1000 ميجابت في الثانية. Cat-6/6a: هو أسرع الكابلات الشبكية، ويدعم معدل بيانات أعلى يصل إلى 10 جيجابايت – (10000 ميجابايت) – مع عرض نطاق ترددي يصل إلى 250 ميجاهرتز.

إذا كنت تستخدم كابل Cat-5 للحواسيب فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة شبكة الواي فاي. من ناحية أخرى، استخدم جهاز اختبار الكابلات للتأكد من أن كل سلك من الأسلاك الثمانية داخل الكابل لا يزال متصلاً بالطرف الآخر. بالإضافة إلى ذلك استبدل أي كابلات من نوع Cat-5 أو أي كابلات مكسورة بأُخرى من نوع (Cat-5e) أو (Cat-6).

5- استخدام تقوية إشارة الواي فاي:

يعتقد الكثير من الناس أن الحل الأسهل لمشاكل شبكة الواي فاي هو استخدام أحد (أجهزة تقوية إشارة الواي فاي) Wi-Fi range extenders، وهو عبارة عن جهاز صغير يوصل بالكهرباء، يكرر إشارة الواي فاي إلى جزء آخر من المنزل. وبعض الأشخاص يستخدمون المحولات (Powerline) التي تسمح بإرسال إشارات الشبكة عبر الكابلات الكهربائية المنزلية.

غالبًا ما تفشل هذه الأجهزة في معالجة أصل المشكلة التي تواجهها شبكة الواي فاي، وقد تجعل الأمور أسوأ من خلال إضافة تداخل مع شبكة الواي فاي. فإذا كان منزلك كبيرًا ولم تتمكن شبكة الواي فاي الخاصة بك من الوصول إلى كل مكان، ففكر في استخدام نظام واي فاي شبكي (mesh wi-fi system)، أو نظام UniFi يتيح لك إضافة نقاط وصول حسب الحاجة.