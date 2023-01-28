آبل تؤجل تطوير شريحة واي فاي الخاصة بها

أفاد تقرير حديث من المحلل الشهير مينج-تشي كو بأن شركة آبل علّقت تطوير شرائح واي فاي الخاصة بها إلى أجل غير مسمى بسبب التركيز في أولويات أخرى.

وكان تقرير من وكالة بلومبرج الإخبارية قد أفاد في وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري بأن عملاقة التقنية الأمريكية تعمل على إنتاج شرائح خاصة جديدة من شأنها تشغيل بعض وظائف الاتصال المهمة في أجهزتها.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، فإن الشركة تعمل على تطوير شريحتها الخاصة لتحل محل شريحة واي فاي وبلوتوث التي تستخدمها حاليًا من شركة برودكوم (Broadcom)، وهي تسعى إلى تضمين الشريحة في أجهزتها اعتبارًا من عام 2025.

والآن يأتي تقرير (كو) ليشير إلى أن تطوير شرائح واي فاي الخاصة بآبل قد واجه عوائق جعلت الشركة توقفه “فترة من الوقت”. وعزى ذلك إلى عاملين أدّيا إلى هذا القرار، وهما: الانتقال الوشيك إلى المعيار التالي لشبكات واي فاي، وتطوير الشرائح الإلكترونية القائمة على تقنية التصنيع بدقة 3 نانومتر.

وذكر (كو) أن آبل واجهت أيضًا مشكلات تتعلق بكيفية تنفيذ الشرائح الخاصة بها. فبالنظر إلى أنها كانت تعمل على شريحة واي فاي فقط، وليس شريحة تجمع تقنيتي واي فاي وبلوتوث معًا – كما هو الحال في شريحة برودكوم – فإن تضمين شريحتين منفصلتين في الجهاز قد يزيد من تعقيد التصميم، خاصةً أن الشركة تستعد للانتقال إلى معيار (Wi-Fi 6E) الجديد.

ويُعتقد أن آبل لم تكن موفقة كثيرًا فيما يتعلق بتطوير أجهزة المودم الخاصة بها التي توفر الاتصال بشبكات واي فاي وشبكات الجيل الخامس (5G). وكان من المفترض أن تُختبر شريحة الجيل الخامس ذات النطاق العريض في هاتف آيفون إس إي 4، إلا أن المشروع أُلغي لاحقًا.

ومن المتوقع أن يكون هاتف آيفون الأولَ بين منتجات الشركة في الانتقال إلى معيار (Wi-Fi 6E)، ومع توقع إطلاق هاتف آيفون 15 خلال خريف 2023، فإن توقف آبل عن تطوير شريحة واي فاي الخاصة بها سيضطرها إلى الاستمرار في الاعتماد على برودكوم.

ويعتقد (كو) أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تتمكن آبل من العمل جديًا على تطوير شرائح واي فاي خاصة بها، ذلك أن الشركة تعتزم الانتقال إلى شرائح 3 نانومتر بين عامي 2023 و2025، وسيستهلك هذا التحول الكثير من موارد الشركة.