IDC: مبيعات الهواتف الذكية سيئة للغاية حتى في موسم العطلات

أفاد تقرير حديث من شركة أبحاث السوق (IDC) بأن شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي إلى 300.3 مليون وحدة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وبحسب التقرير، فإن الانخفاض يمثل أسوأ تراجع في عدد الشحنات في ربع واحد، وبسببه انخفض عدد شحنات الهواتف لعام 2022 بنسبة 11.3 في المئة.

وذكرت شركة (IDC) في تقريرها أن عام 2022 انتهى بشحن نحو 1.21 مليار هاتف ذكي، وهذا الرقم هو الأقل في إجمالي عدد الشحنات السنوية منذ عام 2013 بسبب التراجع الكبير في طلب المستهلكين، والتضخم، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقالت نابيلا بوبال، مديرة الأبحاث في الفريق الخاص بالتتبع (Worldwide Tracker) لدى (IDC): “لم نشهد قط أن تأتي الشحنات في ربع موسم العطلات أقل من الربع السابق. ومع ذلك، فقد أدى الطلب الضعيف والمخزون المرتفع إلى تخفيض البائعين لشحناتهم على نحو كبير”.

وأضافت بوبال: “لقد ساعدت المبيعات والعروض الترويجية الكبيرة خلال الربع على استنفاد المخزون الحالي بدلًا من دفع الشحنات إلى النمو. وقد أصبح البائعون حذرون على نحو متزايد بشأن الشحنات والتخطيط مع إعادة تنظيم تركيزهم على الربحية”.

ووفقًا لبوبال، فإن شركة آبل، التي كانت تبدو الأكثر مناعةً حتى الآن، عانت من تراجع في سلسلة التوريد مع الإغلاقات غير المتوقعة في مصانعها المهمة في الصين.

وترى بوبال أن ربع موسم العطلات يخبرنا أن التضخم المرتفع وتنامي حالة القلق تواصل في الحد من إنفاق المستهلكين على نحو يفوق التوقعات ويبعد أي تحسن ممكن إلى أسوأ ما يكون خلال 2023.

وتكشف أرقام (IDC) للربع الرابع من عام 2022 أن شركة آبل الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بعد شحن 72.3 مليون وحدة، ثم منافستها الكورية الجنوبية سامسونج بعد شحن 58.2 مليون وحدة، ثم الشركات الصينية: شاومي، وأوبو، وفيفو بعد شحن 33.2 مليون وحدة، و25.3 مليون وحدة، و22.9 مليون وحدة، على التوالي.

أما على مستوى عام 2022، فقد جاءت شركة سامسونج في المرتبة الأولى بعد شحن 260.9 مليون وحدة، ثم شركة آبل بعد شحن 226.4 مليون وحدة، ثم شاومي مع 153.1 مليون وحدة، ثم أوبو مع 103.3 مليون وحدة، ثم فيفو مع 99 مليون وحدة.

وأشارت شركة (IDC) إلى أن أرقام هذا التقرير أولية وقد تتغير في التقرير النهائي.