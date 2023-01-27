أطلق روبوت الدردشة (ChatGPT) في أواخر العام الماضي حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي، ولكن ما بين روبوت الدردشة (ChatGPT)، وأدوات توليد الصور واللوحات الفنية من النصوص، مثل: (DALL-E 2)، هناك الكثير من الأدوات الإبداعية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي وتقوم بأشياء مذهلة.

لا يعبر هذان المثالان عن كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنهما مثيران، فهناك أنواع مختلفة من الأدوات والتطبيقات التي تقوم بأشياء مذهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكشف عن مدى ثورية هذه الأدوات والتطبيقات في المستقبل.

إليك 6 أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك في إنجاز مهام عملك:



1- أداة Metaphor:

أداة (Metaphor) هي نموذج لغوي دُرب على التنبؤ بالروابط (links) بدلاً من النصوص والصور، لذلك فهي ستسهل عليك عمليات البحث عبر الإنترنت، وتتيح لك الوصول إلى ما تبحث عنه بسرعة.

يجب أن يكون لديك حساب (Discord) للتسجيل في الأداة؛ ولكن يمكنك تجربة القوالب الموجودة في موقع Metaphor لمعرفة آلية عمل الأداة أولًا.

على سبيل المثال، جربنا قالب البحث عن منشورات مدونات حول (نماذج اللغة الكبيرة) Large Language Models وكانت هذه هي النتيجة:

توفر أداة (Metaphor) روابط من المدونات، والمجلات، والمنشورات الإخبارية، و(الأوراق البحثية) Search papers، وصفحات (ويكيبيديا) Wikipedia والعديد من المصادر الأخرى، اعتمادًا على نوع المطالبة التي أدخلتها.

يمكنك وضع استفسار مفتوح أو استفسار كمحادثة مفصلة كما لو كنت تتحدث إلى شخص ما، وستقدم لك الأداة مجموعة من الروابط ردًا على ذلك، كما أن النتائج تبدو وكأنها صفحة نتائج محرك البحث بدون إعلانات.

2- أداة Lumen5:

أداة (Lumen5) هي أداة لتحرير مقاطع الفيديو تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، تتيح لك إنشاء مقاطع الفيديو من النصوص، مثل: المقالات ومنشورات المدونة والملفات المكتوبة.

يمكنك إدخال عنوان URL للمقال الذي تريد تحويله إلى مقطع فيديو، وهذه الطريقة ستسمح لك بتحرير النص الذي سيظهر في الفيديو. كما يمكنك نسخ النص ولصقه أو كتابة الكلمات مباشرةً في مربع إدخال النصوص.

يمكنك البدء باستخدام الأداة بحساب مجاني، وسيتيح لك إنشاء مقاطع فيديو غير محدودة بدقة 720 بكسل، ولكن ستظهر علامة Lumen5 المائية في مقاطع الفيديو.

تتيح لك أداة Lumen5 إنشاء مقاطع الفيديو لمنصات مختلفة، مثل: يوتيوب وإنستاجرام وقصص إنستاجرام، ولينكدإن، وكذلك مقاطع فيديو لحالات استخدام مختلفة: مثل: مقاطع الفيديو الترويجية، ومقاطع الفيديو التوضيحية ومقاطع الفيديو التعليمية وغيرها الكثير.

3- أداة Zyro AI لإزالة خلفية الصور:



تستخدم أداة (Zyro AI Background Remover) تقنيات التعلم الآلي لإزالة الخلفيات من الصور، إنها مجرد واحدة من العديد من الأدوات والخدمات التي تقدمها شركة (Zyro) والتي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي.

هذه الأداة مجانية، واستخدامها سهل جدًا كل ما عليك فعله هو تحميل الصور من جهازك وستتحد الأداة تلقائيًا أي عنصر في الصورة وتقوم بإزالة الخلفية خلال ثوانِِ فقط، ثم تتيح لك تنزيل الصورة كملف png عند التحويل. بمجرد الانتهاء يمكنك تحميل صورة أخرى مباشرة من صفحة النتائج.

4- أداة Narakeet:

تتيح لك أداة (Narakeet) تحويل العروض التقديمية إلى مقاطع فيديو تتضمن صوتًا وموسيقى ونصوص مكتوبة، وتسميات توضيحية. يمكنك تحميل ملفات العروض التقديمية بصيغة .pptx أو .ppt وإجراء التعديلات التي تريدها باستخدام محرر النصوص والخطوط المضمنة.

يمكنك تحميل الملفات مجانًا بحد أقصى 10 ميجابايت من البيانات و 30 شريحة؛ لكن الحسابات المدفوعة لها حدود أكبر.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتيح لك أداة (Narakeet) تحويل النصوص إلى كلام لاستخدامه للتعليق الصوتي في مقاطع الفيديو، وتدعم أكثر من 80 لغة من بينها اللغة العربية، وأكثر من 500 صوت في مختلف اللهجات، والأجناس، والأعمار. ويمكنك إدخال الكلمات مباشرة في مربع النص أو تحميل الملفات المكتوبة.

5- أداة QuillBot:

تقدم (QuillBot) مجموعة من أدوات تحرير النصوص التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، تشمل: أداة إعادة الصياغة، وأداة التدقيق اللغوي، وأداة تلخيص النصوص، وأداة كشف المحتوى المسروق.

يمكنك إدخال النص في المدقق اللغوي للحصول على نتائج فورية، كما يمكنك التبديل إلى محرر إعادة الصياغة لإعادة صياغة النص، وتقدم الأداة أوضاع متعددة لإعادة الصياغة وكل وضع له اختلافات من حيث عدد الكلمات التي تُستبدل وأنماط اللغة، وستخصص هذه الأوضاع تعديلاتك وفقًا للأسلوب الذي تريده.

تتوفر أداة QuillBot كإضافة أيضا يمكن دمجها في (مايكروسوفت وورد) Microsoft Word، أو في (محرّر مستندات جوجل) Google Docs.

6- أداة Tome:

تتيح لك أداة (Tome) إنشاء العروض التقديمية بسهولة من خلال النصوص، كل ما عليك فعله هو شرح عرضك التقديمي بإيجاز في منطقة نصية محددة وخلال ثواني معدودة ستقدم لك المسودة الأولى لعرضك التقديمي.

يمكن تخصيص الرسوم التوضيحية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي في عرضك التقديمي من خلال تقديم مواصفات جديدة أكثر تحديدًا للأداة أو استبدالها بعروض فنية فعلية أو صور أخرى مثل الرسوم البيانية.