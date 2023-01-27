كيف تستخدم تطبيق TikTok للترويج لمشروعك التجاري؟

نما تطبيق (تيك توك) TikTok بشكل كبير جدًا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث وصل عدد مستخدميه حول العالم الآن إلى أكثر من مليار مستخدم نشيط، وكما هو الحال مع أي تطبيق يزيد عدد مستخدميه فإنه يصبح بمثابة قناة ترويجية تسهل على الأنشطة التجارية والخدمية الوصول إلى المزيد من العملاء.

الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي التطبيق قد زاد بشكل متسارع في العديد من الدول العربية الكبرى، حيث وصل مستخدموه حاليًا في المملكة العربية السعودية مثلاً إلى أكثر من 22 مليون مستخدم.

فيما يلي خمس نصائح ستساعدك في استخدام تطبيق TikTok للترويج لمنتجاتك أو خدماتك:

1- انشر مقاطع فيديو أصلية باستمرار:

تفضل معظم منصات التواصل الاجتماعي حاليًا المحتوى الأصلي الذي تنتجه بنفسك سواء كان صورًا فوتوغرافية أو مقاطع فيديو، لذلك حاول عدم نشر مقاطع فيديو جاهزة ليست من إنتاجك؛ لأن ذلك سيحرمك من فرص كبرى لانتشارها.

تعطي منصات التواصل الاجتماعي أيضًا أولوية في الانتشار لمقاطع الفيديو الأصلية التي يظهر فيها شخص أو أشخاص يتحدثون مباشرة إلى الجمهور، سواء كان حديثهم عن موضوع عام أو لاستعراض مزايا منتج أو خدمة، لذلك حاول تقليل الاعتماد على مقاطع الفيديو التي لا يظهر فيها أشخاص.

يمكنك البدء بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها بين 30 إلى 60 ثانية تستعرض فيها المنافع الرئيسية لمنتجك أو خدمتك، ثم مقاطع فيديو لعملاء اشتروا المنتج أو الخدمة بالفعل يتحدثون عن تجربتهم.

2- استخدم الوسوم والكلمات المفتاحية:

لا يقتصر الأمر على تسجيل مقاطع الفيديو ونشرها فقط وإنما يجب عليك إضافة وصف مختصر يحتوي على بعض الكلمات المفتاحية الرئيسية التي تعبر عن موضوع الفيديو، وتضمين (وسوم) Hashtags ذات صلة، وذلك لمساعدة خوارزمية توزيع المحتوى في تصنيف مقاطع الفيديو وإظهارها لجمهورك المستهدف.

كما تساعد الكلمات المفتاحية والوسوم المرفقة مع مقاطع الفيديو في زيادة فرص ظهورها في نتائج البحث داخل التطبيق، حيث تبين آخرًا أن نسبة كبيرة من المستخدمين الذين ينتمون للجيل Z يفضلون البحث داخل تطبيق تيك توك بدلًا من البحث عبر جوجل.

3- ثبت TikTok Pixel في موقعك:

إذا كان لديك موقع أو متجر إلكتروني لنشاطك ثبت فيه (تيك توك بكسل) TikTok Pixel؛ لتتمكن من تتبع الزوار وإعادة استهدافهم بإعلاناتك عبر التطبيق عدة مرات لتشجيعهم على تكرار الزيارة والشراء.

(تيك توك بكسل) هو عبارة عن كود برمجي يضاف في المواقع والمتاجر الإلكترونية ويرسل بيانات الزوار مباشرة إلى حسابك الإعلاني في تيك توك، حيث يمكنك إنشاء (جمهور مخصص) Custom Audience منهم وإعادة استهدافهم بحملات إعلانية مخصصة.

4- أطلق هذه الأنواع من الإعلانات:

إذا كان لديك موقع أو متجر إلكتروني وأضفت كود (تيك توك بكسل) فيه، يمكنك إطلاق حملات عمليات التحويل (Conversion Campaigns) وهي مصممة لاستهداف المستخدمين الذين لديهم قابلية أكثر للخروج من تطبيق TikTok وإتمام عملية شراء أو تسجيل بيانات في مواقع إلكترونية.

أما إذا لم يكن لديك موقع أو متجر إلكتروني فيمكنك استخدام حملات توليد بيانات العملاء المحتملين (Lead Generation) وهي مصممة لاستهداف المستخدمين الذين لديهم قابلية أكثر لتسجيل بياناتهم في استمارات مدمجة (Native Forms) داخل التطبيق دون الحاجة لزيارة مواقع خارجية.

5- تفاعل مع الحسابات ذات الصلة:

من الإستراتيجيات التي تساعد حساب نشاطك التجاري في الانتشار والوصول لعملاء أكثر هو التفاعل مع مقاطع الفيديو المنشورة في حسابات أخرى لأنشطة تجارية أو خدمية تستهدف جمهورك نفسه؛ ولكنها ليست في منافسة مباشرة معك.

فمثلًا إذا كنت تبيع ملابس يمكنك التعليق على مقاطع فيديو في حسابات أخرى لمتاجر تبيع عطورًا أو أحذية بحيث يظهر تعليقك أمام المتابعين الذين يكتبون تعليقات على هذه المقاطع ومن ثَم يمكنك جذبهم لمتابعة حسابك.

حاول أن تكون تعليقاتك هادفة وذات صلة، فمثلًا يمكنك أن تمدح منتجًا جديدًا يظهر في مقطع فيديو وتربط بينه وبين أحد منتجاتك – مثال: “هذا النوع من العطور مناسب جدًا للمناسبات الرسمية ويفضل معه ارتداء ملابس من درجات لونية كذا وكذا”.

بهذه النوعية من التعليقات ستظهر أمام متابعي الحسابات الأخرى وكأنك خبير ولست بائعًا وهذا سيشجع نسبة منهم على تصفح حساب نشاطك التجاري ومتابعته.