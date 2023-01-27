كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق iMessages في آيفون(1)
نصائح تكنولوجية

كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق iMessages في آيفون

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إذا حذفت بعض الرسائل النصية المهمة من تطبيق iMessages في هاتف آيفون عن طريق الخطأ، وأردت استعادتها مرة أخرى، فيمكنك تجربة إحدى الطرق التالية:

1- استخدام تطبيق iMessages لاستعادة الرسائل المحذوفة:

يُتيح تطبيق iMessages استعادة الرسائل النصية المحذوفة منه في غضون شهر واحد من حذفها في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل  iOS 16. ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

  1.  انتقل إلى تطبيق الرسائل النصية iMessages.
  2. انقر فوق زر (تحرير) Edit الظاهر في الجهة اليُسرى العُلوية.
  3. انقر فوق خيار (عرض المحذوفة مؤخرًا) Show Recently Deleted.
  4. ستجد قائمة تحتوي على كل الرسائل المحذوفة المتاحة للاسترداد، ويمكنك استعادة جميع الرسائل الظاهرة في القائمة أو بعضها.

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2- استخدام iCloud:

إذا كان هاتف آيفون الخاص بك متصل بخدمة النسخ الاحتياطي في iCloud، فقد تتمكن من استعادة الرسائل النصية المحذوفة.

ولتجربة ذلك اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings  وانقر فوق اسمك الظاهر في الجهة العلوية.

2- حدد خيار iCloud، وتأكد من تشغيل خيار (الرسائل) Messages في قائمة التطبيقات.

3- اضغط فوق iCloud Backup، وتحقق من أن هاتف آيفون الخاص بك أجرى نسخ احتياطي للبيانات مؤخرًا.

استعادة الرسائل المحذوفة

4- عد إلى قائمة التطبيقات في صفحة الإعدادات الرئيسية وحدد خيار (عام) General، ثم مرر لأسفل وحدد خيار (إعادة تعيين) Reset أو خيار (نقل أو إعادة تعيين آيفون) Transfer or Reset iPhone اعتمادًا على إصدار iOS لديك.

5- انقر فوق خيار (محو جميع المحتويات والإعدادات) Erase All Content and Settings، ثم أكّد خيارك من خلال رسالة التأكيد التي ستظهر.

6- سيستغرق هاتف آيفون بضع دقائق لإعادة ضبطه في ظروف المصنع. بعد ذلك، ستظهر لك شاشة الترحيب الأولى لهاتف آيفون، مرر الشاشات الأخرى التي ستظهر حتى تصل إلى شاشة (التطبيقات والبيانات) Apps & Data ، ثم انقر فوق خيار Restore from iCloud Backup.

كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق iMessages في آيفون(1)

7- سجّل الدخول إلى iCloud للوصول إلى النسخ الاحتياطية الخاصة بك، ثم اختر النسخة الاحتياطية الأخيرة قبل حذف الرسائل النصية التي تريد استردادها.

3- استخدام تطبيق iTunes أو تطبيق Finder:

إذا أجريت نسخ احتياطي للبيانات من هاتف آيفون الخاص بك إلى حاسوب ماك أو ويندوز بدلاً من iCloud، فيمكنك محاولة استعادة الرسائل والمعلومات الأخرى الخاصة بك باستخدام النسخ الاحتياطي من الحاسوب. وهذا يعني استخدام تطبيق iTunes إذا كان لديك حاسوب ويندوز أو تطبيق Finder إذا كنت تستخدم حاسوب ماك.

لاستعادة رسائل آيفون المحذوفة باستخدام iTunes أو Finder؛ اتبع الخطوات التالية:

1- وصّل هاتف آيفون بالحاسوب الخاص بك وافتح iTunes أو Finder.

2- في تطبيق iTunes، انقر فوق أيقونة الهاتف الظاهرة في الجهة العلوية من الشاشة، ثم انقر فوق خيار (الملخص) Summary من القائمة الموجود في الجهة اليُسرى. في Finder، انقر فوق اسم هاتفك الظاهر تحت خيار (المواقع) Locations.

استعادة الرسائل المحذوفة

3- انقر فوق خيار (استعادة النسخ الاحتياطية) Restore Backup، وستظهر الرسائل النصية القديمة مرة أخرى في هاتفك. إذا لم تستعيد الرسائل، فإن النسخة الاحتياطية للبيانات لم تتضمن تلك الرسائل.

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