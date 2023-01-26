ويندوز 11 يدعم نظامًا جديدًا للملفات أفضل من NTFS الحالي

ألمحت شركة مايكروسوفت إلى أن نظام الملفات الافتراضي لنظام التشغيل ويندوز 11 قد يتغير قريبًا إلى نظام جديد مصمم مع وضع الخوادم المتطورة في الحسبان.

وتستخدم الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز منذ أكثر من ثلاثة عقود نظام الملفات (NTFS) للتخزين، ويشمل ذلك محركات الأقراص الداخلية، وكذلك محركات الأقراص الخارجية، مثل: أقراص (USB).

ومع ذلك، فإن الملاحظات التي نشرتها عملاقة البرمجيات الأمريكية مع الإصدار الجديد ذي الرقم 25276 من نظام ويندوز 11 تشير إلى بدء دعم نظام الملفات المرنة (Resilient File System) أو اختصارًا (ReFS).

وكان نظام الملفات (ReFS) قد قُدِّم أول مرة مع نظام تشغيل الخوادم، ويندوز سيرفر 2012، وهو مصمم لدعم تخزين كميات هائلة من البيانات.

وتشير ملاحظات الإصدار الجديد من نظام ويندوز إلى أن نظام الملفات (NTFS) الحالي يقتصر على 256 تيرابايت، وهو قدر كبير جدًا للمستخدمين العاديين، ولكن في بعض الحالات قد تحتاج الشركات ومراكز البيانات إلى مزيد من السعة. أما نظام (ReFS) فهو يدعم ما يصل إلى 35 بيتابايت أو ما يعادل 35,000 تيرابايت.

ويمتاز نظام (ReFS) بأنه أكثر مرونة من (NTFS) خاصةً فيما يتعلق بالقدرة على اكتشاف حالات الفساد في التخزين وإصلاحها مع الحفاظ على اتصال الخوادم بالإنترنت، كما أنه مصمم أيضًا مع وضع قابلية التوسع في الحسبان.

وقالت مايكروسوفت في منشورها: “لقد صُمم (ReFS) لدعم مجموعات البيانات الكبيرة للغاية بما يصل إلى ملايين التيرابايت، دون التأثير سلبًا في الأداء، كما صُمم لتحقيق نطاق أكبر مقارنةً بأنظمة الملفات السابقة”.

ومع ذلك، هناك بعض العيوب، خاصةً حينما يتعلق الأمر باستخدام (ReFS) في الحواسيب الشخصية التقليدية، إذ إن النظام لا يدعم ضغط الملفات، والتشفير، والوسائط القابلة للإزالة.