سامسونج تطلق شاشة الألعاب الذكية الجديدة Odyssey Neo G7

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن الإطلاق العالمي لشاشتها الجديدة (Odyssey Neo G7) التي تأتي لتكون أول شاشة مسطحة بتقنية (Mini-LED) من سلسلة شاشات الألعاب (Odyssey) التي تكون عادةً مُنحنية.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إن الشاشة الجديدة تقدم مساحة عرض كبيرة صُممت لمنح اللاعبين نطاقًا أشمل من الرؤية والتفاصيل.

وتأتي شاشة سامسونج الجديدة التي تحمل اسم الطراز (G70NC) بقياس 43 بوصة وبدقة (4K) مع دعم تقنيتي الصورة (VESA Display HDR600)، و (HDR10+).

وتمتاز شاشة (Odyssey Neo G7) بدعم تقنية (Quantum Matrix) من سامسونج، التي تستخدم مصابيح (Quantum Mini LED) لتقدم، وفقًا للشركة، تحكمًا فائق الإتقان والدقة في مصابيح (LED) المُكدسة بكثافة. ونتيجة لذلك، “يمكن للمستخدمين رؤية اللون الأسود بوضوح أكبر، والألوان الأخرى بدقة فائقة، حتى في بيئات الألعاب المظلمة”.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت سامسونج إن شاشة (Odyssey Neo G7) غير اللامعة تعمل على تقليل انعكاس الضوء عنها، مما يُقلّل من عوامل التشتيت أثناء جلسات اللعب. وأضافت أنه، باستخدام منفذ (DisplayPort 1.4) أو منفذي (HDMI 2.1)، يمكن وصلها بأحدث منصات الألعاب.

كما يمكن بث ألعاب الأجهزة المحمولة إلى الشاشة من خلال تقنية البلوتوث 5.2 أو واي فاي المدمجتين فيها، وذلك بالإضافة إلى إمكانية ربط الشاشة بذارع للتحكم بالألعاب السحابية دون الحاجة إلى منصة ألعاب.

وقالت سامسونج إن معدل التردد البالغ 144 هرتز ووقت الاستجابة الذي لا يتعدى 1 مللي ثانية، يتيحان استجابة سريعة، وسلاسة في اللعب من خلال دعم تقنية (AMD FreeSync Premium Pro).

وتتيح ميزة (Flex Move Screen) للمستخدمين ضبط قياس مساحة العرض للشاشة بين 43 و 20 بوصة لتتناسب مع الحجم المفضل لديهم بناءً على اللعبة التي يلعبون بها وحتى تغيير موضع الشاشة. ولتخصيص أدائهم، يمكن للاعبين استخدام شريط اللعب (Samsung Game Bar)، الذي يُمكّن المستخدمين من عرض الإعدادات المهمة، وتغييرها بسرعة دون الحاجة إلى مغادرة شاشة اللعبة.

وفي شريط اللعب، يمكن للاعبين رؤية معدل الإطارات في الثانية (FPS) وتغييره، ونسبة العرض إلى الارتفاع، والنطاق الديناميكي العالي (HDR)، ومعدل التحديث المتغير (VRR)، كما يمكن ضبط الإعدادات، مثل: وقت الاستجابة ووضع صورة اللعبة.

ويمكن للمستخدمين استعمال الشاشة للوصول الفوري إلى خدمات بث المحتوى: برايم فيديو (Prime Video) من أمازون، ويوتيوب وغيرها من خلال منصة (Samsung Smart Hub). ويمكنهم أيضًا الوصول بسهولة إلى خدمات بث الألعاب، مثل: إنفيديا جيفورس ناو (NVIDIA GeForce Now) عن طريق منصة (Samsung Gaming Hub).

ودون التطرق إلى السعر، قال سامسونج إن شاشة (Odyssey Neo G7) ستتوفر عالميًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، مع اختلاف جداول الإطلاق حسب المنطقة.