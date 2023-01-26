تسريب صورة لأول هاتف ذكي من شركة كوكا كولا

كشف تسريب جديد بأن شركة كوكا كولا تعتزم الدخول في سوق الهواتف الذكية وقد نُشرت صورة مسربة لما يُعتقد أنه أول هاتف من شركة صناعة المشروبات الغازية.

ونشر حساب شهير للتسريبات على موقع تويتر صورة لهاتف يحمل اسم “كولافون” ColaPhone مع تغريدة قال فيها: “ها هي ذا النظرة الأولى على هاتف #ColaPhone الجديد تمامًا!”.

وأضاف حساب (Ice Universe) أن كوكا كولا ستتعاون مع أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية، ثم سأل: “هل يمكنك تخمين العلامة التجارية التي ستفعل ذلك”.

وبالنظر إلى الصورة المسربة، يظهر هاتف (ColaPhone) باللون الأحمر مع كاميرتين خلفيتين، وشعار شركة كوكا كولا كبيرًا على جانب الهاتف، وصغيرًا في الزاوية السفلى.

ونشر حساب (Ice Universe) صورًا أخرى تكشف عن وجود حساب على موقع تويتر خاص بهاتف (ColaPhone) مع النبذة التالية: “لهاتف كولا جديد تمامًا. ما العناصر التي تتوقعونها؟”

ويتابع حساب (Colaphoneglobal) الذي أُنشئ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ثمانية حسابات لشركات صناعة الهواتف الذكية الصينية، مثل: بوكو، وأوبو، وشاومي، وون بلس، وهواوي، وريلمي.

ويعتقد بعض المستخدمين على تويتر أن هاتف (ColaPhone) هو نسخة عن هاتف “ريلمي 10” (Realme 10) من شركة ريلمي. ومن المتوقع إطلاقه قريبًا في الهند.

وفي حال مضت كوكا كولا في إطلاق هاتفها الذكي (ColaPhone)، فلن تكون الأولى، إذ سبقتها نظيرتها ومنافستها بيبسي بإطلاق هاتف ذكي قبل نحو 8 سنوات.

وأطلقت بيبسي هاتفها الذكي الأول – والأخير – (Pepsi Phone P1) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بالتعاون مع شركة (Koobee)، وجاء مع مواصفات متوسطة.