أبرز التطبيقات التي تُسهّل عليك العمل عن بعد

انتشرت مجالات العمل عن بُعد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ومع انتشارها أصبح هناك حاجة إلى وجود أدوات وبرامج وتطبيقات تساعد في إتمام العمل بسلاسة، وتُسهّل التواصل مع زملاء العمل.

وفي الوقت الحالي تتوفر العديد من التطبيقات التي تحتوي على أدوات مختلفة لتنظيم وتتبُّع المهام، والتواصل بكل سهولة مع أعضاء فريق العمل، وفيما يلي 7 من أبرز التطبيقات التي تُسهّل العمل عن بُعد وتساعد في زيادة الإنتاجية:

1- تطبيق ProofHub:

يتيح لك تطبيق (ProofHub) إدارة جميع بيانات العمل المهمة وتخزينها وتنظيمها، وتتبع تقدم العمل، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المختلفة والتعاون مع فريق العمل. حيث يضم التطبيق مجموعة من الميزات التي تُساعد في التحكم الكامل بالمشاريع عن بُعد، منها: ميزة عرض التحديثات الأخيرة حول المشاريع التي تساعدك في تتبع كيفية تقدم المشاريع، وقسم الدردشة المدمج للتواصل مع فرق العمل.

بالإضافة إلى وجود تقويم يساعد في تخطيط الأحداث والمهام وجدولتها، وقسم لكتابة الملاحظات، وآخر لتنظيم الملفات المتعددة وتخزينها.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Todoist:

يساعد تطبيق (Todoist) في إدارة المهام المتعددة للعاملين عن بُعد، وذلك عن طريق إضافة جميع المهام في قائمة بسيطة، وإضافة تواريخ استحقاق لكل مهمة، وتتبع التقدم المحرز في جميع المهام.

كما يُسهّل هذا التطبيق إضافة أوصاف لكل مهمة تريد القيام بها، ويمكن ربطه مع ما يصل إلى 60 تطبيقًا آخر في الهاتف منها: التقويم، والمساعد الصوتي، وGmail لتسهيل تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل إلى مهام.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Freedom:

إن كنت تعاني من مشكلة تشتت الانتباه أثناء العمل عن بُعد بسبب تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو توتير، أو التطبيقات الأخرى مثل يوتيوب، فيمكنك استخدام تطبيق Freedom لحظر مواقع الويب والتطبيقات التي تشتت انتباهك.

يُتيح لك هذا التطبيق إنشاء قوائم حظر لأي من المواقع والتطبيقات التي تشتت انتباهك وتركيزك في العمل بالإضافة إلى وجود ميزة (الوضع المقفل) locked mode التي تساعدك في التقليل من استخدام التطبيقات المُشتتة، وميزة (أصوات التركيز) Focus Sounds التي توفر مقاطع صوتية مجانية تساعد في الحفاظ على تركيزك أثناء العمل عن بُعد.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Miro:

يُوفر تطبيق Miro صفحة بيضاء يمكنك استخدامها لإضافة النصوص والصور ومشاركتها مع باقي أعضاء فريق العمل للبقاء على اتصال دائم وكذلك الاطلاع على آخر التحديثات في العمل، والتعاون معًا لتطوير الخطط والمشاريع المختلفة.

كما يتيح لك هذا التطبيق إنشاء قوائم المهام، وإضافة الملاحظات اللاصقة، وغيرها من العناصر المرئية التي تتيح لباقي الفريق معرفة آخر التحديثات حول العمل، وإبقاء الجميع في تواصل دائم دون الحاجة إلى استخدام رسائل البريد الالكتروني.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Trello:

يُتيح لك تطبيق Trello تخصيص لوحات لكتابة الأهداف والمهام، وإضافة الملصقات، وإنشاء قوائم للمهام ذات الأولوية، واستخدام التقويم لتحديد تواريخ إتمام المهام المختلفة، ويمكن استخدام هذا التطبيق دون الاتصال بالإنترنت في حالة الحاجة لذلك.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Moodfit:

قد يشعر العاملون عن بُعد في بعض الأحيان بالاكتئاب وفقدان الدافع والشغف، لذلك يجب عليهم الاهتمام بالجانب النفسي وتخفيف التوتر المرتبط بضغوطات العمل لتحسين الإنتاجية، ويُعدّ تطبيق Moodfit أحد الخيارات التي يمكن اللجوء إليها للمساعدة في تقليل ضغوطات العمل، والتغلب على مشكلة المماطلة في العمل، واستعادة الدافع للعمل بشكل أفضل.

فمن خلال هذا التطبيق يمكنك تتبع الحالة المزاجية لك، وتحديد أهداف متعلقة بتعزيز الحالة النفسية، وتعلّم ممارسة التمارين التي تساعد في تخفيف التوتر، كالتنفس العميق. كما يوفر معلومات مفيدة حول العلاقة بين المزاج والممارسات المُختلفة كالتمارين الرياضية والتغذية والنوم.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

7- تطبيق nTask:

إذا كان لديك العديد من المشاريع والأعمال التي يجب إتمامها في مواعيد محددة، فيمكنك تتبعها جميعًا باستخدام تطبيق nTask. فهو يتيح لك إضافة جميع المهام التي تود القيام بها، وتحديد تاريخ البداية والنهاية لكل مهمة، وإضافة ما تحتاجه من معلومات في صفحة المهام.

كما يمكنك دعوة أعضاء من فريقك لمشاركة المهام معهم. يتيح هذا التطبيق أيضًا تسجيل المشكلات المتعلقة بعملك، وإضافة أعضاء من الفريق للمساعدة في حلها.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.