Epic Games تحظر لعبة فورتنايت على من هم أقل من 18 عامًا
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Epic Games تحظر فورتنايت على من هم أقل من 18 عامًا

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أعلنت شركة (Epic Games) المطورة للعبة فورتنايت (Fortnite) الشهيرة أن الإصدار 13.40 من اللعبة على نظامي أندرويد وآي أو إس لن يكون متاحًا للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وعلى الرغم من أن لعبة فورتنايت قد أُزيلت من متجري آب ستور (App Store) من آبل، وجوجل بلاي (Google Play)، لا يزال بإمكان المستخدمين الذين ثبتّوها قبل ذلك التاريخ أن يلعبوها. وقد عُلِّقت اللعبة عند الإصدار 13.40.

وأوضحت (Epic Games) أن اللاعبين لن يتمكنوا اعتبارًا من 30 كانون الثاني/ يناير الجاري من إنفاق العملة الخاصة باللعبة المسماة (V-Bucks).

وقالت الشركة في تغريدة لها على موقع تويتر: “نريد أن تستخدم جميع إصدارات ألعابنا المجموعة الحالية من خدمات إيبك عبر الإنترنت (Epic Online Services)، ومن ذلك: أدوات الرقابة الأبوية، وعمليات الشراء الافتراضية، ومزايا التحقق الأبوي”. وأضافت: “لا يمكننا تحديث التطبيق على هذه الأنظمة بسبب القيود التي تفرضها شركتا جوجل وآبل على فورتنايت”.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أجرت (Epic Games) تغييرات تمنع الأطفال من إنفاق الأموال في متجر فورتنايت داخل اللعبة، ومن استخدام الدردشة الصوتية دون موافقة الأبوين.

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وفي الشهر نفسه، وافقت الشركة على دفع غرامةً قدرها 520 مليون دولار أمريكي تتعلق بادعاءات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الأمريكية بأن فورتنايت انتهكت قانون خصوصية الأطفال على الإنترنت، وخدعت المستخدمين أيضًا لإجراء عمليات شراء غير مقصودة.

وعلى الرغم من أن (Epic Games) قد عالجت هذه المخاوف من خلال التحديثات الجديدة، لا يمكن للعبة فورتنايت على أجهزة آي أو إس وأندرويد تلقي تلك التحديثات. ونتيجة لذلك، كان حظر الوصول لأي شخص يقل سنّه عن 18 عامًا هو الخيار الوحيد المتاح أمام الشركة.

ولمعالجة ادعاء لجنة التجارة الفيدرالية بأن فورتنايت خدعت اللاعبين لإجراء عمليات شراء غير مقصودة، تعمل الشركة على منع إنفاق عملة (V-Bucks).

وتجدر الإشارة إلى أن معظم اللاعبين لن يتأثروا على الأرجح بالقيود الجديدة التي ستُطرح في غضون أيام قليلة، وذلك لوجود طرق للوصول إلى اللعبة الشهيرة دون الحاجة إلى المرور عبر متجر آب ستور أو جوجل بلاي.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي أجهزة آبل الوصول إلى اللعبة عن طريق خدمة بث الألعاب جيفورس ناو (GeForce Now) من إنفيديا، كما يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل اللعبة من الموقع الرسمي لشركة (Epic Games).

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