يلجأ معظم رواد الأعمال إلى العمل لساعات طويلة مما قد يسبب لهم التوتر والقلق، وبالرغم من أهمية استمرارهم في العمل المتواصل، يجب التركيز في صحتهم النفسية وتقليل التوتر لتحقيق التوازن في حياتهم. ولأن رواد الأعمال لا يملكون الكثير من الوقت، طُورت العديد من التطبيقات التي تُساعدهم في تعزيز صحتهم النفسية عن طريق تمارين التأمل البسيطة، وبعض الأنشطة الذهنية، وغيرها.

وفيما يلي 6 تطبيقات تساعد في تعزيز الصحة النفسية لرواد الأعمال:

يضم تطبيق Happify مجموعة أنشطة وألعاب ذات أساس علمي لمساعدتك في التغلب على التوتر والقلق والأفكار السلبية الأخرى. كما يتيح لك هذا التطبيق تتبّع التقدم المُحرز في الأهداف المتعلقة بالمزاج. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية في القدرة على اختيار الأنشطة التي تدوم لفترات زمنية مختلفة، مما يسمح لك باختيار أنشطة بسيطة يمكن ممارستها أثناء استراحات العمل القصيرة.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

يضم تطبيق Headspace مزيجًا من تمارين الاسترخاء، والمقالات والرسوم المتحركة المُتعلقة بكيفية دمج اليقظة الذهنية Mindfulness في حياتك. ويحتوي أيضًا على برامج مدفوعة عن كيفية دمج اليقظة في مجالات مختلفة من الحياة، مثل مجال العمل.

كما يتيح لك تطبيق Headspace بناء ممارسات التأمل وفقًا لكل مستوى خبرة ونمط حياة، حيث يمكنك تجربة جلسات استرخاء قصيرة مدتها 3 دقائق تتناسب بسلاسة مع جدول مزدحم، أو اختيار استرخاء أطول في أي وقت من اليوم.

هو تطبيق مخصص لتعلم الاسترخاء للمساعدة في تهدئة العقل، وتقليل القلق، والسيطرة على التوتر، والنوم بعمق. ويضم هذا التطبيق مقاطع موسيقية تساعد في الاسترخاء والنوم بعمق، بالإضافة إلى تمارين التنفس العميق. كما يتضمن جلسات استرخاء جماعية، تمكنك من التواصل مع أشخاص آخرين من خلال التطبيق.

يستند محتوى تطبيق Sanvello إلى مبادئ العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والتأمل الذهني (mindfulness meditation)، التي ثبُت أنها تعزز الصحة العقلية، وتخفف من القلق والاكتئاب.

يتناسب هذا التطبيق مع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق، فهو يساعد في إنشاء روتين رعاية ذاتية شامل من خلال الدمج بين تدريبات الاسترخاء، وتتبع الحالة المزاجية اليومية لمراقبة التقدم بمرور الوقت.

5- تطبيق Self Help for Anxiety Management (SAM):