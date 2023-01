يوتيوب تكشف عن برنامج جديد يُمكِّن طلاب الجامعة من كسب ساعات معتمدة

أعلنت شركة يوتيوب يوم الثلاثاء عن إبرام شراكة مع جامعة ولاية أريزونا وشركة المحتوى التعليمي، كراش كورس (Crash Course)، لإطلاق برنامج جديد يُمكِّن الطلاب من كسب ساعات معتمدة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن البرنامج الجديد، المسمى أساسيات الكلية (College Foundations)، مصمم لإتاحة طريقة رخيصة ومُيسّرة لكسب الساعات المعتمدة.

واعتبارًا من الآن، يمكن للطلاب التسجيل في مقررات دراسية تبدأ في 7 آذار/ مارس 2023، وبعد إتمامها سيحصلون ساعات معتمدة.

ولا يتطلب البرنامج تقديم أي استمارة أو حد أدنى من المعدل التراكمي للتسجيل. وهو يشمل مقررات دراسية جامعية مشتركة في السنة الأولى، مثل: مقدمة في التواصل البشري (Intro to Human Communication)، والبلاغة والإنشاء (Rhetoric and Composition)، والرياضيات الجامعية الواقعية (Real World College Math)، وتاريخ الولايات المتحدة حتى عام 1865 (US History to 1865).

ومن المتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 12 مقررًا دراسيًا ستكون متاحةً اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2025 لمنح الطلاب فرصة الحصول على ساعات معتمدة للسنة الجامعية الأولى بأكملها.

ويتعين على الطلاب الذين يختارون التسجيل وبدء مقرر دراسي دفع مبلغ 25 دولارًا أمريكيًا، ثم دفع 400 دولار للحصول على ساعات معتمدة لكل مقرر. وسيحصل الطلاب الذين سجلوا قبل 7 آذار/ مارس على خصم بقيمة 50 دولارًا.

ويتيح البرنامج للطلاب دراسة المقررات الدراسية حسب الحاجة حتى يقنع بما حصل عليه من درجات. ويمكن بعد ذلك استخدام الساعات المعتمدة في المؤسسات التعليمية التي تقبل اعتمادات من جامعة ولاية أريزونا.

يُشار إلى أن برنامج (College Foundations) يعد توسيعًا لشراكة (Study Hall) الحالية بين جامعة ولاية أريزونا ويوتيوب وكراش كورس، وهي قناة تعليمية تمتلك أكثر من 14 مليون مشترك.

وقالت يوتيوب في منشور على مدونتها: “إن الدروس، التي طوَّرها ويُدرِّسها أعضاء هيئة التدريس ذاتهم الذين يجرون الأبحاث ويُعلّمون الطلاب في مقر جامعة ولاية أريزونا، تجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة ولاية أريزونا والسرد المقنع لمناهج كراش كور، وكل ذلك على منصة يوتيوب الواسعة الانتشار”.

وللبدء، يمكن للطلاب إلقاء نظرة خاطفة مجانية على المقررات الدراسية ثم التسجيل في مقرر من اختيارهم، وبعد ذلك يمكنهم البدء في كسب ساعات معتمدة. وبعد الانضمام إلى مقرر دراسي، يمكن للطالب الاتصال بمدرب نجاح عبر البريد الإلكتروني لطلب العون في المهام. ويمكن للطلاب إكمال واجباتهم الدراسية حين يكون ذلك مناسبًا، ولكن سيُفرض عليهم مواعيد استحقاق أسبوعية لمعظم المقررات. وإن كانوا يرغبون في الوصول إلى دعم إضافي، فإن بعض المدرسين سيخصصون ساعات اختيارية في مكاتبهم.

يُشار إلى أن موقع يوتيوب يعد مصدرًا رئيسيًا للمحتوى التعليمي منذ سنوات، وبتمكين الطلاب من كسب ساعات معتمدة، فإنه يعزز حضوره في مجال التعليم من خلال تزويد المستخدمين بمسار مباشر إلى التعليم الرسمي.

ويأتي إعلان يوتيوب بعد أن أعلنت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن الدروات التدريبية (Courses)، وهي ميزة تسعى إلى توفير تجربة تعليمية منظمة على يوتيوب في الهند. وستُمكّن المعلمين من نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم وتنظيمها، وتوفير مواد القراءة النصية والأسئلة مباشرة على التطبيق.