كيف تستخدم خرائط جوجل بدون إنترنت؟ 

يوفر تطبيق خرائط جوجل خيارًا يُمكّنك من تتبع الاتجاهات بدون إنترنت. وهذا مفيد في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت في منطقة معينة. إليك كيفية إعداد الخرائط لاستخدامها بدون إنترنت:

1- تنزيل خرائط لمنطقة معينة

إذا كنت تخطط للذهاب في رحلة إلى منطقة ما قد لا يتوفر فيها إنترنت، فيجب عليك تنزيل خريطة أو عدة خرائط لتلك المنطقة من تطبيق خرائط جوجل، حتى تتمكن من الوصول إليها لاحقًا.

ولتنزيل خريطة في تطبيق خرائط جوجل لاستخدامها بدون اتصال بالإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق خرائط جوجل في آيفون أو أندرويد، وسجّل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

2- انقر فوق صورة ملفك الشخصي الموجودة في الجهة اليُمنى العلوية.

3- في القائمة التي ستظهر في الشاشة، انقر فوق خيار (Offline maps)، ومن ثم انقر فوق خيار (Select Your Own Map).

4- استخدم أصابعك لتحديد الخريطة التي تريد تنزيلها داخل حدود المستطيل الذي سيظهر في الشاشة.

5- أثناء تحديد الخريطة، سترى مقدار مساحة التخزين التي ستشغلها الخريطة بعد تنزيلها في هاتفك. وبعد الانتهاء من تحديدها، انقر فوق (التنزيل) Download.

يمكنك أيضًا كتابة اسم مدينة أو منطقة في خرائط جوجل ثم الضغط فوق زر (التنزيل) Download لتنزيل الخريطة واستخدامها دون إتصال بالإنترنت، ولكن هذه الطريقة تعمل في هواتف آيفون فقط.

يجب أن تكون متصلاً بشبكة الواي فاي لتنزيل الخريطة في التطبيق. وإذا كنت ترغب في التنزيل باستخدام بيانات الهاتف، فاتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الخرائط غير المتصلة بالإنترنت) Offline maps، وانقر فوق أيقونة الترس الموجودة في الجهة اليُمنى العلوية. انقر فوق خيار When to download offline maps وحدد خيار (بيانات الهاتف المحمول) mobile network. بعد الانتهاء من تنزيل الخريطة، ستنتقل مرة أخرى إلى صفحة الخرائط غير المتصلة بالإنترنت Offline maps، حيث يمكنك رؤية جميع الخرائط غير المتصلة بالإنترنت الخاصة بك.

2- استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت:

يمكنك استخدام خرائط جوجل التي نزّلتها سابقًا في تطبيق خرائط جوجل والموجودة في قسم Offline maps عندما تكون غير متصل بالإنترنت في المنطقة التي قمت بتنزيل خريطتها فقط.

وأثناء استخدام الخريطة، لن تحصل على أوقات انتقال دقيقة أو خيارات مسارات بديلة لأن حركة المرور وغيرها من مشكلات الطريق لا يتم احتسابها، ولكنك ستحصل على الاتجاهات الأساسية والمدة التي تستغرقها رحلتك. لن تتوفر أيضًا اتجاهات لوضع المشي أو ركوب الدراجات في حال عدم الاتصال بالإنترنت، بل ستظهر الاتجاهات المرتبطة بوضع القيادة فقط.