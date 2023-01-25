زوم تعلن عن روبوت الدردشة الحية Zoom Virtual Agent

أعلنت خدمة مؤتمرات الفيديو زوم (Zoom) يوم الثلاثاء عن حل للدردشة الحية “التخاطبية الذكية” التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن روبوت الدردشة الحية الجديد (Zoom Virtual Agent) صُمم لمساعدة المؤسسات التجارية على توفير خدمة عملاء فعالة وبأقل التكاليف من خلال تقليل الحاجة إلى العنصر البشري في الرد على العملاء.

وفي حين أن روبوتات الدردشة المخصصة للمؤسسات ليست بالشيء الجديد، فإن زوم تدّعي أن العديد منها تعتمد على البرمجة اليدوية الشاملة، أما روبوتها للدردشة (Zoom Virtual Agent) فهو يمتاز بأنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي المملوك لها، وتقنية تعلم الآلة القادرة على معالجة اللغة على نحو طبيعي.

وقالت زوم إن روبوت الدردشة التابع لها قابل للدمج في العديد من حلول الدردشات الحية، مثل: إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومركز التواصل، وسيأتي مدمجًا مع خدمة مركز التواصل التابع لها (Zoom Contact Center).

ويأتي الكشف عن روبوت الدردشة بعد استحواذ زوم على (Solvvy) شركة الذكاء الاصطناعي التخاطبي عام 2022. وأشاد ماهيش رام، رئيس تجربة العملاء الرقمية في زوم، والمؤسس السابق والرئيس التنفيذي لشركة (Solvvy)، بمزايا روبوت الدردشة الجديد.

ويعتقد رام أن (Zoom Virtual Agent) سيساعد الشركات الناشئة عبر الإنترنت في التوسع على نحو أسرع من خلال حل المشكلة المادية، إذ إنه سيوفر عليها المال، وذلك عن طريق خفض تكاليف الموظفين.