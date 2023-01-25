أندرويد 14 يعتزم حظر تثبيت بعض التطبيقات القديمة تمامًا

تعتزم شركة جوجل جعل أندرويد 14 يحظر تثبيت التطبيقات التي تستهدف الإصدارات القديمة من نظام التشغيل نهائيًا، وذلك بهدف تقليل احتمالية إصابته ببرامج ضارة.

ومنذ سنوات تفرض الإرشادات الخاصة بمتجر جوجل بلاي على مطوري تطبيقات أندرويد أن يحرصوا على تحديث تطبيقاتهم على نحو يجعلها قادرة على استخدام أحدث المزايا وتدابير الأمان الخاصة بالمنصة.

وخلال الشهر الحالي، حدّثت جوجل الإرشادات لتفرض على تطبيقات المتجر المُدرَجة حديثًا جعل نظام أندرويد 12 الحد الأدنى لإصدارات النظام. مع الإشارة إلى أن تطبيق الحد الأدنى هذا ينطبق فقط على التطبيقات المخصصة للنشر عبر جوجل بلاي.

ولكن إن رغب أحد المطورين في إنشاء تطبيق لإصدار أقدم من أندرويد، فيمكنه فعل ذلك، ويطلب من المستخدمين أن يُحمِّلوا ملف (APK) الخاص بالتطبيق يدويًا.

ووفقًا للتغيير الأحدث، ستُجعل متطلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) في أندرويد 14 أكثر صرامة، وذلك على نحو يُحظر معه تمامًا تثبيت التطبيقات القديمة، وسيؤدي هذا التغيير إلى منع المستخدمين حتى من التحميل الجانبي لملفات (APK) محددة وأيضًا منع متاجر التطبيقات من تثبيت هذه التطبيقات نفسها.

وفي البداية، ستحظر أجهزة أندرويد 14 التطبيقات التي تستهدف إصدارات أندرويد القديمة خاصةً، ومع مرور الوقت، تتمثل الخطة في زيادة الحد الأدنى لحظر التطبيقات التي تستهدف أندرويد 6 تمامًا.

ومن خلال حظر هذه التطبيقات، تعتزم جوجل الحد من انتشار تطبيقات البرامج الضارة على أندرويد، خاصةً بعد أن وُجد أن بعض تطبيقات البرامج الضارة قد استهدفت عمدًا الإصدارات القديمة من أندرويد لتجاوز بعض قيود الحماية المفروضة فقط على الإصدارات الأحدث.