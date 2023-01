هل ستسلب الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ لسنوات ونحن نطرح هذا السؤال، ونخوض في النقاش المستمر حول هل الذكاء الاصطناعي والأتمتة ستوفر وظائف أكثر في المستقبل أم ستكون تقنيات مدمرة وتسبب اضطرابًا في سوق العمل؟

على مستوى الاقتصاد ككل فالحكم واضح؛ حتى الآن لم تستغني الآلات عن الحاجة إلى العمال، ومع ذلك يمكن للتكنولوجيا أن تلغي أنواعًا معينة من الوظائف. صحيح أن الوظائف التي تختفي في مواجهة التقدم التكنولوجي تُستبدل بوظائف أخرى، لكن هذا لا يعني أن عملية التحول كانت سهلة، لأن الناس عمومًا لا يجدون تغيير الوظائف أمرًا سهلًا، خاصة إذا كانت الوظائف الجديدة في أماكن مختلفة وتتطلب مهارات جديدة.

وقد أطلق روبوت الدردشة (ChatGPT) في أواخر العام الماضي حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي، وأثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، حيث أدت قدراته على كتابة المحتوى وكتابة الأكواد البرمجية، وإجراء محادثات بانسيابية عالية مع البشر إلى أن يقترح بعض الناس أنه يمكن أن يتولى بسرعة وظائف في خدمة العملاء وكتابة المحتوى وحتى مهنة المحاماة.

قال (ريتشارد ديفير) خبير الذكاء الاصطناعي، ورئيس الهندسة الاجتماعية في شركة (Ultima) لموقع DailyMail: “أعتقد أن ChatGPT يمكن أن يحل محل 20% من القوى العاملة خلال 5 سنوات، لأن ما نشهده الآن ليس مجرد موضة جديدة، مثل: Bitcoin أو NFTs أو العدسات اللاصقة الذكية، أنه واقع نعيشه ولا تظهر أي علامات على التباطؤ”.

إليك 6 وظائف مهددة بسبب روبوت ChatGPT:

أثار روبوت ChatGPT ضجة كبيرة فور إطلاقه بسبب قدرته على اكتشاف الأخطاء الموجودة في الأكواد البرمجية وتصحيحها، كما يمكنه إنشاء برامج بسيطة نسبيًا بلغات برمجة مختلفة، ولكن إذا طلبت منه كتابة أكواد برمجية معقدة، مثل: كتابة أكواد لعبة متطورة أو تطبيق تجاري، سيعترف بضعفه ويخبرك أن المهمة تتجاوز قدراته حاليًا.

وبالرغم من ذلك يعتقد بعض الخبراء أن ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة تتطور بسرعة كبيرة، وقد نجد أنفسنا أمام تغييرات كبيرة في غضون 3 سنوات.

ولكن بعض المبرمجين خاصة أصحاب الخبرة لا يمثل ChatGPt تهديدًا لهم، بل يجدونه أداة قيمة للغاية في الوقت الحالي، حيث يعتمدون عليه في أتمتة بعض المهام، مثل: إنشاء الأطر بسرعة، وتخطيط تصميمات التطبيقات، وإعطاء مدخلات في أسئلة مثل كيفية تنظيم البيانات، وما هي ميزات واجهة المستخدم المطلوبة، وغير ذلك.

كما يرى بعض الخبراء أن ظهور مبرمجي أدوت الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT سيؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على مطوري البرامج المتمرسين في مبادئ علوم البيانات، فعلى سبيل المثال: سيكون هناك طلب متزايد على المهندسين الذين يمكنهم تصميم التطبيقات باستخدام منصات علوم البيانات ولغات البرمجة، مثل: Go و Python.

كانت أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإنشاء النصوص موجودة منذ فترة، ولكن ما ميّز روبوت ChatGPT هو قدرته على كتابة النصوص الطويلة، مثل: المقالات والتقارير بكفاءة عالية، لدرجة أنه يؤلف كتب كاملة وتباع الآن في مكتبة أمازون الرقمية لبيع الكتب.

I spent the weekend playing with ChatGPT, MidJourney, and other AI tools… and by combining all of them, published a children’s book co-written and illustrated by AI!

Here’s how! 🧵 pic.twitter.com/0UjG2dxH7Q

— Ammaar Reshi (@ammaar) December 9, 2022