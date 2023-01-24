5 حواسيب محمولة مناسبة لطلاب الجامعة في عام 2023

يحتاج طلاب الجامعة إلى حواسيب محمولة تتميز بعمر البطارية الطويل، والمعالج القوي، والوزن الخفيف لتسهيل التنقل أثناء حملها. وهناك العديد من العلامات التجارية التي توفر حواسيب محمولة تتمتع بهذه الميزات، ويمكن للطلاب الاختيار من بينها. وفيما يلي 5 أنواع من الحواسيب المحمولة المناسبة لطلاب الجامعة:

1- حاسوب MacBook Air M1:

بالرغم من توفر الطراز (MacBook Air M2) الأكبر والأفضل، يُعدّ (MacBook Air M1) مناسبًا للاستخدام اليومي لطلبة الجامعة فهو يتمتع بأداء ممتاز، وعمر بطارية طويل يصل إلى 18 ساعة وهو خيار مناسب للدراسة والترفيه.

يضم حاسوب MacBook Air M1 لوحة مفاتيح Magic Keyboard من آبل، وTouch ID، ولوحة التعقب المزودة بتقنية Force Touch، وشاشة من نوع Retina بمقاس 13.3 بوصة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج M1 من إنتاج شركة آبل، ويتوفر بأربعة خيارات لقرص التخزين الداخلي – من نوع SSD – وهي: سعة 256 جيجابايت، وسعة 512 جيجابايت، وسعة 1 تيرابايت، وسعة 2 تيرابايت. ويبدأ سعر هذا الجهاز من 999 دولارًا.

2- حاسوب HP Pavilion Aero 13:

يتميز حاسوب HP Pavilion Aero 13 بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى أكثر من 10 ساعات بشحنة واحدة، ويضم شاشة بقياس 13.3 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسلًا، وهو خفيف الوزن مما يُسهّل على الطلبة التنقل أثناء حمله، ويدعم ميزة الشحن السريع.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 5 5625U) القوي، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ويتوفر بثلاث خيارات لقرص التخزين الداخلي – من نوع SSD – وهي: سعة 256 جيجابايت، وسعة 512 جيجابايت، وسعة 1 تيرابايت. ويبدأ سعر هذا الجهاز من 529.99 دولارًا.

3- حاسوب HP Pavilion 14:

يضم حاسوب HP Pavilion 14 شاشة بمقاس 14 بوصة مريحة في الاستخدام لساعات طويلة. وهو خفيف الوزن يمكن حمله بسهولة، ويحتوي على مكبرات صوت ذات أداء عالي تسمح للطلبة بالاستماع إلى المحاضرات المُسجلة أو المحاضرات عبر الإنترنت بوضوح.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 5 5625U)، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ويتوفر بثلاث لقرص التخزين الداخلي، هي: سعة 256 جيجابايت، وسعة 512 جيجابايت، وسعة 1 تيرابايت. ويدعم ميزة الشحن السريع، ويبدأ سعره من 699 دولارًا.

4- حاسوب Lenovo Yoga 7i:

يحتوي حاسوب (Lenovo Yoga 7i) على لوحة مفاتيح مريحة وشاشة لمس سريعة الاستجابة، ويضم شاشة كبيرة الحجم بقياس 16 بوصة، وبدقة 2650×1600 بكسلًا، مزودة بمفصلة بزاوية 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه كحاسوب محمول أو كجهاز لوحي كبير بشاشة تعمل باللمس.

كما يدعم استخدام قلم Active Pen من Lenovo، ويتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى 12 ساعة. وتوفر المفصلة بزاوية 360 استقرار للشاشة أثناء التحويل من وضع الجهاز اللوحي إلى وضع الحاسوب المحمول والعكس.

يعمل حاسوب Lenovo Yoga 7i بمعالج Intel Core الجيل الثاني عشر، ويتوفر بثلاث خيارات لقرص التخزين الداخلي، هي: سعة 256 جيجابايت، وسعة 512 جيجابايت، وسعة 1 تيرابايت. ويبدأ سعر هذا الجهاز من 999 دولارًا.

5- حاسوب Acer Chromebook Spin 513:

يعمل حاسوب Acer Chromebook Spin 513 كحاسوب محمول أو جهاز لوحي لأنه مزودة بمفصلة بزاوية 360 درجة، ويضم شاشة بمقاس 13.5 بوصة مريحة للتدوين باستخدام قلم USI عندما يكون الحاسوب في وضع الجهاز اللوحي.

يتميز هذا الحاسوب بعمر بطارية ممتاز يستمر نحو 13 ساعة، ويحتوي على مايكروفونات مدمجة لتعزيز نقاء الصوت أثناء حضور المحاضرات عبر الإنترنت أو إجراء مكالمات الفيديو.

يعمل بمعالج (Qualcomm Snapdragon 7c)، ويتوفر بذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت، ويبدأ سعره من 369 دولارًا.