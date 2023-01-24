3 طرق لتحويل الصور القديمة إلى صور رقمية

إن تحويل الصور القديمة إلى صور رقمية يُتيح لك الفرصة لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء، والوصول إليها بسهولة عبر هاتفك الخاص. كما يمكنك تعديلها بسهولة ودمج مجموعة منها في شكل فيديو.

إليك 3 طرق لتحويل صورك القديمة إلى صور رقمية:

1- استخدام الماسح الضوئي:

إن مسح الصور القديمة في المنزل باستخدام الماسح الضوئي يستغرق وقتًا طويلاً، لكنه يمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية تنظيم صورك ورقمنتها وتخزينها.

يُعد الماسح الضوئي المسطح Flatbed Scanner أفضل خيار لمسح الصور؛ لأنه أقل عرضة لإلحاق الضرر بصورك، ويتطلب استخدامه حاسوبًا محمولًا أو حاسوبًا عاديًا فقط. ومن أنواع الماسح الضوئي المُسطح 300 CanoScan LiDE من شركة Canon. أما إن كنت ترغب في رقمنة الصور من أشرطة التحميض القديمة، فإن الماسح الضوئي V600 Epson Perfection هو الخيار الأنسب لك.

عند البدء برقمنة الصور القديمة في المنزل باستخدام الماسح الضوئي، يجب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

التنظيم: يجب فرز وتسمية الملفات التي ستضع الصور فيها داخل الحاسوب لتسهيل العثور عليها لاحقًا.

يجب فرز وتسمية الملفات التي ستضع الصور فيها داخل الحاسوب لتسهيل العثور عليها لاحقًا. انتقاء الصور: اختر الصور المهمة بالنسبة لك قبل البدء بالمسح الضوئي.

اختر الصور المهمة بالنسبة لك قبل البدء بالمسح الضوئي. تجهيز الماسح الضوئي: امسح الغبار عن الماسح الضوئي وعن صورك القديمة باستخدام قطعة قماش ناعمة. هذا يضمن أن تكون الصور واضحة قدر الإمكان.

امسح الغبار عن الماسح الضوئي وعن صورك القديمة باستخدام قطعة قماش ناعمة. هذا يضمن أن تكون الصور واضحة قدر الإمكان. التحقق من الإعدادات: لمسح الصور المطبوعة سترغب في استخدام حد أدنى من إعداد الجودة يبلغ 300 بكسل في البوصة، ولكن يجب رفع الإعداد إلى ما يصل إلى 600 بكسل في البوصة إذا كنت تخطط لتكبير أي من صورك. وفي حال مسح الصور بالأبيض والأسود أو البني الداكن، اختر المسح بالألوان لمنحك فرصة لإجراء تعديلات في صورك الرقمية.

2- استخدام تطبيقات الهاتف لرقمنة الصور:

إن كنت تبحث عن طريقة لتحويل الصور القديمة إلى صور رقمية بسرعة، فقد لا ترغب في شراء ماسح ضوئي للصور وتفكر في استخدام تطبيق كاميرا هاتفك لتصوير الصور القديمة. ولكنك قد تحصل على صور تحتوي على بعض الظلال والوهج، لذا يُعد اللجوء إلى تطبيقات الهاتف المتخصصة في مسح الصور رقميًا وسيلة ممتازة للحصول على صور رقمية واضحة وذات جودة عالية.

يُعد تطبيق PhotoScan من جوجل واحدًا من أفضل التطبيقات المجانية المُستخدمة لتحويل الصور القديمة إلى صور رقمية. إذ يلتقط هذا التطبيق صورًا متعددة لكل صورة قديمة لتحسين الجودة وإزالة الوهج وتصحيح أي تشويه.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا.

وإن لم ترغب في استخدام تطبيق PhotoScan، إليك بدائل أخرى:

تطبيق Photo Scanner Plus: مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل 4 دولارات.

مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل 4 دولارات. تطبيق Photo Scan App by Photomyne: مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق. تطبيق Memories: مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق. تطبيق Pic Scanner: مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل 4 دولارات.

3- اللجوء إلى خدمات رقمنة الصور:

إن أسهل طريقة لمسح الصور القديمة هي اللجوء إلى خدمات رقمنة الصور. فمن خلالها يمكنك مسح الكثير من الصور دفعة واحدة. لكن عيب هذه الطريقة، هو أن صورك وصور عائلتك سترسل إلى شخص غريب لمسحها ضوئيًا، وهذا قد لا يلائم العديد من الأشخاص، وقد تضطر إلى إرسال صور معينة فقط وليس جميعها.

توفر إستديوهات التصوير المحلية خدمات رقمنة الصور بجودة عالية، إذ يمكنك إرسال صورك القديمة إلى أقرب إستديو تصوير في منطقتك وطلب تحويلها إلى صور رقمية. من ناحيةٍ أخرى، يمكنك اللجوء إلى إحدى الشركات المتخصصة في مسح الصور مثل:

Scan My Photos:



هي شركة أمريكية متخصصة في المسح الضوئي للصور، وتقدم خدمات رقمنة احترافية للصور وأشرطة الأفلام القديمة، وأشرطة الفيديو، وخدمات ترميم الصور. وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني يمكن لأي شخص طلب رقمنة الصور القديمة وإرسال صوره إلى مقر الشركة في كاليفورنيا. وبمجرد اكتمال المسح الضوئي، يُرسل للعميل ملف رقمي يحتوي على صوره عبر البريد الإلكتروني، ثم تُشحن الصور القديمة مباشرة إليه.

يبدأ سعر خدمة الرقمنة لكل صورة من 13 سنتًا، اعتمادًا على الدقة التي يريدها العميل. بالإضافة إلى وجود خيار رقمنة مجموعة كبيرة من الصور ما يصل إلى 1800 صورة بأسعار تتراوح ما بين 220 دولارًا و 460 دولارًا اعتمادًا على الدقة المطلوبة.