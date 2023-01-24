كيفية تحسين ميزة إلغاء الضوضاء في سماعة Pixel Buds Pro

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro من جوجل بوجود خاصية (إلغاء الضوضاء) Noise Cancellation التي تساعد في عزل الأصوات الخارجية، والسماح بالاستماع إلى المقاطع الصوتية بوضوح. ولكن إن واجهت مُشكلة في إلغاء الضوضاء الخارجية ولم تكن الأصوات نقية؛ فيمكنك تحسين ميزة إلغاء الضوضاء بالطريقة التي سنذكرها في هذا المقال.

أولًا؛كيفية تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء في Pixel Buds Pro:

قبل أن تتمكن من تحسين ميزة إلغاء الضوضاء في سماعات Pixel Buds Pro، يجب التأكد أولًا من تشغيل هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings في هاتف Pixel. انقر فوق خيار (الأجهزة المتصلة) Connected devices. انقر فوق رمز الترس الظاهر بجانب أيقونة سماعات Pixel Buds Pro الخاصة بك. في قسم (التحكم في الضوضاء) Active Noise Control، اضغط فوق زر (إلغاء الضوضاء) Noise Cancellation.

ثانيًا؛ كيفية تحسين ميزة إلغاء الضوضاء:



إن كنت تواجه مشكلة في إلغاء الضوضاء الخارجية عند استخدام سماعات Pixel Buds Pro، فيمكنك التحقق من مدى ملاءمة حجم أطراف سماعات الأذن الخاصة بك، وتحسين ميزة إلغاء الضوضاء عن طريق إجراء اختبار Eartip seal check الموجود في هواتف Pixel، وفي تطبيق Pixel Buds.

قبل البدء بإجراء الاختبار، يجب ارتداء سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro، وأثناء الاختبار ستستمع إلى سلسلة من الأصوات المُختلفة. وبمجرد اكتمال الاختبار، ستتمكن من تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى استخدام (أطراف سماعة) ear tips مختلفة الحجم أم لا. ولبدء الاختبار اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف Pixel يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 أو الأحدث. انقر فوق خيار (الأجهزة المتصلة) Connected devices. انقر فوق رمز الترس الظاهر بجانب أيقونة سماعات Pixel Buds Pro الخاصة بك. مرر الشاشة إلى أسفل ثم انقر فوق خيار Eartip seal check تأكد من وجودك في بيئة هادئة وأن سماعات الأذن موضوعة في أذنيك. اضغط فوق زر (البداية) Start انتظر لمدة 20 ثانية حتى يكتمل الاختبار. انقر فوق زر (إعادة التشغيل) Restart بعد إجراء أي من التغييرات المُوصى بها، والتي ستظهر لك في الشاشة. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق زر (الانتهاء) Finish.

إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد آخر، ستحتاج إلى تنزيل تطبيق Google Pixel Buds لتفعيل ميزة إلغاء الضوضاء، وإجراء الاختبار لتحسينها.